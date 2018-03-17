Найбільший в Європі 235-й загальновійськовий полігон «Широкий лан», що в Миколаївському районі Миколаївської області, знов опинився в центрі скандалів. У соціальних мережах опубліковано світлини, з яких видно, що бійці перебувають тут у неприйнятних умовах. Вони скаржаться на брак дров та змоги помитися, багнюку та підтоплені намети. Така сама ситуація склалася й два роки тому. У лютому 2016 року бійці 53-ї бригади через подібну проблему колоною пішли з полігона до прокурорів у Миколаїв. Після того командирів 53-ї бригади судили. Ситуація повторюється: танення снігу спричиняє значні незручності життя в наметах. А будівництво стаціонарного полігона поки що гальмується.

В огні та у воді

До скандалу у зв’язку з нестерпними умовами перебування додався новий. Днями на полігоні сталася пожежа, внаслідок якої загинув військовослужбовець і постраждало семеро. Відомо, що спричинило пожежу необачне поводження одного з військовослужбовців із паливно-мастильними матеріалами в наметовому містечку. Військова прокуратура Південного регіону розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 412 КК України за фактом необережного знищення військового майна, що спричинило тяжкі наслідки.

З версією причин виникнення пожежі користувачів соціальних мереж ознайомив радник Президента України Юрій Бірюков. «Зі слів військового, який вижив під час трагедії, погасла буржуйка, — зазначено в дописі. — Солдат вирішив хлюпнути в буржуйку з пляшки бензину, щоб вогонь розгорівся. Після цього стався спалах, на військовому загорівся одяг. Він почав бігати по намету, перекинув буржуйку. Пролунав вибух». Тобто начебто елементарно не дотримано правил користування вогненебезпечними предметами. Однак правила та інструкції не повернуть життя 21-річному хлопцеві. Як зазначила прес-офіцер 92-ї окремої механізованої бригади Христина Вдовиченко, всі постраждалі перебувають у госпіталі, один боєць у важкому стані, в нього 25% шкіри обпечено.

Бійці виживають у вогні, воді та багнюці. Перші світлини з полігона опублікувала військовослужбовець Юлія Матвієнко з коментарями: «Це справжнє пекло на землі». Згодом фотографій та коментарів побільшало. Згадували і про скандал дворічної давності, й про стандарти НАТО, і про ставлення до солдата.

З різних точок зору

Військовий журналіст Юрій Бутусов, давно знайомий з проблемою Широкого лану, зазначає: «Табір українських солдатів на полігоні «Широкий лан» активно використовують чотири роки, він розташований на чорноземі, поряд немає лісу, ніде дістати підручні будівельні матеріали. Тому щозими і щовесни українські солдати живуть у бруді й серед води, оскільки викопати рови для водовідведення лопатою неможливо. Щороку скандали, численні дописи у Фейсбуці. А коли табір потонув у багнюці, то жодної бойової підготовки бути не може, люди просто виживають у цьому болоті».

На критику відреагували. Заступник командира 92-ї окремої механізованої бригади підполковник Максим Марченко повідомив, що прибув зі своєю робочою групою на полігон майже за тиждень до військовослужбовців для проведення рекогносцировки та підготовки табору. «Було розгорнуто масштабну роботу щодо облаштування житлових умов для наших бійців: місця для відпочинку й харчування влаштовано в першу чергу, але польову лазню було розгорнуто пізніше, — зазначив військовий. — Постачання засобів для розпалювання та обігріву налагоджено. Проте з огляду на місцевий клімат та велику кількість опадів — чинники, на які ми не можемо вплинути, — перевищений рівень бруду і води в наметовому містечку не можна усунути так швидко». Як повідомляють волонтери та військові, роботи на полігоні тривають активно, працює інженерна техніка, усувають недоліки.

Військова прокуратура Миколаївського гарнізону все-таки відкрила кримінальне провадження за фактом недбалого ставлення військових службових осіб військової частини А0501 до служби, що виявилось у незабезпеченні належних умов проживання військовослужбовців на території навчального центру.

Вихід — стаціонарний табір

Розуміння того, що на полігоні слід кардинально змінювати все, до Міноборони прийшло давно. А рік тому воно трансформувалося в реальні дії. У березні 2017-го в міністерстві заявили про спорудження нового полігона «Широкий лан» за сучасними технологіями. Запевнили, що такого полігона ще ніколи не було на балансі Збройних сил України. Він масштабний і за обсягом фінансування — 370 мільйонів гривень, і за змістом та наповненням. У межах проекту мають побудувати інфраструктуру для підготовки та проживання кількості бійців на рівні бригади (2,6—4 тисячі осіб). На полігоні буде 11 казарм, їдальня з харчоблоком, медичний центр і штаб тощо.

У відомстві розповіли, що передбачений проектом максимальний термін будівництва — два роки, але з огляду на агресію РФ проти України було вирішено пришвидшити його. Планували повністю завершити будівництво ще до кінця 2017-го. Не вийшло. Нині в Міністерстві зазначають, що полігон буде готовий до осені 2018-го.

Причина істотної затримки з будівництвом — нестача коштів. Поки що із запланованих 370 мільйонів фірми-підрядники отримали не більш як 10%. Попри затримку з фінансуванням виконавці, а це ТОВ «Вінницька будівельна компанія» та ТОВ «РІСТ», працюють. Компанія «РІСТ» уже виконала роботи на загальну суму 78 мільйонів гривень. «Він­ницька будівельна компанія» збудувала казарми на загальну суму 89 мільйонів гривень. Усього виконано 60% усіх передбачених робіт. Будівництво триває.

Отже, є вірогідність, що замість розмов про міжнародні стандарти для українських військових реальні стандарти таки з’являться.