Отримане пізно ввечері повідомлення від колеги потребувало негайної реакції: «Шукають донора дитині. Розішліть, будь ласка, кому можете. Помирає 10-місячна дитина. У неї пухлина головного мозку, терміново потрібна операція. У батьків недостатньо грошей, і Epuis та Onet згодні їм допомогти. Onet перевіряє, скільки осіб отримали цей лист. За кожні відправлені три листи батьки дитини отримують на рахунок 32 гривні. Якщо ви відправите мінімум 12 листів, то у вас у профілі буде значок «Спасибі». Допоможімо!»

Дістають із сусідньої країни

Дзвонити й перевіряти, чи справді ця дитина потребує крові, відразу не став. Написав повідомлення знайомій, яка знає, чи достатньо запасів крові в Черкасах. Вона відповіла, що на Черкаській обласній станції переливання крові запаси на такі випадки передбачено, але донори крові справді потрібні. Далі почав перевіряти реакцію на це повідомлення в соцмережах — можливо, хтось надасть ширші контакти чи детальніше опише обставини.

Як виявилося (і це згодом підтвердив колега, який і надіслав мені повідомлення), це звичайна, хоч і дуже аморальна шахрайська схема. Таке спам-повідомлення про необхідність донорської крові для малих дітей отримали багато користувачів і поширили серед друзів. Шахрайство прийшло до нас із Росії. Поширенням таких повідомлень ви не допоможете дитині, якої насправді немає, а дасте заробити російським шахраям. Історія шахрайства бере початок 2000 року, відколи з’явилися перші такі повідомлення, — прохання поширюють на форумах, у месенджерах та соціальних мережах. Номер, вказаний у повідомленні, зареєстровано у Росії. Дзвінок людини, яка хоче пересвідчитися у правильності даних чи допомогти напряму, перенаправляється на платний короткий номер з автовідповідачем. Сума, яка знімається з рахунку, починається з 50 гривень. І жодна організація не може перевірити, чи ви надіслали комусь повідомлення, а надто в соцмережах чи месенджерах поставити вам за це значок «Спасибі».

Агов, благодійники!

Розібравшись із «проханням», вирішив дізнатися, чи може ситуація з нестачею крові виникнути не в уяві шахраїв, а насправді. Суспільство має усвідомлювати важливість запасу препаратів крові, переконаний головний лікар КЗ «Черкаський обласний онкологічний диспансер» Віктор Парамонов: «Пацієнти нашого закладу щодня потребують препаратів донорської крові, щоб вижити. Є хвороби, які без препаратів крові невиліковні. Без них ми не можемо призначати пацієнту основні ліки. В онкохворих показники крові настільки критичні, що їх потрібно підтримувати донорськими препаратами, — розповів він в інтерв’ю на сторінці в соцмережі «Черкаси. Донор». — Наш заклад — найбільший споживач препаратів крові в області. Ми використовуємо 60—70% продукції, яку виробляють на станції переливання крові».

Пацієнти дорослого та дитячого відділень гематології потребують препаратів крові найбільше. На донорів тут очікують постійно. Наприклад, якщо протокол лікування дитини з гострою лімфобластною лейкемією, нині найпоширенішою хворобою дітей до 18 років, займає 1,5—2 роки, то маленькому пацієнтові весь цей час необхідні донори. Буває, що за рік перебування в лікарні їм роблять до 80 переливань. При цьому потрібно знайти донора, кров якого підходитиме маленькому пацієнтові. Іноді для цього через станцію переливання крові мають пройти сотні людей.

«Тому, лише маючи постійний резерв донорів, можна виготовити необхідну кількість препаратів крові. І тільки тоді можна сказати батькам, що 70% онкохворих дітей області одужає», — переконаний Віктор Парамонов. Нині в Черкаській області, за словами лікаря, критична ситуація із препаратами крові: нема білкових препаратів, тромбоцитів, відмитих еритроцитів тощо. Через нестачу донорської крові лікарям доводиться інколи навіть призупиняти лікування онкохворих.

«Усі дорослі жителі області, яким дає змогу здоров’я, мають бути донорами, — переконаний Віктор Парамонов. — Натомість завжди чекаємо якоїсь надзвичайної ситуації або доки на телебаченні оголосять про терміновий пошук донора. А має бути безперервний донорський рух, завдяки якому поповнюватимуть запаси препаратів донорської крові. Коли запасів немає, то виникає дефіцит, який породжує різні спекулятивні ситуації.

Насамкінець. Проте варто ще раз застерегти всіх, хто бачить ті чи інші прохання про допомогу важкохворим: отримавши від невідомих людей повідомлення, просіть надати медичне підтвердження діагнозу та необхідність донорства крові, перевіряйте номери телефонів у пошукових системах. Деякі спритники не мають жодного стосунку до благодійності. А ще один з найнадійніших способів допомогти — самому прийти на станцію переливання крові.