За перші три місяці кампанії «Лікар для кожної сім’ї» свій вибір зробив кожен четвертий українець або понад 10,8 мільйона наших співвітчизників. Це найкраща ілюстрація того, що наша держава та її громадяни готові до змін у системі охорони здоров’я. На цьому наголосила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на спільному брифінгу МОЗ та Національної служби охорони здоров’я (НСЗУ) щодо старту фінансування закладів первинної медичної допомоги за принципом «гроші йдуть за пацієнтом». За її словами, майже 200 тисяч декларацій про вибір лікаря щодня подають по всій країні.

Загалом маємо понад 22 тисячі лікарів первинної медичної допомоги. Діють 1280 медзакладів первинної ланки. «Темпи реформи не залежать від того, де вона проходить — у місті чи селі. Вона йде нерівномірно. Нині є як лідери з укладання декларацій (Вінницька область (44% — тобто майже кожен другий підписав декларацію зі своїм лікарем), Полтавська (39) Харківська (37), так і аутсайдери (Черкаська (19), Запорізька (18), Одеська (17), Закарпатська (16), Сумська (12). Щоправда в регіонах останнім часом процес активізується. І це добре. Адже в разі підписання декларації лікар отримуватиме не 240 гривень за кожного пацієнта, а майже вдвічі більше. А це означає, що й медичний заклад надаватиме якісніші послуги», — констатує міністр.

У липні розпочинається важливий етап трансформації системи охорони здоров’я. Перші комунальні (їх 149) й приватні (їх 12) медзаклади, які підписали договори з НСЗУ, із середини липня почнуть отримувати від служби фінансування за принципом «гроші йдуть за пацієнтом». Водночас починає діяти новий список послуг первинної медичної допомоги і він обов’язковий для виконання всіма закладами первинної медичної допомоги — незалежно від моделі фінансування (субвенція з державного бюджету чи фінансування від НСЗУ). З переліком послуг, гарантовано оплачених із податків громадян, можна ознайомитися на сайті МОЗ.

Як нагадав заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк, до медзакладів, які хочуть укласти договори з НСЗУ, є певні вимоги: запис на прийом до лікаря має здійснюватися через інтернет, або телефоном, щоб люди не стояли в чергах; можливість здавання аналізів у закладі; черговий лікар на вихідні та святкові дні. «Такі вимоги виконують нині і в містах, і в селах — там, де місцева влада прагне змін. Також медзаклади дещо починають самостійно впроваджувати. Наприклад, ідеться про відкриту рецепцію, зони очікування для дітей і дорослих, доступ дитячих візочків у приміщення закладу. Тобто не всі зміни залежать виключно від МОЗ», — каже Павло Ковтонюк.

І додає, що лише автономний медзаклад може укладати угоду з НСЗУ, причому з 2019 року вже не буде паралельного фінансування (тобто і субвенція, і з НСЗУ). Ті, що не матимуть угоди, самостійно шукатимуть фінансування. Водночас і НСЗУ надаватиме кошти лише тим, хто дотримуватиметься визначених стандартів у наданні послуг.

«Служба стежитиме за виконанням медзакладами взятих на себе зобов’язань. Ми прийматимемо скарги пацієнтів і в разі їх обґрунтованості відмовлятимемо порушникам у фінансуванні. Розірвані договори швидко дисциплінуватимуть. Ті, хто укладе угоди зі службою з 25 липня по 15 серпня, зможуть розраховувати на фінансування з жовтня. Усі угоди публікуватимуть на нашому сайті. Плануємо оприлюднювати й «історії помилок» медзакладів», — уточнив голова НСЗУ Олег Петренко.