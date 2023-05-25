На першому в історії саміті Diia in DC, що відбувся у США, продемонстровано, як український застосунок «Дія» системно змінює філософію взаємодії між державою та людиною

Три роки тому завдяки візії та підтримці Президента Володимира Зеленського в Україні запрацював застосунок «Дія». А тепер «Дія» — це бренд України, 19 мільйонів користувачів, 14 документів у смартфоні та 30 сервісів, які можна отримати кількома кліками.

До слова, днями в Україні запрацював новий сервіс: із 23 травня в «Дії» українці можуть подати заяву про заміну водійського посвідчення за кілька секунд, а потім забрати документ у сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ. Послуга доступна для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін чинності першого посвідчення, і для тих, хто загубив чи пошкодив документ, змінив прізвище або просто хоче викинути пластик та користуватися цифровим документом.

«Застосунок «Дія» не лише змінив культуру і ставлення до цифрової держави в Україні, спростив взаємодію людей і держави, а й став популярним за кордоном. Інші країни цікавляться нашою експертизою створення застосунку та новаціями в наданні послуг. Маємо унікальний досвід цифровізації», — наголосив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час першого в історії саміту Diia in DC у Вашингтоні, презентуючи досягнення цифрової трансформації України та бачення її подальшого розвитку.

Він зауважив, що попри війну триває будівництво потужної цифрової України: запроваджують нові сервіси й послуги для громадян і бізнесу. Системно змінюється філософія взаємодії між державою та людиною. У плані з розбудови цифрової держави серед пріоритетних проєктів — прозора відбудова, «еАкциз», автоматизовані послуги для моряків, розмитнення автомобілів у «Дії».

Михайло Федоров вважає, що саміт у США стане ще одним потужним поштовхом для зміцнення іміджу України як цифрової країни.

Багато важливих цифрових сервісів в Україні запрацювали завдяки Агентству Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку (USAID), що підтримує диджитал-ініціативи Мінцифри.

Михайло Федоров нагадав, що USAID з 2019 року надає технічну, фінансову та юридичну підтримку «Дії». За сприяння USAID реалізовано революційну реформу будівельної галузі, яка лише за 2022 рік дала 1,5 мільярда гривень антикорупційного ефекту та 9,6 мільярда гривень економії. Спільно запущено Реєстр пошкодженого та знищеного майна, який стане основою прозорої відбудови України. Працюють цифрові сервіси соціальної сфери тощо.

USAID підтримує просування українського досвіду цифрової трансформації у світі та експорт «Дії» в інші країни. У січні 2023-го він оголосив про плани надати 650 тисяч доларів на спільне розроблення підходу з упровадження «Дії» та систем і процесів, що лежать в її основі, на глобальному рівні.

За словами адміністратора USAID Саманти Пауер, команда Мінцифри веде переговори з 10 країнами про експорт «Дії», розглядають партнерство із Замбією та Колумбією. Вивчатимуть можливості «Дії», щоб поділитися досвідом цифрової трансформації із цими країнами.

«Разом ми посилаємо світу чіткий сигнал. Коли демократії кидають виклик, коли ми проходимо випробування, то працюємо разом, ділимося чудовими ідеями та інвестуємо в майбутнє одне одного. Ми запроваджуємо неймовірні інновації з огляду на потреби громадян, щоб розв’язувати складні проблеми та робити життя людей кращим. І завдяки цьому стаємо сильнішими, ніж будь-коли», — каже Саманта Пауер.

Першою країною, в яку було експортовано українську «Дію», стала Естонія. На початку цього року вона запровадила в себе аналог української «Дії». За даними Мінцифри, команда «Дії» поділилася з естонцями кодом та підходами до дизайну. В естонському застосунку те саме гасло: держава у смартфоні та схожі принципи авторизації користувача. У застосунку доступні паспортні дані, права та певні електронні послуги.

У команді Мінцифри зазначали, що Естонія протягом десятиріч була лідером в електронному державному врядуванні. Великим маркером для всього світу стало те, що Естонія готова запозичувати український досвід.