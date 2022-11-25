У Радбезі засудили російську атаку на об’єкти критичної інфраструктури України і назвали її терором цивільного населення на тлі поразок на полі бою

З ініціативи України Рада Безпеки ООН провела термінове засідання через російські ракетні удари. «Я доручив нашому послу в ООН вимагати скликання термінового засідання РБ ООН у зв’язку із сьогоднішніми російськими ударами», — написав у Twitter Президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що вбивства мирних жителів, руйнування цивільної інфраструктури — це акти терору.

«Україна продовжує вимагати рішучої реакції міжнародної спільноти на ці злочини», — наголосив Президент.

Виступаючи на терміновому засіданні Радбезу ООН через відеозв’язок, Володимир Зеленський закликав світову спільноту засудити енергетичний терор і «дати чітку оцінку вчинкам держави-терориста відповідно до розділу 7 Статуту ООН. росія давно намагається перетворити Радбез ООН на майданчик для риторики. Але ж Радбез створювали як найпотужніший у світі майданчик для рішень і дій. Ось це ми з вами й можемо продемонструвати», — сказав Президент. Він звернувся до міжнародних партнерів із закликом надати Києву новітні системи ППО і ПРО, а також позбавити рф права голосу в міжнародних організаціях.

«Це нонсенс, що право вето зберігається для того, хто несе злочинну війну. Держава-терорист не може брати участі в будь-яких голосуваннях, що стосуються її агресії, її терору. Це глухий кут, коли той, хто розв’язав війну і несе відповідальність за терор, блокує будь-яку спробу Радбезу ООН виконати свій мандат», — наголосив Президент України. За його словами, «потрібно вивести світ із цього глухого кута. Це абсолютно можливо. Світ не може бути заручником одного міжнародного терориста», — переконаний Президент.

кремль перетворює холод на зброю

Заступниця Генерального секретаря Радбезу ООН Розмарі Ді Карло, яка головувала на засіданні, заявила, що росія має негайно припинити обстріли об’єктів цивільної інфраструктури України. «Напади на цивільне населення і цивільну інфраструктуру заборонено міжнародним гуманітарним правом, як і атаки на військові об’єкти, якщо це може завдати шкоди цивільному населенню. ООН рішуче засуджує ці напади і вимагає, щоб росія негайно припинила ці дії. За будь-які порушення законів має бути відповідальність», — застерегла Розмарі Ді Карло.

Вона зазначила, що російські ракетні удари можуть зробити нинішню зиму катастрофічною для мільйонів українців, яким загрожують кілька місяців «в умовах холодної погоди без опалення, електрики, води та інших основних комунальних послуг».

Цілеспрямовані ракетні удари, завдані по об’єктах критичної інфраструктури України, — «ганебна ескалація в жорстокій і невиправданій війні», яку розв’язала росія проти сусідньої держави, заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд. Вона переконана, що президент рф володимир путін «намагається перетворити зимові холоди на зброю», щоб завдати великих страждань українському народові, і це дуже добре зрозуміло. Вона назвала нелюдською таку стратегію росіян, наголосивши, що москва вдалася до неї на тлі серії поразок на полі бою.

Представниця США наголосила, що атаки рф на мирну інфраструктуру настільки масштабні, що призвели до відключення електропостачання поза межами України. Вони створили серйозні ризики на ядерних об’єктах в Україні. У цьому зв’язку представниця США закликала ООН «рішуче та беззастережно» засудити дії рф і наголосила на необхідності домогтися створення механізму відповідальності.

Масовані ракетні обстріли України — це терор на тлі нездатності російської армії домогтися успіхів на полі бою, переконаний і постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів’єр. «Мета росії очевидна: сіяти терор на тлі своїх військових поразок. Продовження таких ударів неприпустиме», — наголосив він, запевнивши, що Франція й надалі підтримуватиме Україну.

Світ не вірить російській брехні

Тим часом постійний представник росії в ООН василь небензя заявив, що ракети, які влучили в житлові будинки в Києві та Вишгороді, — це «американські ракети ППО, які постачають Києву». За версією російського «дипломата», Україна нібито розміщує свої засоби протиповітряної оборони в житлових районах, і «в підсумку уламки ракет або українські ракети, що збилися з курсу, влучають у ті об’єкти, в які росія і не цілилася». Представник москви звинуватив країни Заходу в «бездумному накачуванні України озброєннями».

Реагуючи на виступ російського постпреда в ООН, Володимир Зеленський написав у своєму Telegram-каналі, що «одне крісло в Радбезі ООН все ще окуповане. Щось звідти намагалися сказати. Упевнений, що російську брехню вже ніхто у світі не хоче чути. Реально це місце порожнє», — написав він.

Злочин, який не можна залишити безкарним

Раніше лідери багатьох держав та міжнародних організацій різко засудили нову серію ракетних атак росіян на Україну. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель назвав це «новим злочинним нападом росії на цивільне населення та критично важливу інфраструктуру».

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що ракетні атаки росіян, які тривають, спрямовані на те, щоб цивільне населення України залишалося в холоді й темряві. «Ця жахлива тактика не зламає рішучість України та її партнерів», —наголосив американський дипломат.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до російського диктатора путіна із закликом припинити ракетні удари по мирному населенню України. «Бомбовий терор проти мирного населення України слід негайно припинити», — заявив він.

Президент Франції Емманюель Макрон зазначив: «Будь-який удар по цивільній інфраструктурі — воєнний злочин, його не можна залишати безкарним».