Коли росіяни підступно підірвали дамбу Каховського водосховища, вся країна миттєво відреагувала на біду херсонців, оперативно почавши надавати їм необхідну допомогу. Однією з перших на спільну біду відгукнулася Полтавщина. Уже за кілька годин після трагедії начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін заявив про готовність області прийняти 6 тисяч біженців із підтоплених територій.

— У Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській областях є ризики залишитися без питної води. До того ж ЗАЕС може залишитися без охолодження. Відбудеться чергова нарада, буде визначено, скільки людей потрібно прийняти. Але багато з них не хочуть їхати, вони готові жити в родичів у межах своєї області, і це потребує інших рішень. Щодо задіяння наших рятувальників, то вони самостійно вирішуватимуть. Нині третина з них розміновує визволені території, — повідомив тоді Дмитро Лунін.

Уже за кілька годин після цього ГУ ДСНС у Полтавській області відправило на Херсонщину певну кількість особового складу й техніки, зокрема снігоболотохід «Богун».

Спільними зусиллями

На цей час Полтавщина й далі допомагає населенню на Херсонщині, зазначив начальник вказаного управління Володимир Салогуб у фейсбуці. «Снігоболотохід «Богун» може долати будь-які перешкоди, зокрема їхати крутими схилами.

Дно автомобіля у формі човна, тому не боїться води й може плисти, наче човен, замість керма — важелі, а двигун дизельний. Швидкість пересування — 40 км/год твердою поверхнею й 6 км/год по воді. Тиск у колесах можна знижувати відповідно до потреб місцевості». Екіпаж складається із п’яти рятувальників і водія. Є два місця для твердих нош, які дають змогу підняти постраждалих на гелікоптері, якщо той не зможе приземлитися.

Пліч-о-пліч із рятувальниками Полтавщини працюють поліцейські. Зведений загін із понад ста правоохоронців надає допомогу жителям підтоплених населених пунктів. Про це розповів начальник Головного управління Нацполіції Полтавської області Євген Рогачов.

Відбулася 24-та позачергова сесія Полтавської обласної ради. На засіданні в режимі онлайн депутати розглянули проєкт рішення про передачу матеріальних цінностей регіонального матеріального резерву Полтавщини на потреби Херсонської області. Директор департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОВА Олександр Чалий повідомив про передачу комунальним закладам Херсонщини човнів, двигунів, мотопомп, рукавів для помп, рятувальних і страхових жилетів, бензину й зазначив, що це не буде критично для Полтавщини, але допоможе врятувати життя і здоров’я співвітчизників.

Насправді матеріальних цінностей потерпілим передали навіть більше, ніж планували. Наприклад, човнів відправили 13, мотопомп і рукавів до них — утричі більше від обіцяного. Додали ще й певну кількість напівкомбінезонів, моторного мастила, понад 60 тонн питної води. До збору долучилися КП «Полтававодоканал», Сергіївська, Котелевська, Опішненська, Нехворощанська та Великорублівська територіальні громади.

Рятувальники самі не впоралися б

«Оперативно з громадами, благодійниками, соціально відповідальним бізнесом зібрали й відправили необхідні речі. Дякую всім, хто долучився. Й надалі допомагаємо Херсонщині. Триває активний збір від громад для наступної відправки. Спільними зусиллями впораємося з усіма викликами», — заявив Дмитро Лунін.

На сайті Полтавської міської ради опублікували перелік речей, які полтавці та гості міста можуть передати на Херсонщину. У гуманітарному штабі збирають бутильовану воду, засоби гігієни (шампунь, пральний порошок, зубну пасту, туалетний папір та серветки), продукти тривалого зберігання, зарядні станції, повербанки, генератори, пластиковий посуд тощо. «За першу ж добу полтавці принесли майже тонну різних продуктів», — повідомив секретар Полтавської міської ради Андрій Карпов. ПОВА вирішила спрямувати на допомогу з ліквідації наслідків підриву ГЕС 10 мільйонів гривень.

Полтавці допомагають рятувальникам вивозити людей і тварин, які опинилися у водяній пастці. Команда рибалок із Полтави кілька діб вулицями Херсона рухалася на гумовому човні й знімала людей із дахів затоплених будинків. У цей час рашисти продовжували обстрілювати місто. Про це розповів керівник громадської організації «Річки Полтавщини» Олександр Штейман: «У Херсоні вода навколо, видно лише дахи будинків з води, й люди сидять там, чекаючи на допомогу. Хто куди виліз. Люди не евакуювалися раніше, а коли вже зібралися, різко піднявся рівень води. За лічені хвилини — до пів метра».

Загалом із Полтави поїхали рятувати потерпілих понад 20 рибалок і група підводних мисливців. «Ми виконували великий обсяг роботи, рятувальники самі не впоралися б. Вільний човен і вільні руки ніколи не зайві. Людей евакуювали у безпечне місце, а далі ними займалися медики та інші, щоб обігріти, нагодувати тощо», — розказав Олександр Штейман.

Допомогу постраждалим від великої води на півдні України надають і військові з Полтавщини. На жаль, дехто з них сам став жертвою штучної повені — як-от уродженець Кременчука «свободівець» Володимир Кавуліч. Із початку московсько-української війни він служив у складі добровольчих батальйонів «Січ» та «Карпатська Січ». Після повномасштабного вторгнення став до лав добровольчого батальйону «Феміда-Чорнобаївка». Був начальником координаційного штабу батальйону. Володимир Кавуліч загинув поблизу Херсона під час допомоги місцевим жителям — сильна течія затягнула його човен під баржу. Разом з ним загинув його побратим «Юг». За дві доби під керівництвом Володимира було врятовано понад 130 херсонців.