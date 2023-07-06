Із початку травня цього року в Києві та Василькові Київської області триває культурно­мистецький проєкт «ДІМ: Дитяча Інклюзивна Медіастудія», який реалізує громадська організація «Громадське дитяче інтернет­телебачення і радіо «Веселка ТВ» за фінансової підтримки Українського культурного фонду в межах грантової програми «Культура без бар’єрів». Це унікальний кроссекторальний проєкт зі створення інклюзивного креативного простору для дітей з інвалідністю різних нозологічних форм захворювання. Він органічно поєднує чотири сектори культури та мистецтв: культурні та креативні індустрії, аудіовізуальне, аудіальне, візуальне мистецтво із соціальною та освітньою галузями.

Учасники проєкту — 120 дітей з інвалідністю віком від 6 до 17 років, зокрема діти­переселенці з тимчасово окупованих територій України та територіальних громад у зоні проведення бойових дій, а також територій, постраждалих внаслідок збройної агресії росії проти України. Участь беруть діти з 11 населених пунктів України: Києва, Василькова, Вишгорода, Гостомеля Київської області, Каховки Херсонської, Донецька, Лимана та Білозерського Покровського району Донецької, Сєверодонецька та Ровеньок Луганської області, Харкова.

Основна мета проєкту — сприяння в розвитку безбар’єрного суспільства в українській спільноті та наданні рівного доступу до культурних ресурсів і рівних можливостей Донецької області для особистісного розвитку й самореалізації дітей з інвалідністю різних нозологічних форм захворювання шляхом створення інклюзивного креативного простору — дитячої інклюзивної медіастудії та промоції творчості дітей з інвалідністю і досягнень інклюзивного мистецтва в Україні медійними засобами.

У межах проєкту буде створено п’ять різноманітних конкурентоспроможних культурних продуктів з перекладом українською жестовою мовою: соціальне дитяче ток­шоу «На шляху до Перемоги», дитячу пізнавальну культурно­мистецьку телепрограму «Лялька­мотанка — сакральний оберіг українців», дитячу інформаційно­аналітичну радіопередачу соціального спрямування «Відповідально про важливе: булінг», короткометражний анімаційний фільм «Я мрію…», пізнавально­розвивальний відеоблог «Поробка з коробки», що поширюватимуться медійними засобами. Тож діти можуть спробувати себе в різних ролях: теле­, радіоведучих, тележурналістів, аніматорів, акторів, операторів, фотографів, художників, блогерів. Вони стануть авторами фотознімків і творчих робіт, що демонструватимуть під час проведення відповідних виставок у серпні цього року на локаціях партнерських організацій проєкту.

«ДІМ — не просто назва проєкту, не тільки збіг перших літер трьох слів: дитяча інклюзивна медіастудія. Це відображення місії проєкту: зробити такий інклюзивний креативний простір, у якому діти з інвалідністю різних нозологічних форм захворювання почувалися б як удома. Це місце, де про тебе дбають, тобі допомагають, тебе поважають, із тобою поводяться на рівних, із тобою радяться, і ти можеш почуватися членом великої дружної творчої сім’ї однодумців.

Це ДІМ без бар’єрів, ДІМ рівних можливостей, ДІМ здійснення дитячих мрій, ДІМ креативу та радості, ДІМ дивовижних справ», — каже керівник проєкту голова ГО «Веселка ТВ» Діна Ібрагімова.

Бази проєкту, де відбуваються основні його активності, такі: Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровського району міста Києва, Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Васильківської міської ради «Здоров’я», Центр комплексної реабілітації для дітей та молоді з інвалідністю Оболонського району міста Києва, кінотеатри «Братислава» та «Краків» КП «Київкульткластер».

Медійні партнери проєкту — Національна спілка журналістів України, БО «Благодійний фонд «З теплом у серці», ГО «Перекладачів жестової мови «Міст». До проєкту активно долучаються організації, установи, заклади, представники органів державної влади та місцевого самоврядування: урядова уповноважена з прав осіб з інвалідністю Тетяна Баранцова, уповноважена Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю Леся Петрівська, Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація, Васильківська міська територіальна громада, Державний науково­методичний центр культурно­мистецької освіти, ГО «Санвей» тощо.

Лідія ГРУША

для «Урядового кур’єра»