Якщо досі ситуація, коли країна-агресор залишалася серед постійних членів Ради Безпеки ООН, м’яко кажучи, була суперечливою, то з 1 квітня вона стала нагадувати театр абсурду. Адже органом, покликаним гарантувати мир і стабільність у світі, протягом квітня керуватиме держава, котру очолює військовий злочинець, обвинувачення якому офіційно висунув Міжнародний кримінальний суд.

У Радбезі головуватиме представник терористичного режиму

Головування в РБ ООН переходить від кожного з 15 членів органу (п’ять постійних і десять непостійних) в алфавітному порядку щомісяця. Востаннє росія головувала в Радбезі в лютому 2022 року, наприкінці якого путін віддав наказ ввести війська в Україну. І ось росія знову головуватиме в Радбезі ООН просто тому, що надійшла її черга. Ніби нічого не сталося за цей рік. Ніби немає тисяч убитих, закатованих, поранених, ніби мільйони українських біженців не були змушені покинути домівки, ніби не було трагедій Маріуполя, Чернігова, Бучі, Ірпеня й сотні інших українських сіл і міст.

У москві вже заявили, що очільник російського мзс сергій лавров у квітні головуватиме на відкритих дебатах в Радбезі організації, які стосуватимуться принципів Статуту ООН. І це попри те, що жорстока війна, яку розпочала росія проти суверенної держави Україна, захоплення ядерних об’єктів, вбивства і катування цивільного населення, бомбардування російською армією мирних міст і сіл, цілеспрямоване знищення цивільної інфраструктури, викрадення українських дітей, нелюдське поводження з українськими військовополоненими — грубе порушення росією тих основоположних принципів Статуту ООН. Але країна, панівний режим якої чимало країн та міжнародних організацій визнали терористичним, розповідатиме світу про принципи захисту миру.

Експерти вважають, що в російських «дипломатів» немає шансів за час головування проштовхнути якісь вигідні для москви рішення, проте протягом квітня рф відповідатиме за визначення порядку денного РБ ООН. Тож міністр лавров у ролі очільника Радбезу може маніпулювати графіками зустрічей щодо українського питання та скористатися своїм головуванням, щоб зобразити США та інші західні країни такими, які нібито висувають неправдиві звинувачення на адресу росії, пише CNN.

«Ганебно, принизливо і небезпечно»

«Учора російська армія вбила ще одну українську дитину — п’ятимісячного хлопчика, його звали Данилом. З Авдіївки на Донбасі, батьків поранено. російська артилерія... Один із сотень артилерійських обстрілів, які держава-терорист здійснює щодобово. І росія головує в Радбезі ООН! Складно уявити щось таке, що більше доводить повне банкрутство таких інституцій, — сказав Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 1 квітня. Він наголосив: — Немає такої форми терору, якої ще не застосувала росія. І не буде такої причини, яка зупинить реформу глобальних інституцій, зокрема Радбезу ООН».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав «найгіршим першоквітневим жартом у світі» день початку головування росії в Радбезі ООН.

«Росія узурпувала це місце; вона веде колоніальну війну; її лідер — воєнний злочинець, якого розшукує МКС за викрадення дітей. Світ не може бути безпечним, коли росія в РБ ООН», — написав він у твіттері.

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель теж вважає оголошення про головування росії доречним лише до 1 квітня. «Хоч росія — постійний член Ради Безпеки, вона безперестанно порушує саму сутність правової бази ООН. ЄС виступатиме проти будь-яких зловживань росії під час її головування», — написав Жозеп Боррель у твіттері.

Балтійські країни Естонія, Латвія та Литва спільно виступили проти російського головування. Про це на засіданні Радбезу заявив постійний представник Естонії при ООН Рейн Таммсаар, який зачитав спільну заяву трьох балтійських держав. Він зазначив, що країна, якою керує воєнний злочинець, переслідуваний Міжнародним кримінальним судом, не може головувати в органі, що відповідає за мир і безпеку у світі.

«Хіба це не красномовно, що завтра, в річницю різанини в Бучі, росія обійме посаду головуючого в Раді Безпеки? Це ганебно, принизливо і небезпечно для довіри до цього органу та його ефективного функціонування», — наголосив він.

Дискусії, як можна вигнати росію з Радбезу ООН чи хоч призупинити її повноваження в цьому органі, вже тривають не один місяць. Проте у Статуті ООН, на якому ґрунтується діяльність організації, не прописано механізмів, що дають змогу це зробити. Адже росія легко блокуватиме будь-які не вигідні для неї рішення, використовуючи право вето.

Тож абсурдна ситуація, коли за столом РБ ООН розв’язання проблем міжнародного миру залежатиме від рішень представників міжнародного злочинця путіна, може тривати й надалі. І поки що головною зброєю проти росіян в ООН залишається дипломатична риторика країн, які систематично викривають брехню кремля і криваві злочини росіян проти України.