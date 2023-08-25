Прикордонна Сумщина активно готується до нового навчального року. Про його особливості «Урядовому кур’єру» розповідає директор департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Вікторія ГРОБОВА.

— Вікторіє Павлівно, які головні особливості підготовки до 1 вересня?

— На жаль, як і торік, працюємо в умовах воєнного часу. Однак уже маємо відповідний досвід, який допоміг торік і допомагає нині всім учасникам освітнього процесу. У новому навчальному році пріоритет — безпека, але і якість освіти також на контролі.

Усі, й насамперед батьки, мають бути стовідсотково впевнені, що їхні сини і доньки щоранку вирушають до місць навчання, де створено необхідні безпечні умови. Нині наші зусилля сконцентровано на завершенні ремонтів і облаштуванні захисних споруд. У школах та укриттях створюємо належні санітарно­гігієнічні й технічні умови, встановлюємо тривожні кнопки, системи сигналізації та відеоспостереження, забезпечуємо фізичну охорону, облаштовуємо класи безпеки та вводимо посади спеціалістів з безпеки.

Щоб цих вимог дотриматися, в територіальних громадахК створено відповідні комісії із залученням представників головних управлінь Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Держпродспоживслужби у Сумській області.

Що стосується форм навчання, то якщо торік очно здобували знання лише 5—6% учнів, то нині плануємо залучити майже третину. Решта навчатимуться дистанційно і за змішаною формою — залежно від умов і обставин. Усе обговорюватимемо на педагогічних радах та узгоджуватимемо з батьками. Дистанційна залишається обов’язковою для 20­кілометрової прикордонної зони.

Напередодні 1 вересня проведемо засідання відповідної комісії й приймемо рішення щодо кожного конкретного закладу. І надалі втілюватимемо пілотний проєкт «Дистанційна школа» — за ним навчалися діти, які виїхали до інших регіонів України або за кордон.

Працюватимуть шість освітніх хабів, зокрема два в Сумах — на базі закладів вищої освіти, в яких освітні послуги за змішаною формою навчання отримуватимуть учні з територіальних громад, де немає укриттів.КСформовано оптимальну мережу закладів освіти, що є одним із пріоритетів галузі.

Уперше шкільні пороги переступлять 6544 хлопчиків і дівчат, які навчатимуться у 407 класах. Порівняно з минулим роком це менше на 40 класів. Так само зменшилася кількість випускників — воєнна пора дається взнаки.

— У 350 закладах загальної середньої освіти налічується 277 укриттів, що становить 80% загальної потреби.

— У ці серпневі дні відповідні роботи з облаштування сховищ тривають у 81 закладі, з шістьма буде укладено договори оренди. Тож на 1 вересня місткість зросте на 16%, або 7547 місць. У небезпечній 20­кілометровій зоні від кордону не планують до відкриття 75 закладів. Їхні учні навчатимуться дистанційно. Облаштовано 186 класів безпеки, завершують роботу ще в 42.

Один з позитивних прикладів — Комишанська ЗОШ на Охтирщині. Це опорний заклад місцевої громади, де триває термоізоляція будівлі. На це з держбюджету передбачено понад 19 мільйонів гривень. Водночас там розпочали будувати сучасне протирадіаційне укриття, якому в області немає аналогів за рівнем облаштування. Це буде нове приміщення, що максимально відповідатиме всім вимогам безпеки. Готові до навчального року кабінети, оснащені новими меблями, комп’ютерами, інтерактивними дошками. Нещодавно в селі побував голова Сумської ОВА Володимир Артюх, який високо оцінив роботу комишанців і назвав це прикладом створення якісного освітнього простору.

У межах співпраці ГУ Національної поліції, ДСНС у Сумській області, департаменту освіти і науки Сумської ОДА, органів місцевого самоврядування на основі пілотного проєкту «Спеціаліст з безпеки в освітньому середовищі» укладено меморандуми із сімома територіальними громадами та введено відповідні посади спеціалістів в органах управління 20 територіальних громад. Укладено договори з управлінням поліції охорони в Сумській області на встановлення технічних засобів для реагування нарядів поліції охорони в 352 закладах, у 183 системи зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження вже працюють.

Відповідні роботи зі створення максимально безпечних умов триватимуть і надалі.

— Унаслідок російської агресії на Сумщині пошкоджено 135 закладів різних видів освіти: дошкільної, загальної середньої, позашкільної та інших. Скільки з них відбудовано?

— На сьогодні — 52. Здійснили це за кошти резервного фонду державного бюджету і різних джерел фінансування. Відновлення триває. Не за горами час, коли там пролунають першовересневі дзвоники, адже цього прагнуть у кожному населеному пункті.

— Яка забезпеченість школярів підручниками?

— Учнів 1—4 та 7—11 класів закладів загальної середньої освіти підручниками забезпечено стовідсотково, за програмами Нової української школи п’ятикласників — майже на дві третини, шестикласників — трохи більш як наполовину.

На 11 серпня для учнів 5 класів НУШ надійшло 20К259 примірників, або 63 із 32К212 замовлених: з математики — 11К618, із предметів природничої галузі — «Пізнаємо природу», «Довкілля», «Природничі науки» — 8641. До початку нового навчального року надійдутьКпідручники з української мови для учнів 5 класів закладів загальної середньої освіти. Для шестикласників НУШ вже маємо 63К438 (58%) із 108К519 замовлених примірників та посібників із природничої та історичної освітніх галузей, математики, української мови, української та зарубіжної літератури, технології, польської, англійської, німецької мов, надрукованих за кошти державного бюджету. Для дітей з особливими освітніми потребами отримано 1040 підручників.

— Чи вистачає автобусів для підвезення учнів до місць навчання?

— У територіальних громадах налічується 262Кшкільні автобуси, серед них десять спеціальних для перевезення дітей, які пересуваються на колісних кріслах. У травні цього року придбаноКшкільний автобус вартістю 3Кмільйони гривень за рахунок бюджету Липоводолинської селищної ради. Із польського міста Жешув у межах угоди про партнерство передано Конотопу спеціальний автобус для перевезення дітей, які пересуваються на колісних кріслах. А управління освіти Шосткинської міської ради отримало два автобуси з Польщі як гуманітарну допомогу з ініціативи Міністерства освіти і науки України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28Кквітня 2023Кр. «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів», Сумській області надано 44,3 мільйона гривень.КНа засіданні відповідної профільної обласної комісії 21 червня цього року вирішено придбати шкільний транспорт на суму 25,3 мільйона гривень.

Департамент освіти і науки Сумської ОДА провів тендерні процедури на закупівлю 23 автобусів, зокрема трьох спеціально обладнаних для перевезення маломобільних груп населення, укладено договір. Днями техніка надійде в область. Однак автобусне питання повністю поки що не вирішено — потрібні ще 54 транспортні одиниці.

— Попри складнощі і проблеми торішні випускники продемонстрували високі знання, про що свідчать підсумки недавно проведених основних сесій національного мультипредметного тесту.

— За його підсумками 86 випускників Сумщини отримали максимальну кількість балів — 600. Особливо відзначалися юні математики, знавці української та англійської мов, історії України. Це свідчить про належну якість навчального процесу, який забезпечують освітяни. Переконана, що й надалі високо триматимемоК планку і неодмінно здобуватимемо перемоги.

Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

Вікторія ГРОБОВА. Народилася 1970 року в Сумах. Вищі освіти здобула в Сумському державному педагогічному інституті ім. А. Макаренка та Харківському національному університеті внутрішніх справ. Працювала в органах внутрішніх справ, системі освіти.

Департамент освіти і науки Сумської ОДА очолює з червня 2017 року. Авторка наукових праць. Доктор юридичних наук, професор.

ДОВІДКА «УК»

У 2023/2024 рр. освітній процес заплановано організувати за очною формою у 113 закладах загальної середньої освіти, змішаною — 145, дистанційно — 92. Торік ці показники становили відповідно 35, 193, 134.

Із 17 закладів уК5­кілометровій прикордонній зоні евакуйовано 14. Із них переміщено в межах громади 13, у межах району — один.

Переміщено матеріальні цінності із 15 закладів. Не вдається зробити це із двох через постійні обстріли населених пунктів. НавчанняКтам буде організовано за дистанційною формою.

МОВОЮ ЦИФР

З 1 вересня 2023 року на Сумщині функціонуватимуть 708 закладів освіти, прогнозований контингент — понад 174 тисячі осіб. Із них 350Кзакладів загальної середньої освіти, або 93К070 учнів.

Припиняють діяльність 12 закладів: шляхом ліквідації — вісім, реорганізації у філії — чотири. Рішенням сесії Сумської міської ради від 09.08.2023 р. створено КЗ Сумської міської ради «Сумський міський ліцей з посиленою військово­фізичною підготовкою імені І. Г. Харитоненка».

Функціонуватимуть 224Кзаклади дошкільної освіти. Із 01.09.2023 р. тимчасово призупиняє діяльність Басівський заклад дошкільної освіти «Соловейко» Юнаківської сільської ради (шестеро вихованців) до завершення воєнного стану (рішення виконкому Юнаківської сільської ради від 03.08.2023 №133), який лежить безпосередньо біля українсько­російського кордону.

В області функціонуватимуть 81Кзаклад позашкільної (50К003Квихованці), 24 — професійної (професійно­технічної), 8034 учні,К23 — фахової передвищої (12К527 студентів), шість — вищої освіти, зокрема філія закладу вищої освіти таКзаклад післядипломної педагогічної освітиК(34К931 студент).