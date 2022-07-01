Влада Полтавщини розглядає можливість запровадити в області систему телемедицини з Іспанії. Про це розповів начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. За його словами, рішення виникло після того, як область відвідала команда іспанської платформи Help to Ukraine. Волонтери передали полтавцям для тестування кілька телемедичних боксів Homedoktor. Цей пристрій, яким вже користуються 70 тисяч іспанців, дає змогу і лікареві дистанційно консультувати, і проводити базові дослідження пацієнтові. Зокрема, вимірювати температуру, тиск, сатурацію, робити електрокардіограму, дослідження вух, горла, носа, шкіри.

Консультації на відстані

Представники команди вже протестували роботу пристрою в Запоріжжі. Консультації проводив український лікар, який працює в іспанській компанії. Система спрацювала чудово, наші лікарі були вражені можливостями її застосування. Для роботи обладнання потрібна електроенергія, інтернет та смартфон. І найголовніше — не потрібен лікар, все може зробити медсестра.

За словами засновника платформи Help to Ukraine Карлоса Фернандеса, консультації пацієнтам можуть надавати місцеві лікарі й ті, які живуть в Іспанії. Їхня компанія провела переговори з посольством, і дипломати запевнили, що готові надати список українськомовних лікарів, які виїхали до Іспанії, і зможуть дистанційно надавати такі послуги українцям.

Директор департаменту охорони здоров’я Полтавської ОВА Віктор Лисак сказав, що тепер завдання департаменту — організувати конференцію та визначити, в яких центрах ПМСД буде розміщено це обладнання. Він наголосив, що для жителів сільської місцевості телемедицина дуже актуальна, адже нині у країні проблеми з пальним, і не кожен може доїхати до лікарні. А Полтавська область велика — аграрна з великою кількістю сільського населення.

Телемедицина на Полтавщині не є чимось незвичайним, вона тут розвивається з 2019 року. Дуже швидко її запровадили в усіх сільських амбулаторіях області. Для цього в перші роки закупили і передали медикам 339 комплектів відповідного обладнання, а кількасот сімейних лікарів пройшли навчання і використовують цей метод консультацій. Певний час працювали в тестовому режимі, тепер повноцінно консультують пацієнтів у фахівців вторинного і третинного рівнів.

Основні осередки лікарів-спеціалістів, які допомагають колегам з районів, — Полтавська обласна клінічна лікарня імені М.В. Скліфосовського та Полтавський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер.

У сільській місцевості таким різновидом консультацій найбільше користуються у Решетилівській, Козельщинській та Гадяцькій громадах. Досвідом упровадження телемедицини в Гадяцькій громаді її представники навіть ділилися на міжнародній медичній виставці в Києві. Один з них, Олексій Матюшенко, розповів, що гадяцька мережа «Електронний пацієнт» поєднала роботу первинного та вторинного рівнів медичної допомоги: центральну районну лікарню, дві міські, 15 сільських амбулаторій і 20 ФАПів. Завдяки цьому відбувається миттєвий обмін даними про пацієнта.

Ланцюжок єднання міста й села

Усіх жителів громади вписано в електронну базу, вони отримали індивідуальну картку-ідентифікатор. Електронні картки не лише значно спрощують процес запису на прийом до лікаря, а й мінімізують імовірність лікарської помилки. Адже варто лише ввести номер картки в комп’ютер, і на моніторі буде видно динаміку перебігу захворювання, попередні рекомендації спеціалістів, лабораторні аналізи, рентгенівські знімки, протипоказання до вживання тих чи інших препаратів.

Безумовною перевагою телемедицини в колишньому Гадяцькому районі стало запровадження електронного рецепта. Лікареві достатньо лише зазначити діючу речовину препарату, а фармацевт запропонує перелік доступних ліків. Окрім цього, електронний рецепт повністю автоматизує систему звітів. Адже всі призначення, кількість пацієнтів та лікарські засоби відтворюються в системі автоматично.

«Телемедицина надає нам унікальну можливість отримати медичний висновок за досить короткий час, тоді як раніше для встановлення діагнозу пацієнти витрачали кілька днів», — розповіла сімейний лікар з Решетилівки Ірина Ткачук.

Як на практиці працює телемедицина, пояснили в департаменті охорони здоров’я ОВА.

«Пацієнт у селі звертається до сімейного лікаря. Якщо у лікаря є сумніви щодо діагнозу або йому потрібна консультація фахових колег, він бере планшет і через електронну систему вводить прізвище, ім’я, по батькові пацієнта і формує запит на консультацію. Провідний і профільний спеціалісти з обласної лікарні бачать цей запит, відкривають його, читають записи колеги із сільської місцевості й дають власний висновок. Якщо, наприклад, потрібна консультація дерматолога, то лікар за допомогою дерматоскопа діагностує шкіряні утворення у пацієнта, під’єднує пристрій до планшета і передає інформацію фаховому колезі з полтавського диспансеру».

З упровадженням телемедицини в амбулаторіях у сільській місцевості зріс рівень комп’ютеризації, значно поліпшилося оснащення сучасною медтехнікою. Це саме стосується і Полтави. Зокрема цими днями діагностику на новому дорогому (коштує більш як 13 мільйонів гривень) томографі спільного німецько-бельгійського виробництва почали проводити і в обласній клінічній лікарні. Про новинку розповів Дмитро Лунін.

«КТ-сканер останнього покоління дає мінімальне променеве навантаження і цим знижує вплив на організм. Апарат виконує широкий спектр досліджень. Вони безплатні за електрон­ним направленням лікаря. Якісна медицина — наш пріоритет, адже в області лікують військових і приймають багато вимушених переселенців».

За даними системи публічних закупівель Prozorro, комп’ютерний томограф обласна лікарня придбала у київської компанії. Згідно з технічною документацією, томограф може робити 32 фізичні зрізи за один оберт за 0,8 секунди (або 64 у режимі реконструйованих зрізів за технологією IVR).