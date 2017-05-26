Робоча поїздка Президента Петра Порошенка до Волинської області стартувала на автомобільному пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ» у селі Старовойтове Любомльського району. Передовсім він звернув увагу на призупинення перетину кордону. Така ситуація неприйнятна. «Ми проїхали щойно, я дивлюся, у вас тут ніде не проходить оформлення. Вимагаю терміново відновити роботу, і щоб пункти працювали у звичайному режимі», — наголосив він. Після цього Президентові розповіли, що на той час у черзі на кордоні тільки з українського боку чекали на оформлення майже 160 вантажівок.

Уже в ході наради з усунення перешкод для оформлення перетину кордону для вантажного автотранспорту й зменшення черг Петро Порошенко виокремив потребу поліпшити технічну частину оформлення й пропуску вантажівок. Слід звернути увагу на огляд автотранспорту й вантажів за процедурою одноразового контролю. Цю тему порушували й під час спілкування Президента з учасниками прикордонного руху — пасажирами й водіями легковиків, водіями вантажівок і пасажирами автобусів. Тоді навели дані про пропускну спроможність автомобільного пункту пропуску — 7500 пасажирів, 2500 легкових, 1000 вантажних автомобілів і 50 автобусів.

144 реформи в кишені

Наступна тема стосувалася створення належних умов для реалізації українцями права на безвізове відвідування країн ЄС на міжнародних пунктах перетину кордону. Учасники шукали відповіді на запитання щодо координації дій усіх відповідних служб і відомств щодо підготовки та роботи безвізового режиму з нуля годин 12 червня 2017 року. «Від нас із вами залежить, щоб не було черг, щоб сервіс, який надає держава, був якісним, щоб умови під час перетину кордону були комфортними, щоб митники, прикордонники, поліцейські, представники інших служб були привітними», — цитує слова глави держави департамент прес-служби АП.

Не оминув увагою Петро Порошенко й скептичних висловів деяких політичних лідерів, які намагалися переконати громадськість, що безвізовий режим з ЄС не так скоро стане реальністю. «У тому й полягають європейські цінності, що наші партнери тримають слово», — відреагував він.

Не менше глава держави переконаний в успішності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. На його думку, дебати в Сенаті Нідерландів підтвердили, що робота України в напрямі змін була ефективною, а в травні нарешті вдасться завершити ратифікацію документа.

Окрім цього, з 12 червня очікується збільшення потоку громадян на пунктах перетину кордону. В цьому розрізі завдання прикордонної та фіскальної служб полягає в підготовці та проведенні якісного контролю. Раніше вони мали обладнати пункти пропуску засобами біометричного контролю.

Голова ДПС Віктор Назаренко доповів, що ця система функціонує в усіх пунктах пропуску на кордоні з ЄС. За підсумками наради Президент має підписати указ, де прописано вимогу забезпечити всі пункти пропуску обладнанням для автоматичного зчитування біометричної інформації з паспортних документів.

Оптимістичний сценарій передбачає щодобове переміщення через пункти пропуску, розташовані на західному кордоні, майже 30 тисяч легкових автомобілів, близько 3 тисяч вантажівок, 450 автобусів і 3 тисяч залізничних вагонів. «Державний кордон перетинають майже 100 тисяч громадян з урахуванням малого прикордонного руху. Що буде далі? На скільки розраховуємо і до чого маємо бути готовими? Попередні оцінки, які я отримав, свідчать про те, що це може бути 15—20% зростання потоку осіб і транспорту, що перетинає кордон», — зауважив глава держави.

У Молдові та Грузії ці показники зросли на 35—40%. Цей досвід мають врахувати під час роботи й наші прикордонники та фіскали. Слід ретельно опрацювати й необхідність розвитку інфраструктури для пришвидшення перетину кордону законослухняним громадянам й підприємцям.

«Ми, на жаль, користуємося лише мобільними сканерами, яким уже 10 і більше років. На кожному пункті перетину мають бути стаціонарні сканери, техніка, смуги, відповідна кількість співробітників і чітка взаємодія з нашими партнерами з ЄС», — наголосив глава держави.

Українців за кордоном захищатимуть

Не забув Президент і про захист прав та інтересів українців, які вирішать скористатися можливостями безвізового режиму й відвідати Європу. Він склав перелік питань, які потребують ретельного обговорення. Одне з них — створення належних умов для реалізації громадянами України права на безвізове відвідування країн Європейського Союзу на міжнародних пунктах пропуску через кордон, забезпечення належного захисту прав та інтересів громадян України під час перебування за кордоном.

«Безвізовий режим передбачає, що багато людей виїдуть за кордон уперше, й наші дипломатичні та консульські установи мають бути готовими до забезпечення захисту їхніх інтересів», — так Президент звертався до присутнього на нараді очільника МЗС Павла Клімкіна.

Це відомство має надати Президентові на затвердження графік дорожньої карти, де прописано відповіді на запитання, що й коли Україна має зробити під час гармонізації законодавства з нормами ЄС.

Важливо вдосконалити й прикордонний, і митний контроль, модернізувати інфраструктуру пунктів пропуску. До речі, за підрахунками глави держави, місцева влада може надати кошти на облаштування прикордонних пунктів пропуску. Серед норм — гідні санітарні умови, облаштовані місця для відпочинку та харчування. «Для людини має бути створено нормальні європейські умови», — наголосив Петро Порошенко.

А ще Петро Порошенко дав старт роботі насіннєвого заводу ТОВ «П’ятидні».