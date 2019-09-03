До топ-50 Global Teacher Prize Ukraine («Глобальна премія учителя — Україна») — конкурсу нових українських учителів, які зробили видатний внесок у професію, недавно увійшла талановита вчителька історії та правознавства із с. Шендерівки Корсунь-Шевченківського району на Черкащині Валентина Кодола.

Вона обрала професію ще в дитинстві. Її мама, вчителька української мови, була рада цьому й підтримувала доньку як могла. А коли та підросла, обрала й улюблений предмет — історію. Завжди із захопленням слухала людей, які зналися на ньому. Багато читала, щоб сформувати власну думку про ті чи інші події минувшини. Студенткою немало дискутувала про оцінку історичних процесів із друзями й викладачами. Наука про минуле людського суспільства і його сучасність поступово розкривала їй таємниці.

Учителька дедалі глибше усвідомлювала, чіткіше простежувала, як минуле стає активним чинником змін, які відбуваються в сьогоденні. Уміти глибоко осмислювати історичні події, не губитися в їхньому різноманітті — цього вона вчиться сама і вчить учнів.

Історія — наука багатогалузева, любить повторювати Валентина Кодола. Вона складається з багатьох самостійних галузей історичного знання: історії економічної, політичної, соціальної, суспільної, воєнної, історії держави і права тощо. Багато її учнів саме так і дивиться на предмет, прагнучи осягнути його глибини. Як зізнався один з вихованців Валентини Іванівни, що більше знаєш, то більше хочеться знати.

А розбудила в дітей інтерес до вивчення минувшини Валентина Іванівна тим, що часто залучає дітей до цікавих проєктів. Приміром, вони разом перемогли у Всеукраїнському конкурсі відеороликів про школу від School TV і виграли інтерактивну дошку для свого навчального закладу.

Учителька залучила учнів до Освітньої програми Вікіпедії. Вона спочатку сама стала редакторкою Вікіпедії, а потім почала застосовувати це на уроках. Невгамовна вчителька навчає учнів редагувати Вікіпедію, і вони разом наповнюють її українськомовними статтями.

Проводячи вікіуроки, педагог ділиться такою методикою із колегами на конференціях, на своєму YouTube-каналі й сайті, який створювала саме з цією метою. Її методичні фішки сприяють тому, що уроки стають цікавими учням. Валентина Кодола вважає, що продуктивний урок — той, на якому вчитель виконує роль керівника самостійною роботою учнів.

Особливе місце на її уроках займають інтерактивні методики. Вивчення історії, права або уроки громадянської освіти просто не можуть бути нудними, якщо залучено онлайн-сервіси. Її учні часто самі здобувають необхідні знання з предмета за методикою перевернутого навчання. Розвиваючи мультимедійні навички дітей, вона досліджує цей процес і навчає багатьох його особливостей інших учителів. У цьому допомагають серії вебінарів і тренінгів, які Валентина Іванівна проводить з особливим натхненням.

На уроках Валентина Кодола нерідко звертається до спадщини Тараса Шевченка, вбачаючи в цьому зміцнення зв’язку поколінь. Особливо актуально звучать з її вуст слова-звернення безсмертного Кобзаря до прийдешніх:

Подивіться лишень добре,

Прочитайте знову

Тую славу. Та читайте

Од слова до слова,

Не минайте ані титли,

Ніже тії коми,

Все розберіть...

та й спитайте

Тойді себе: що ми?..

Чиї сини? яких батьків?

ДОВІДКА «УК»

Global Teacher Prize Ukraine — щорічна національна премія, місія якої — підкреслити важливість педагогів в Україні від найменшого селища до мегаполіса. Національну премію Global Teacher Prize Ukraine заснувала ГС «Освіторія» у 2017 році. Переможець отримає 250 тисяч гривень, поїздку в Дубай на Global Education & Skills Forum у березні 2020 року, рік навчання від «Освіторії» та цінні призи.