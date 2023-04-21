«Софіївка» чудова в будь-яку пору року, а нині це ще й ліки від тих негараздів і проблем, що їх завдає війна

Всесвітньо відомий національний дендрологічний парк «Софіївка» на Черкащині знову кличе гостей. Про це на сторінках у соцмережах повідомили посадовці Уманської районної військової адміністрації. Парк розпочав роботу 1 квітня, а туристський сезон у місті заплановано з 28 квітня.

Туризм потрібен і під час війни

У самому парку немає бомбосховищ, але на входах про війну нагадує інформація, де найближчі укриття. Діють сигнали тривоги — їхню роботу було налагоджено ще торік. Про те, як війна впливає на роботу установи, розпитуємо в.о. директора Володимира Грабового, який працює тут уже 25 років. За його словами, чимало об’єктів нині не діють, як-от лазерні шоу, підсвічування, штучно створені водоспади. Їх вимкнули для економії, бо споживають чимало електроенергії. Кількість відвідувачів нині набагато менша: торік, наприклад, учетверо менше порівняно з довоєнним 2021 роком милувалися одним з найкрасивіших парків України, а може, і Європи.

«Хоч нічого нового цього року не відкриваємо, запрошуємо відвідувачів до парку, адже це допоможе утримувати його в належному стані, — ділиться думками Володимир Грабовий. — Адже утримуємо «Софіївку» саме за рахунок надходжень від вхідної плати. Якщо не буде туристів, то не буде й коштів на розвиток дендропарку, тому туризм навіть під час війни для нас важливий».

Запитую, чи туризм — єдина стаття доходів установи.

«За всю історію існування парку з міського бюджету Умані на нього не було витрачено жодної копійки. Адже закон не передбачає фінансування державних установ міськими бюджетами. Нині належимо до Національної академії наук України, тому й фінансування йде на наукові теми.

Звичайно, в умовах війни кошти істотно зменшили: і торік, і цього року — на 30 відсотків. Фінансування передбачає лише наукові дослідження, а для парку це критично мало. Утримання, охорона, збереження пам’яток — усе завдяки людям, які оплачують вхід у парк».

Як відомо, парк заснував 1796 року польський магнат Станіслав Щенсний Потоцький на честь дружини красуні-грекині Софії й подарував їй до дня іменин у травні 1802-го. Ідея парку в романтичному стилі з використанням римської та грецької міфології належала самій Софії.

2007 року «Софіївку» визнано одним із семи чудес України.

Не забуваймо про ремонт!

Днями негода пошкодила історичну пам’ятку в «Софіївці» — дамбу. А це ключова споруда, яка стримує воду в каскаді озер. Якби пошкодження не усунули, вони становили б серйозну загрозу підтоплення навіть найближчих вулиць Умані. Завдяки співпраці Уманської районної військової адміністрації, колективу «Софіївки» та відповідального бізнесу в найкоротші терміни вдалося виправити ситуацію. Ремонтні роботи тривають.

«Не секрет, що парк має поважний вік — 226 років, — розповів Володимир Грабовий. — Звичайно, є старі аварійні дерева, не всі з яких маємо змогу видалити зокрема й через обмеження екологічного законодавства. Днями поривчастий вітер вирвав з корінням одне з таких дерев і кинув на дамбу. Унаслідок цього зруйновано місток, ослабилася дамба, похилилася і стала руйнуватися. Завдяки допомозі Уманської районної військової адміністрації ми відразу поставили бетонні блоки і стримали воду в нижньому озері. Для цього довелося навіть залучати автомобіль з місцевої військової частини. Відвідувачі не відчують дискомфорту протягом проведення ремонтних робіт, які триватимуть приблизно два місяці».

До війни тут планували провести ремонтні та реставраційні роботи. Це стосується і шлюзів. Уряд планував надати до 50 мільйонів гривень на ці роботи. Але почалася війна, і керівництво парку слушно зауважує, що ці кошти нині потрібніші на фронті. У парку ще не у критичному стані, але потребують уваги Амстердамський шлюз та інші об’єкти. Торік вдалося відновити дерев’яний місток, який розібрали перед війною, знайшли для цього спонсорську допомогу, підсобили місцеві підприємці та громадяни. Працівники парку теж вклали в цю справу кошти із власної зарплати. Таким самим способом провели ремонт Китайської альтанки і ще кількох споруд.

Та в масштабах такого парку, зауважують фахівці, спонсорська допомога не розв’язує всіх проблем. За словами в.о. директора, заробітки парку недостатні для його якісного утримання й розвитку. Керівництво «Софіївки» сподівається, що відвідувачів парку цього сезону побільшає.

Діяти відповідно до високого статусу

Є й інші проблеми. Наприклад, урядова постанова №590 обмежує придбання державним коштом певних матеріалів. Щоб знайти вихід та провести належні господарські роботи, тут звертаються до різних благодійних організацій.

На думку керівника, парк такого рівня — показник нашої сили та високого рівня розвитку українського суспільства. «Софіївка» — частина європейської спільноти історичних парків, вона входить до асоціації історичних парків Європи. Цей статус допомагає знаходити європейських партнерів, які надають благодійну допомогу. Це спрацювало тоді, коли у країні були проблеми з постачанням електроенергії: благодійники надали парку електрогенератори й іншу допомогу.

Тут сподіваються, що всі локації запрацюють на повну силу після перемоги.

«Людям потрібні релаксація, психологічне розвантаження, щоб відновитися після жахіть війни, — переконаний Володимир Грабовий. — Це може бути спілкування із природою, споглядання краси «Софіївки», чарівного світу її легенд. А вхідна плата допоможе самому парку.

У перші дні війни люди заходили в парк безплатно. Чимало переселенців їхали через Умань у західні області й за кордон. Багато було жителів Харкова, Дніпра, Запоріжжя та Херсона. У парку навіть надавали прихисток переселенцям. Нині сюди безплатно пускають військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб та місцевих жителів. Для решти ж оплата 100 гривень за квиток дорослому та 50 гривень — дитині».

«Софіївка» — перлина України. Колектив парку з усіх сил намагається зберегти цю красу й закликає долучитися всіх охочих. Парк чудовий у будь-яку пору року, його відвідувачі обов’язково отримають не лише задоволення, а й терапію від тих негараздів і проблем, що їх принесла війна.