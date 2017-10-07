Верховна Рада ухвалила Закон «Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей». За документ віддали голоси 229 із 337 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі Верховної Ради. За проголосували 122 депутати із фракції БПП, 69 — з «Народного фронту», 9 — з «Опозиційного блоку», по одному із фракції «Самопоміч» та Радикальної партії, 19 із групи «Відродження», 8 із групи «Воля народу». Цей закон повністю проігнорувала лише «Батьківщина». Він на рік продовжує чинність Закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

Без найманців і бойовиків

Тимчасово запроваджується й особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу. Особливий порядок місцевого самоврядування набирає чинності виключно після виконання всіх умов, викладених у статті 10 Закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», зокрема в частині, що стосується виведення з території України всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців.

Умови проведення позачергових виборів депутатів районних, міських, селищних, сільських рад; сільських, селищних, міських голів в окремих районах Донбасу визначено у статті 10 «Прикінцеві положення». Там вказано, що вибори має бути проведено із забезпеченням участі в спостереженні за ними міжнародних спостерігачів, зокрема від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи, інших міжнародних організацій та іноземних держав, а також інших офіційних спостерігачів.

А ще передбачено, що умови проведення виборів — безпечні умови діяльності й безперешкодної участі офіційних спостерігачів у виборчому процесі; виведення з території України всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, бойовиків і найманців.

А в першому читанні Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях. За проект №7163 віддали голоси 233 народних депутати. Його норми визначають тимчасову окупацію Російською Федерацією територій в Донецькій та Луганській областях нелегітимною і не створюють для Росії жодних територіальних прав. Принаймні, так стверджують автори документа. Окрім цього, діяльність збройних сил та інших військових формувань Росії та окупаційної адміністрації РФ, яка суперечить нормам міжнародного гуманітарного права, незаконна, а будь-який акт, виданий у зв’язку з такою діяльністю, — недійсний і не матиме правових наслідків.

У Донецькій та Луганській областях тимчасово окупованими територіями визнано сухопутну територію та її внутрішні води у межах окремих районів, міст, селищ і сіл областей, де збройні сили й окупаційна адміністрація РФ встановили та здійснюють окупаційну владу; внутрішні морські води і територіальне море України, що прилягає до сухопутної території; повітряний простір над територіями. Межі тимчасово окупованих територій на Донбасі визначено за поданням Генерального штабу ЗСУ.

ЗСУ діятимуть у мирний час

Мета державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями Донбасу — їхнє визволення та відновлення там конституційного ладу, захист прав, свобод і законних інтересів громадян України, постраждалих внаслідок російської агресії. Державні органи мають здійснювати політико-дипломатичні та інші заходи з відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаного кордону України; стримувати й давати відсіч російській збройній агресії; розвивати оборонні й безпекові спроможності України.

Кабінет Міністрів здійснюватиме постійний моніторинг дотримання прав і свобод людини й громадянина, документування фактів порушення таких прав і свобод, оприлюднюватиме й надаватиме інформацію міжнародним організаціям, узагальнюватиме правову позицію і формуватиме консолідовану претензію України до РФ щодо реалізації міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію. Україна не несе відповідальності за протиправні дії РФ як держави-агресора, її збройних сил, інших військових формувань та окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Правовою підставою для стримування і відсічі збройної агресії РФ й відновлення територіальної цілісності України є стаття 51 Статуту ООН та національне законодавство нашої держави. Керівні функції виконуватиме Об’єднаний оперативний штаб ЗСУ.

Цей законопроект передбачає внесення змін до законів «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту», «Про місцеве самоврядування в Україні». Зміни до Закону «Про Збройні Сили України» надають право органам військового управління, з’єднанням, військовим частинам і підрозділам ЗСУ залучатися в мирний час, застосовувати і використовувати зброю та бойову техніку. Під час голосування у першому читанні з тексту законопроекту було вилучено положення, де згадувалися мінські домовленості.