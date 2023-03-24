У Черкасах завдяки новітньому комплексу та професійності експертів швидко встановлюють ДНК-профіль для ідентифікації особи

Торік 22 жовтня «Урядовий кур’єр» розповідав про початок роботи ДНК-аналізатора, який відкрив нові можливості в розкритті злочинів та наданні ексклюзивних послуг. Надсучасний апаратно-програмний комплекс RapidHIT ID дає змогу фахівцям Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України за 90 хвилин встановити ДНК-профiль для ідентифікації особи. Як вплинуло використання новітньої техніки на розкриття злочинів, зокрема воєнних?

За цей час зроблено понад 195 експертиз у військових злочинах. Лабораторія щодня проводить п’ять — вісім експертиз, розповіли в експертно-криміналістичному центрі. Підсумки аналізу заносять до єдиної в усій державі бази даних. Якщо є збіги, інформацію надсилають правоохоронним органам, які формували запит. А вони повідомляють громадян.

Експерти намагаються зробити дослідження якнайшвидше, адже розуміють важливість справи. Усі підрозділи поліції ознайомлені, як узяти зразки епітелію для експертизи — експерти розробили для поліціянтів рекомендації

За лічені хвилини

Як розповів директор Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Василь Аксьонов, молекулярно-генетичною експертизою займаються двоє фахівців, цього місяця до них долучиться ще одна експерт.

Матеріалом для дослідження слугують зразки епітелію, які відбирають ватними тампонами з ротової порожнини найближчих родичів (мати, батько, діти).

Завідувач сектору біологічних досліджень та обліку Черкаського НДЕКЦ Катерина Мосіюк розповіла, що фахівці провели кілька досліджень визначення батьківства. Одне з них стосувалося справи про розбещення неповнолітньої. Воно допомогло слідству встановити особу зловмисника. Тривають ДНК-експертизи у справі вбивства журналіста Вадима Комарова.

Черкаські експерти долучалися й до розслідування трагедії падіння вертольота у Броварах, брали участь в ідентифікації тіл, адже один із членів екіпажу був жителем області. Зразки ДНК взяли в матері загиблого в Канівському районі й так встановили його особу.

Полегшується розслідування

Думками, як новація вплинула на роботу правоохоронців, поділився начальник відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи, слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області Іван Марченко. За його словами, дослідження набуває актуальності під час війни. Це сприяє встановленню істини щодо фактів безвісти зниклих громадян, зокрема військовослужбовців. Отримуючи звернення про безвісти зниклого родича, слідчі збирають зразки епітелію. Потім відбувається молекулярно-генетична експертиза.

— Якщо в місцях бойових дій чи на визволених територіях виявляють невстановлені останки людини, то під час проведення судово-медичного дослідження збирають зразки кісток і теж проводять таке дослідження, — розповів про методику Іван Марченко. — Десять людей на Черкащині вже дізналися про долю родичів.

— Чи працює ця технологія під час розслідування злочинів, не пов’язаних з війною?

— Так. На дослідження передають знаряддя злочинів: зброю, речі побутового вжитку. Експертиза дає майже стовідсоткову відповідь на запитання. Наприклад, під час розслідування вбивства, скоєного 2021 року, ми віддали на дослідження кухонний ніж, яким, припускали слідчі, було скоєно злочин. ДНК-експертиза встановила, що на руків’ї ножа були клітини з ДНК підозрюваного, а на клинку — клітини крові потерпілого.

ДНК-експертиза — незаперечний аргумент, який дає змогу встановити істину. Допомагає й тоді, коли немає свідків події, злочин скоєно в умовах неочевидності чи розслідування розтягнулося на кілька років. Після ДНК-експертизи зменшилася потреба у проведенні менш точних експертиз. Це сприяє розкриттю злочинів, а подекуди й виправданню осіб, які до злочину не причетні.

Запитую слідчого, чи достатнє, на його думку, інформування про можливості молекулярно-генетичної експертизи.

— Більшість людей уже обізнана з нашими можливостями. Звертаються громадяни: «Ми прийшли здати ДНК». Та це має відбуватися в межах кримінального провадження, якщо йдеться про безвісти зниклу особу. На мою думку, варто звертатися до органів поліції, й таке дослідження буде проведено.

Буде повноцінний лабораторний комплекс

Техніка, якою оснащені черкаські експерти, вже з’явилася майже в кожній області. А в Черкасах працюють, щоб облаштувати повноцінний лабораторний комплекс. Це дасть змогу працювати не лише з букальним епітелієм та зразками крові чи кісток, а й з усіма об’єктами, вилученими на місці злочину.

— Ще нема повнопрофільної лабораторії. Вона дала б змогу проводити більше ДНК-досліджень, — розповів Василь Аксьонов. — Приміщення орендуємо, контактуємо з міською владою, щоб обладнати таку лабораторію.

В експертному центрі очікують, що навантаження, пов’язані з ДНК-дослідженнями, зростатимуть, тому готують молодих фахівців. Вони проходять практику в повнопрофільних лабораторіях у ДНДКЦ МВС у Києві.

— Чи є потреба родичам військових, які зникли безвісти, звертатися до правоохоронців, щоб провести експертизу?

— При ГУ НП в Черкаській області, як і в інших, діє комісія, в яку входять експерти. Вона розглядає такі звернення. Експертиза зі встановлення зниклої особи обов’язкова. Для громадян вона безплатна. Потрібно написати заяву, вказати дані людини, яка зникла безвісти. Такі дослідження роблять першочергово. Держава фінансує всі витратні матеріали та реактиви.