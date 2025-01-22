Уряд продовжує підтримку українських родин, розвиваючи та вдосконалюючи соціальні програми. На цьому наголосив учора на урядовому засіданні Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він нагадав про підсумки ініційованої Президентом Володимиром Зеленським «Зимової єПідтримки». Понад 12 мільйонів українців подали заявки на отримання тисячі гривень в межах цієї програми. 11,5 мільйона людей уже отримали виплати, з них понад 3,3 мільйона — 2025 року. Майже 70 тисяч молодих українців долучилися до програми «єКнига». Денис Шмигаль зазначив, що першим учасникам вже перерахували кошти на купівлю книжок українською мовою. Він зауважив, що наприкінці місяця запрацює новий механізм підтримки ВПО.

«Розгортається програма підтримки внутрішніх переселенців. Із 29 січня стартує субсидія на оренду житла. Це значно зменшить навантаження на родинні бюджети», — повідомив Прем’єр-міністр. За його словами, уряд вдосконалив ще одну важливу соціальну програму — «Тепла зима».

«Це виплати на кожну дитину з малозабезпечених родин та родин ВПО. У грудні 2024 року ми допомогли майже 600 тисячам українців за цією програмою. На кожну дитину було виплачено по 6500 гривень. Тепер вносимо зміни, що родини, які торік з технічних причин не були внесені до переліку отримувачів, тепер одержать допомогу», — зазначив Денис Шмигаль і додав, що кошти можна буде витратити на нагальні потреби, зокрема на теплі речі для дітей.

«Одним із базових елементів нашої політики є допомога людям. Це нагальна потреба воєнного часу. Уряд підтримував і підтримуватиме українські родини з особливою увагою до тих, хто цього зараз найбільше потребує», — наголосив Прем’єр-міністр.

Він повідомив, що уряд удосконалив механізм приймання, обліку та обслуговування фортифікацій на прифронтових територіях. Згідно з ухваленою постановою, в місячний строк військові інженерно-технічні і фортифікаційні споруди мають передати до сфери управління Міністерства оборони та закріпити за балансо­утримувачами.

Денис Шмигаль зазначив, що торік було обладнано 3 тисячі оборонних пунктів на загрозливих напрямках і в місцях, де нині не відбуваються активні бойові дії. Для цього держава передбачила 46,2 мільярда гривень, які спрямувала ОВА та Агентству відновлення.

«Спільно докладаємо всіх зусиль, щоб стримати ворога та наблизити нашу перемогу», — наголосив Прем’єр-міністр.

Він повідомив про наступний крок у реформуванні державного резерву: уряд на засіданні затвердив Порядок формування державних резервів та переміщення матеріальних цінностей, а також Порядок відбору відповідальних зберігачів та резервантів.

«Торік восени ми ліквідували Держрезерв як віджилий неефективний радянський спадок. Створили Державне агентство з управління резервами України та перейшли до сучасних механізмів формування і зберігання запасів. Нині робимо наступний крок — посилюємо контроль та відповідальність усіх задіяних у процесі. Гарантуємо надійність та безпечність зберігання запасів сировини, палива, техніки, промислових і продовольчих товарів, медикаментів та інших ресурсів», — пояснив Прем’єр і додав, що ухваленим рішенням уряд посилює ефективність закупівель, удосконалює алгоритм проведення перевірок закупівель Державною аудиторською службою, доповнює підстави перевірки у разі непроведення відкритих торгів, придбання товарів без використання електронного каталогу, якщо до цього зобов’язує законодавство. Також перевірятимуть дотримання норм про локалізацію виробництва.

«Наша мета — зробити так, щоб держава, регіони та громади купували якомога більше товарів у віт­чизняних виробників. Це частина комплексної політики «Зроблено в Україні», яку започаткував Президент», — підсумував Прем’єр.

Він подякував усім, хто боронить Україну від агресора, і всім, хто забезпечує роботу в тилу — медикам, учителям, рятувальникам, комунальникам, волонтерам та всім українцям, які наближають нашу перемогу.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ