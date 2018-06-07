Кожен, кому доводилося робити ремонт, знає, що на невеликі обсяги робіт (і оплати!) підрядників знайти складно. Але ринок дорожніх ремонтів живе за законами конкуренції. Сєверодонеччанин Вадим Любченко зрозумів це і створив власний бізнес, взявши на озброєння нові технології, що розв’язує екологічні проблеми й дає користь.

Він чи не єдина в Україні людина, яка приватним чином ремонтує дороги і тротуари, а також робить дизайн асфальту й переробляє асфальтові відходи.

«Асфальт — моя юнацька мрія. В одинадцятому класі, як і багато хто, ми писали самі собі листи в майбутнє. Через 20 років зустрілися з однокласниками, і мені дали прочитати той мій. Виявилося, що одним з моїх побажань було навчитися робити в Україні такі дороги, як на Заході», — усміхається підприємець.

Усе почалосяз пательні

Свого часу спостерігаючи, як улітку асфальт нагрівається на сонці, що дівчата залишають на ньому сліди високих підборів, він замислився над новою технологією ремонту доріг. Якщо асфальт має властивість плавитися від високої температури, то чому б попереду котка не поставити пальник, який би розігрівав, а коток одразу його розрівнював? Тож приніс додому шматок старого асфальту, поклав на звичайну пательню і почав підсмажувати. Через кілька хвилин відкрив кришку, взяв у руки асфальт — той розсипався. Потім скатав його в кулю, підніс під холодну воду — асфальт швидко охолов і став дуже міцним.

Тоді винахідник став шукати в інтернеті інформацію про технології з переробки старого асфальту і таки знайшов — у Канаді.

Шукаючи інформацію про необхідне обладнання, звернув увагу на таке: на початку 2000-х в Україну заходили іноземні компанії, які пропонували обладнання для переробки старого асфальту, але чомусь не прижилися.

«Мене це тільки заохотило. І таки знайшов потрібне обладнання, яке до того ж виробляють в Україні, тож воно в кілька разів дешевше за імпортне. Став гадати, де взяти гроші. Та на цей час саме Програма розвитку ООН оголосила конкурс проектів, що передбачають створення власного бізнесу і навчання. У листопаді 2016-го захистив свій проект», — згадує Вадим Любченко.

Необхідне для асфальтного бізнесу обладнання коштувало 176 тисяч гривень, і ще стільки треба було вкласти, щоб воно працювало. ПРООН надала грант на 50% потрібного.

Кілька місяців Вадим Любченко власними руками налаштовував куплене — машину інфрачервоного розігріву, обладнання для закладення тріщин в асфальті бітумом. Мабуть, дипломи про раціоналізаторські пропозиції могли б зайняти цілу стіну. Але оформлювати винаходи було ніколи: навесні 2017 року мав почати працювати. Міське дорожнє комунальне підприємство призначило дорожньому саморобченкові найскладнішу вулицю в Сєверодонецьку, не приховуючи іронічного ставлення: мовляв, як можна ремонтувати дороги такою технікою?

«Мене це не образило, а тільки розпалило. Найняв двох працівників, і ми почали ремонти. Подивитися на нас приїжджали автодорожники чи не з усієї області!» — сміється Вадим Любченко.

Та головне, що ямки, залатані тоді, не потребують ремонту досі.

Ямкова психологія

Мобільний високоякісний ремонт асфальтового покриття — це можливо, довів Вадим Любченко вже в перший рік роботи свого міні-підприємства.

Усе обладнання компактне, поміщається в автомобіль і на причіп. Пломбування ямки займає 15—20 хвилин. Обмеження — температура, нижча за 10 градусів, і прямі опади (дощ або сніг). Нагрівання асфальту і його ремонт у гарячому вигляді якісніше — немає холодних стиків старого і нового асфальтів.

«У кожного з нас є яма на дорозі, біля дитячого садка або школи, будинку чи магазину. І тільки тобі обирати — жити з ямою чи ні. Я зробив свій вибір!» — філософствує Вадим Любченко.

У Сєверодонецьку він з бригадою вже відремонтував кілька тисяч квадратних метрів ям на дорогах і тротуарах. Буває, водії зупиняються і тиснуть руку. Хто їздив дорогами Луганщини, зрозуміє, чому.

«Це на знак того, що ми робимо правильну справу, — із задоволенням констатує Вадим Любченко. І нагадує: — У мене два дипломи про вищу освіту. За першим я маркетолог — людина, яка вивчає попит і формує споживчий ринок».

На сьогодні його основний дохід — ямковий ремонт доріг і тротуарів, майже половина замовлень приватні.

«Цього року плануємо розширити послуги: відновлення люків, які просіли, виготовлення пандусів на проїзній частині й тротуарах, дизайн асфальту», — розповідає підприємець. За його словами, переваги — мобільність, ціна, якість.

«Торік для міста робив ремонт дорожнього покриття по 173 гривні за квадратний метр (вартість нового асфальту була 250 гривень, а дорожники робили за 389 гривень за квадратний метр). Така ціна наших послуг досягається за рахунок переробки та використання старого асфальту. Тож кількість замовлень перевищує наші можливості. Я не конкурент дорожнім службам і ніколи ним не буду. У мене маленькі обсяги, щоправда, планую їх збільшувати», — підкреслює Вадим Любченко.

Сам бізнесмен на дорозі працює нарівні з робітниками, яких найняв. Усе зароблене вкладає в розвиток бізнесу. Планує купити нагрівальні елементи, віброкоток і модернізувати вже наявне обладнання, а також виготовити власними силами дорожню фрезу для гарячого асфальту.

Він уже підготував технологічну карту проведення ямкового ремонту, яка деталізує весь процес: від пошуку замовника, виконання робіт (збирання асфальту, його переробка, ямковий ремонт, розподіл робіт) до розподілу грошових ресурсів.

«Не боюся сказати, що створюю новий ринок послуг. Щоправда, є проблема — про такі послуги не знають. Ніхто не може зрозуміти, що ремонт асфальтового покриття можна замовити приватно. Сьогодні подзвонив — завтра приїхали і біля твого будинку або магазину поклали асфальт. А те, що пропоную, має перспективу, і я готовий ділитися досвідом з усіма», — каже Вадим Любченко.

Іванка МІЩЕНКО

для «Урядового кур’єра»