Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголошує, що наша держава відчуває міцну підтримку і принципову позицію союзника, щоб зупинити агресора

Цього тижня робочий графік Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля багатий на міжнародні візити до дружніх країн — Канади та Сполучених Штатів Америки. Перша зупинка очільника українського уряду — Торонто. Канада однією з перших ухвалила рішення про фінансову, військову підтримку нашої держави, конфіскацію російських активів, щодо санкцій.

Зброя, інвестиції, торгівля

Військова допомога Україні була серед топтем обговорення прем’єр-міністрів України та Канади.

«Маємо оборонятися й звільняти наші нині окуповані території. Ми вдячні уряду Канади за приєднання до «леопардової коаліції» і сподіваємося на розширення поставок важкої зброї, зокрема танків, броньованих машин, а також боєприпасів», — заявив Денис Шмигаль під час спільної з очільником уряду Канади Джастіном Трюдо пресконференції.

Денис Шмигаль повідомив, що обговорювали питання участі канадських компаній у повоєнному відновленні України.

«Це буде наймасштабніший проєкт у Європі з часів Другої світової війни. За оцінками Світового банку, нині йдеться про 411 мільярдів доларів руйнації і втрат, які росія завдала Україні. Очікуємо на рішення канадського уряду щодо використання фінансових інструментів для стимулювання діяльності канадських компаній в Україні», — цитує його слова Укрінформ.

Денис Шмигаль подякував усім канадцям за віддану та непохитну допомогу Україні та українцям.

«Канадська зброя допомагає нам захистити власну землю, а фіндопомога Канади допомагає тримати українську економіку на плаву, зберігати робочі місця, надавати допомогу тим, хто втратив домівки через російський терор. Гуманітарна допомога Канади дає змогу розміновувати сільськогосподарські землі, зберігати врожай, підтримувати вразливі групи суспільства та розслідувати воєнні злочини. Україна відчуває міцну підтримку і принципову позицію Канади, щоб зупинити агресора», — підкреслив він.

Під час пресконференції Джастін Трюдо оголосив про новий пакет оборонної допомоги для України. Зокрема буде негайно передано Україні зброю зі складів Збройних сил Канади.

Міністр оборони Канади Аніта Ананд написала у Twitter про додаткову військову допомогу Україні так: «Ми відправляємо 21 тисячу штурмових гвинтівок, 38 кулеметів та понад 2,4 мільйона набоїв. Ця зброя допоможе Україні захистити себе та наші спільні цінності».

Канада розширить санкції проти росії та білорусі. До санкційних списків буде додано 11 російських фізичних, 34 юридичні особи, зокрема об’єкти, пов’язані з групою «вагнер», а також дев’ять юросіб, пов’язаних з білоруським фінансовим сектором. У білоруському санкційному списку — нацбанк країни та білоруські відділення підсанкційних банків рф.

Денис Шмигаль із Джастіном Трюдо підписали спільну декларацію про завершення переговорів щодо оновлення угоди про вільну торгівлю між Канадою й Україною.

«За змістом оновлена угода виняткова, адже сприятиме активізації торгівлі з Канадою та створить унікальні можливості для українського бізнесу. У відкритті ринків з Канадою переходимо на принцип роботи «дозволено все, що не заборонено», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Він уточнив, що український бізнес тепер зможе експортувати продукцію в Канаду без тарифів, навіть якщо складові цієї продукції мають походження з ЄС, ЄАВТ, Британії та Ізраїлю. Такий підхід заохочує іноземний бізнес створювати виробництва в Україні.

В оновленій угоді вдосконалено розділ про цифрову торгівлю. Для України, яка є одним з лідерів ІТ-сектору в Європі, це відкриває чудові можливості. Це вже друга угода про цифрову торгівлю після Великої Британії. В оновленій угоді України та Канади є розділи, які стосуються підтримки малого та середнього бізнесу, посилення ролі корінних народів у торгівлі. Уперше в торгових угодах відзначено особливе місце Криму, кримських татар, кримчаків та караїмів.

Єдиний сильний голос

Денис Шмигаль спільно з віцепрем’єром — міністром фінансів Канади Христею Фріланд провів зустріч із представниками української громади в Канаді, під час якої подякував за обстоювання інтересів нашої держави та наголосив, що Україна потребує солідарності кожного українця у світі, аби досягти спільної мети — перемоги над агресором та відбудови сильної, демократичної України у складі ЄС та НАТО.

«Нині всі українці максимально об’єднані. Кожен працює на своєму фронті. Нам потрібно говорити єдиним сильним голосом і закликати світ до солідарності з Україною. Наша держава потребує підтримки кожного українця. Знаю, що ми завжди можемо на це розраховувати», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Учасники зустрічі обговорили плани з відновлення та реформування України, посилення санкцій проти росії та конфіскацію заморожених російських активів.

Прем’єр-міністр подякував лідерам Конгресу Українців Канади та Канадсько-Українській Фундації (CUF), а також Христі Фріланд за системну підтримку. Він зазначив, що завдяки всім і кожному Канада була, є і буде надійним стратегічним партнером і другом України.

«Канада багато дала українцям. Але так само українці багато дали Канаді», — зазначив Денис Шмигаль.

Українська громада в Канаді подякувала Збройним силам України та висловила підтримку пріоритетам українського уряду й готовність всебічно їм сприяти на міжнародному рівні.