Прем’єр-міністр в Одеській області наголосив, що розвиток річкових портів допоможе розширити експортні можливості для української продукції, зокрема аграрної

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль учора здійснив робочу поїздку в Одеську область. Він ознайомився з роботою та потужностями Ізмаїльського і Ренійського морських торговельних портів. Очільника уряду супроводжували міністр інфраструктури Олександр Кубраков і голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

Прем’єр-міністр зауважив, що обидва порти — Ізмаїл та Рені — це великі транспортні вузли, в яких тісно переплітається робота морського, річкового, залізничного й автомобільного транспорту.

«Наразі це експортні ворота України в європейські країни через річку Дунай. Ще до повномасштабної війни ми розробили Стратегію розвитку внутрішнього водного транспорту України до 2031 року. В умовах злочинної російської морської блокади питання розвитку річкових портів стало ще актуальнішим. Розвиток річкових портів допоможе розширити експортні можливості для української продукції, зокрема зерна», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

За даними Одеської ОВА, вантажообіг через українські порти на річці Дунай за шість місяців 2022 року зріс у 2,4—5 разів порівняно з аналогічним періодом торік.

Денис Шмигаль констатував, що завдяки звільненню Збройними силами острова Зміїний Україна отримала додаткові можливості для експорту й імпорту продукції на цій ділянці.

Переселенці не вередливі

Прем’єр-міністр поспілкувався з переселенцями, що вимушено проживають в Ізмаїльському міському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Він заявив, що уряд робить усе можливе, щоб забезпечити комфортні умови проживання для внутрішньо переміщених осіб. Він нагадав, що нині діють програми виплат для таких людей: по дві тисячі гривень на дорослих, по три тисячі гривень на дітей та осіб з інвалідністю та по 6,5 тисячі гривень компенсують роботодавцям за кожну найняту внутрішньо переміщену особу.

За словами Дениса Шмигаля, під час спілкування з людьми він переконався, що переселенці отримують виплати за програмою, а в закладі є всі необхідні умови для комфортного проживання.

Прем’єр-міністр зауважив, що українці, які виїхали за кордон, поступово повертаються додому й затримуються в Ізмаїлі. Наразі повернулося вже понад 16 тисяч громадян.

Підтримка від держави

Денис Шмигаль ознайомився з діяльністю підприємства «Дунайський аграрій». Спеціалізується воно на вирощуванні органічних овочів, фруктів, зернових культур та продуктів тваринного походження.

Прем’єр-міністр розповів про урядову програму «єРобота», що серед іншого покликана надати безповоротну грошову допомогу на розвиток переробки та створення нових садів і теплиць.

«Програма «єРобота» — частина нашої нової економічної політики, спрямованої на підтримку власних виробників і переробної галузі. Ми хочемо, щоб українські підприємства тут, в Україні, створювали нові робочі місця, нарощували виробництво й генерували додану вартість. Коли ми розробляли програму, то орієнтувалися саме на такі господарства», — зазначив Денис Шмигаль.

Голова ТОВ «Дунайський аграрій» повідомив, що вже подав заявки для отримання грантів на сад і теплицю. Підприємство має працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб та отримує компенсацію від держави в розмірі 6,5 тисячі гривень на покриття їхньої заробітної плати.

Прем’єр-міністр пообіцяв, що уряд спостерігатиме за такими ініціативами, супроводжуватиме, підтримуватиме й розвиватиме подібні проєкти.

Під час робочої поїздки в Одеську область глава уряду Денис Шмигаль оглянув один з об’єктів критичної інфраструктури, де нагородив відзнаками та цінними подарунками працівників підрядних організацій, які здійснюють ремонтні роботи.

«Важливість цього об’єкта для всіх цілком зрозуміла. Дякую за вашу сміливу й героїчну роботу. Перемога за нами!» — наголосив Прем’єр-міністр.