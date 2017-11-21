На сьогодні немає жодних підстав для повернення російській делегації права голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), оскільки за три роки Російська Федерація не виконала жодного пункту з резолюцій асамблеї, які, серед іншого, закликали Кремль припинити анексію Криму й покласти край військовій агресії на Донбасі. Про це, перебуваючи з робочим візитом у Парижі, заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе під час зустрічі з головою Групи дружби Франція—Україна французького парламенту Валерією Фор-Мунтян та заступницею голови комітету у закордонних справах Національних зборів Мірей Клапо.

Ключовим моментом у ситуації, яка склалася довкола російської делегації у ПАРЄ, на думку Іванни Климпуш-Цинцадзе, є питання цінностей. «Рада Європи й надалі має залишатись принциповою, відданою європейським цінностям і міжнародному праву, а тому — авторитетною», — переконана віце-прем’єр.

Валерія Фор-Мунтян, яка з вересня очолює парламентську французько-українську групу дружби та має українське коріння, зазначила, що докладе всіх зусиль задля підвищення ефективності співпраці та реальної допомоги Україні. Іванна Климпуш-Цинцадзе, Валерія Фор-Мунтян і член французької делегації парламентської асамблеї при НАТО Філіп Мішель-Клайсбауер окремо обговорили проблему поінформованості громадян ЄС, зокрема Франції, про останні події в Україні. За словами Іванни Климпуш-Цинцадзе, на сьогодні розвиток сучасної України відбувається на тлі військової агресії та засилля відвертої дезінформації. Тому західні ЗМІ переважно поширюють негатив про нашу державу. Валерія Фор-Мунтян наголосила на тому, що обізнаність французького та українського народів про життя один одного залишається вкрай низькою, але безвіз, культурні та освітні програми чи обміни допоможуть невдовзі виправити цю ситуацію.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено ситуації на сході України. Іванна Климпуш-Цинцадзе наголосила на необхідності посилення співпраці у межах «нормандського» формату і зазначила, що в найближчій перспективі найважливіше — змусити Росію працювати над дорожньою картою виконання мінських домовленостей. «На жаль, збройні угруповання на Донбасі, які безупинно підтримує Російська Федерація, систематично порушують ці домовленості», — констатувала віце-прем’єр. Вона висловила сподівання, що Франція і надалі дотримуватиметься позиції поваги до міжнародного права, а Євросоюз зберігатиме єдність у «протидії поведінці країн, які руйнують принципи миру, встановлені у Європі після Другої світової війни».

Дієвість підтверджено практикою

Перебуваючи в Парижі, Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася також із міністром з європейських питань Міністерства Європи та закордонних справ Франції Наталі Луазо, вони обговорили підготовку до саміту Східного партнерства, який відбудеться 24 листопада в Брюсселі. Український віце-прем’єр висловила сподівання, що напрацювання трьох партнерів у межах Східного партнерства — Грузії, Молдови та України — буде відображено в підсумковому документі саміту. Наталі Луазо наголосила, що мета саміту полягає в намірі продемонструвати успіх реформ у країнах, які підписали угоди про асоціацію з ЄС.

Європейські санкції проти Росії залишаються головним інструментом впливу на політичне керівництво Російської Федерації, переконані у Києві. «На сьогодні це найдієвіший спосіб тиску на російський режим задля виконання мінських угод, тому Україна розраховує на постійну підтримку Франції в цьому питанні», — зазначила Іванна Климпуш-Цинцадзе. Наталі Луазо запевнила її, що попри втрати економіки Франції від антиросійських санкцій, вона дотримується санкційного режиму, «оскільки наразі немає передумов для його послаблення».

Під час обговорення теми введення миротворців на Донбас французький міністр зазначила, що Париж поділяє підходи Києва щодо започаткування миротворчої місії ООН та продовжує консультації з цього питання, надаючи важливого значення мандату майбутньої місії. Вона також наголосила, що миротворча операція повинна насамперед слугувати консолідації прогресу в межах мінських домовленостей.

Вшанували пам’ять біля Тріумфальної арки

У Парижі разом із місцевою українською громадою та працівниками посольства України у Франції Іванна Климпуш-Цинцадзе вшанувала пам’ять жертв Голодомору в Україні 1932—1933 рр.

Традиційно українська громада в Парижі проводить День скорботи третьої неділі листопада. Багато років поспіль цього дня збираються сотні французьких українців, об’єднаних пам’яттю про трагічні події. Покладання квітів відбулося біля Тріумфальної арки — найголовнішого традиційного місця для вшанування пам’яті в Парижі, повідомляє прес-служба віце-прем’єра.

Учасники церемонії поклали квіти й виконали український гімн. Після цього в головному соборі Франції — Нотр дам де Парі — відбулося пам’ятне богослужіння, яке провели представники єпископату й духовенства Української Греко-католицької церви за присутності паризької архідієцезії Римо-католицької церкви.

«Якщо треба пояснити друзям за кордоном, у чому суть конфлікту на сході, — найкраще розказати їм про Голодомор. Нехай розумні люди самі зроблять висновки про державу-агресора, де сьогодні культ Сталіна, мабуть, чи не найсильніший за весь час після його смерті», — слушно вказала Іванна Климпуш-Цинцадзе під час церемонії вшанування пам’яті жертв Голодомору.

Мішель ОРАНЖ

для «Урядового кур’єра»