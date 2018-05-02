Цьогоріч День охорони праці відзначався в Україні 28 квітня під девізом «Захищене і здорове покоління». Цей девіз збігається із завданнями і метою Всесвітнього дня боротьби із дитячою працею, який встановлено за рішенням Міжнародної організації праці 12 червня. Сьогоднішню історію України та її майбутнє створюють ті, хто здатні наполегливо працювати і творити.

Уряд України, в рамках політики оновлення промисловості і захисту працівників,приділяє окрему увагу посиленню контролю за смертністю та травматизмом на підприємствах. Таке рішення ухвалене з огляду на зафіксоване збільшення нещасних випадків. Однією з причин збільшення кількості травмованих і померлих став мораторій на перевірки умов праці. У зв’язку з цим у лютому ц.р. Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроект №8045 про зміни до деяких законодавчих актів щодо створення належних, безпечних і здорових умов праці. Законопроект передбачає зняття мораторію на перевірки підприємств у контексті дотримання трудового законодавства, охорони і гігієни праці та гірничого нагляду, а також виконання вимог низки міжнародних договорів. Основною метою перевірок буде виконання роботодавцем своїх обов’язків із створення належних, безпечних і здорових умов праці своїм працівникам.

Також Урядом прийнято рішення щодо перерахування розміру страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та членам їх сімей. Так, постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. встановлено коефіцієнт перерахування страхових виплат з 1 березня 2018 року у розмірі 1,2. Передбачено також осучаснення цих виплат. А саме, до заробітної плати, яку потерпілий мав до ушкодження здоров’я, відкоригованої на коефіцієнти перерахунків, що проводились Фондом до 2018 року, додаватиметься сума, на яку збільшився середній розмір заробітної плати в Україні за період 2008—2011 років.

Питання трудових правовідносин завжди було актуальним для громадян. Свідченням цього є звернення, що надходять на урядову «гарячу лінію». Як повідомили в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, на урядову «гарячу лінію» з початку 2018 року надійшло близько 2000 звернень громадян зазначеної тематики, а саме:дотримання вимог законодавчих та нормативних актів з охорони праці.В основному, порушувалось питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань, пов’язаних з виробництвом. Адже, встановлений належним чином факт такого випадку є підставою для відшкодування заподіяної шкоди потерпілому або членам його сім’ї.

Також заявники зверталися щодо проходження медичного обліку та забезпечення належних санітарних умов. Так, киянин, який працює в одній з провідних компаній на ліфтовому ринку країни, поскаржився на погіршення умов праці. Він повідомив про неналежне облаштування кімнати для перевдягання персоналу (відсутня вентиляція та обігрівання, у зв’язку з чим стіни вкриті грибком, що може спричинити розвиток хронічних недуг у працівників) та відсутність інших санітарно-побутових приміщень, у тому числі умивальної та душової. З метою об’єктивного розгляду звернення Головним управлінням Держпраці організовано зустріч з керівництвом товариства, на якому був присутній представник первинної профспілкової організації. Посадовими особами управління було наголошено на необхідності неухильного дотримання вимог законодавства з охорони праці під час здійснення господарської діяльності, а також поінформовано про відповідальність за порушення законодавства. Зі свого боку, керівництво товариства визнало недоліки у роботі та запевнило, що буде вжито вичерпних заходів з метою виконання вимог законодавства з охорони праці, а профспілкова організація проконтролює їх.

На початку березня цього року на урядову «гарячу лінію» зателефонувала працівниця санаторію у м. Трускавці Львівської області. Жінка була стурбована тим, що у 2018 році за проходження медичного огляду потрібно сплачувати власні кошти.З цього приводу вона зверталася до керівництва закладу, де було повідомлено про відсутність фінансування. У відповіді Спеціалізованого Трускавецького санаторію «Батьківщина» зазначено, що до 2018 року оплата працівників санаторію за проходження медичних оглядів проводилася за рахунок коштів закладу, що суперечило вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 року № 559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок», якою затверджено Порядок проходження медичних оглядів. Згідно з п. 2 даного Порядку «витрати закладів та установ охорони здоров’я, пов’язані з проведенням обов’язкових медичних оглядів працівників бюджетних установ та організацій, покриваються за рахунок коштів, передбачених кошторисом на утримання відповідного закладу та установи охорони здоров’я». Така ситуація виникла через те, що заявниця зверталася в медичний заклад стосовно проходження медогляду ще до того, як його керівник отримав інформацію про необхідність проходження нею медичного огляду на безоплатній основі. На даний час жінка успішно врегулювала своє питання, що підтверджено зворотним зв’язком.

За період з 23 квітня 2018 року по 1 травня 2018 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 37 066 дзвінків, а також 1146 звернень зареєстровано через інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua