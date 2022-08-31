Команда 27-ї Української антарктичної експедиції, яка працює на станції «Академік Вернадський», оригінально привітала всіх українців із Днем Державного прапора та Днем Незалежності. Переглядаєш відео, і бринять струни душі. Бо фізично перебуваючи за 15 тисяч кілометрів, дослідники разом з Україною. Тому кожен згадав рідне місто й розповів про свої плани після повернення з експедиції.

Лікар Василь Матковський хоче побачити найкращі у світі світанки на набережній у рідному українському Маріуполі; біолог зі Львова Марта Дзиндра запрошує всіх на найсмачнішу каву, а дизеліст із Харкова Юрій Лишенко мріє відзначити наступний День Незалежності на відновленій найбільшій у Європі площі Свободи. А керівник експедиції киянин Юрій Отруба, для якого це вже сьома зимівля, має особливий ритуал: після приземлення на рідній землі переводить годинник на київський час. Той, у якому на нього чекають неповторні каштани.

Та чи не найкреативнішим виявився вже знайомий нашим читачам кухар Олег Курус (детальне інтерв’ю з ним ми публікували перед стартом експедиції 19 лютого).

«Мрію про наші херсонські кавуни»

«Привіт рідному Херсону! Ти першим відкрив мені таємниці кухарської справи, дав натхнення, сили та навички підніматися впевненою ходою до нових кулінарних вершин. Під час окупації ти показав, що Херсон — це Україна! А після перемоги я обов’язково приїду до тебе на кавуни!» — цими словами із власноруч випеченим хлібом у руках Олег привітав нас усіх із днем незалежності держави.

«Привітання записав із другого разу, трохи вдосконаливши запропоновану картинку. Вирішив, що найдоречніше буде вітати із хлібом», — сказав Олег Курус, із яким ми зв’язалися вайбером. Адже тепер на станції безлімітний інтернет.

Звісно, не втрималася, щоб не розпитати детальніше, як проходить зимівля наших науковців.

— День більшає, розвидняється вже о восьмій ранку. Як-не-як, а 1 вересня починається антарктична весна. А вже у грудні день тут буде цілодобово, — усміхається Олег. Оскільки ми не бачилися пів року, помітила, що він посвіжішав, додав у вазі. — Але зима ніяк не хоче здаватися: великих морозів не було, та навіть із плюсовою температурою вітер 20—30 метрів за секунду та віхола спричиняли ожеледь. На пінгвін-поінті ще є пінгвіни: оскільки крига не скувала океан, їм є чим харчуватися. Отаке в нас товариство. На мобільних моторних човнах «Зодіак» наші науковці виходять на дослідження.

— Олеже, вам не терпілося побачити новеньке кухонне обладнання, яким нафарширували станцію, й попрацювати на ньому. Задоволені?

— Ще й як! І сам набрав вісім кілограмів, й усі полярники додали у вазі. Усе завдяки обладнанню й калорійному харчуванню. Ми тут і м’ясо та рибу коптимо, й пиво самі варимо. Одна з фірм передала не лише пивну установку, а й кілька мішків хмелю та млин, щоб його перебивати. Навіть шашлики в новенькій духовій шафі на грилі робимо, бо розпалювати вогонь тут заборонено. І що б ви думали? Не вистачає їм хіба що диму, а смак такий самий. Хліб, багети, булочки та пиріжки теж печу сам, готую майонез і різноманітні соуси. Та навіть холодець хлопцям варю! Ще забув про молокопродукти сказати. Їх готую із закваски та сухого порошку. Із двох пакетиків голландської закваски вийшло 20 кілограмів смачного сиру.

Одне слово, якщо в 17-й експедиції, де я теж був кухарем, ми харчувалися доволі просто, то нині значно різноманітніше, й продукти вищої якості. Маємо чимало рибопродуктів — свіжих і маринованих: восьминіг, кальмар, мідії, оселедець, червона риба. На День Незалежності в нас була м’ясна та рибна нарізки, салат із морепродуктів, картопля, фарширована грибами, під сиром, чизкейк. Тож здоров’я в полярників добре, ніхто не хворіє, бо харчування різноманітне і збалансоване.

Улюблена страва — бургери

— А що у вас замовляють найчастіше?

— Бургери. Булочки для них печу сам, сирний соус із кількох сирів на власноруч приготовленому майонезі теж. Роблю котлети з яловичини, додаю підсмажений бекон та маринований огірок. Фішка мого бургера — маринована цибуля. Маринад готую так: літр води на літр оцту, 700 грамів цукру, лаврове листя і перець горошком доводжу до кипіння й заливаю цим цибулю. Беру здебільшого червону. Спробуйте, вона неймовірна.

— Дякую за рецепт, гадаю, він цікавий і нашим читачам. А воду берете з океану?

— Так, вона надходить через спеціальні фільтри.

Керівник 27-ї Української антарктичної експедиції Юрій Отруба: «Пишаємося, що український прапор майорить над Антарктикою! Що під ним ми проводимо дослідження, важливі для всього людства: вивчаємо геокосмос, океан, магнітне поле Землі, зміни клімату, формування погоди та різних природних явищ, озонову діру, унікальний навколишній світ тварин і рослин. Це неймовірна гордість — робити науку світового рівня під прапором України і прославляти свою державу. Дякуємо нашим захисникам за цю можливість. Переможемо!»

Ми з нетерпінням чекаємо на підсумки досліджень і самих учасників експедиції в Україні. Адже завдяки нашому науково-дослідному судну «Ноосфера» перед ними відкривається весь Південний океан.

ЦІКАВІ ФАКТИ

Площа Антарктиди — 10% земної суші, вона в 22 рази більша за площу України.

Антарктида — єдине місце на Землі, де живуть імператорські пінгвіни; це єдиний вид, який розмножується під час антарктичної зими.

В Антарктиді зосереджено 90% усього льоду планети. Його середня товщина на континенті — 2133 метри. Якщо весь цей лід розтане, рівень моря у світі підніметься на 61 метр.