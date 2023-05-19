На Полтавщині громади майже на довоєнному рівні займаються озелененням і створюють нові заповідні оази

Цього року комунальники Полтави проявляють майже довоєнну активність у питанні озеленення рідного міста. Нині в різних районах обласного центру на узбіччях автошляхів можна побачити техніку КП «Декоративні культури», за допомогою якої працівники підприємства щось висаджують. Перевагу надають березі, тополі, катальпі, горобині, акації. Серед кущів популярні форзиція, спірея Вангутта, туя. Найбільше рослин цієї весни посадили у сквері на Соборному майдані. Тамтешній парк поповнився більш ніж 30 кущами форзиції, двома десятками катальп, десятком кленів Друммонді, шістьма дубами, багатьма іншими деревами та кущами.

У парку мікрорайону Браїлки висадили 60 кущів спіреї Вангутта. У парку Незалежності — дюжину дерев горобини й кілька каштанів, а у сквері імені Героїв України — понад 40 кущів магнолії. У мікрорайоні Половки замість спиляних пірамідальних кленів висадили з десяток молодих дерев клена гостролистого та 16 тополь сімоні. Каштанову алею оновили 14 деревами.

Мільйони на саджанці

Загалом 2023 року комунальники хочуть посадити понад 400 дерев. Стільки само їх посадили торік. На це, а також на закупівлю техніки для пересадки дерев зі сформованим корінням у міському бюджеті заклали 4 мільйони гривень.

Цими днями працівниці «Декоративних культур» висаджують на клумбах квіти. Обирають патріотичні малюнки та кольори. Наприклад, на клумбі біля знаменитої Білої альтанки з’явилися квіткові тризуб і абревіатура «ЗСУ». Квіти декорують камінцями.

В.о. Полтавського міського голови Андрій Карпов повідомив, що висаджувати квіти на клумбах та в бетонних вазонах саме у травні вирішили через похолодання. Зеленбудівці розмістять вази із квітами на електроопорах, це так зване вертикальне озеленення.

Усього полтавські комунальники висадять цієї весни 126 тисяч квітів, це понад 20 видів рослин.

Озелененням займаються і в інших населених пунктах області. Наприклад, кременчуцький міський парк культури і відпочинку «Придніпровський» ще в лютому оголосив про закупівлю однорічних квітів на майже 99 тисяч гривень. Парк купує майже 5000 саджанців білої та червоної бегонії, колеусу, синеції та червоної сальвії. Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» готове витратити кілька мільйонів гривень на саджанці. Підприємство підписало договір з місцевим ТОВ «Голландські троянди» на постачання 506 саджанців на 1 мільйон 920 тисяч гривень. У договорі вказано перелік із 17 видів дерев та кущів. Серед них ялівець горизонтальний Агнешка, груша Каллері Шантеклер, сакура дрібнопильчата Канзан, липа Ранчо, сосна кримська, туя західна Смарагд, гостролистий клен Друммонді, катальпа бігнонієподібна Нана, сосна гірська Пуміліо та інші.

За час воєнного стану «Благоустрій Кременчука» — єдине на території Полтавщини підприємство, яке витратить на саджанці чималі кошти. Закупівлі інших КП області скромніші.

Новий заказник для Полтави

У жовтні 2022 року управління ЖКГ Щербанівської селищної ради придбало 40 саджанців сакури Канзан на 15 тисяч гривень. КП «Глобинське» замовило саджанці барбарису, троянд і вейгели на 65 700 гривень, різних видів сосен та ялівцю — на 30 000 гривень. Гадяцьке КП «Міське комунальне підприємство «Комунсервіс» закупило розсаду квітів на 49 000 гривень. Виконавчий комітет Диканської селищної ради замовив саджанці троянд на 30 000 гривень. Пирятинське комунальне підприємство «Каштан» придбало 230 саджанців дерев на понад 82 000 гривень. КП «Комбінат комунальних підприємств» Котелевської селищної ради в березні провело дві закупівлі саджанців кизильнику загалом на понад 90 тисяч гривень.

Триває робота зі створення в Полтаві у Грицевому лісі однойменного ботанічного заказника площею 43 гектари. Начебто вже виготовлено відповідну документацію.

Днями представники міської інспекції з контролю за благоустроєм відвідали цю зелену зону. Як повідомили у пресслужбі Полтавської міської ради, після цього візиту інспекція доручила відповідним службам прибрати в лісі сміття, повалені дерева, спиляти аварійні, відремонтувати лавки тощо.

Створити в Полтаві заказник влада хотіла ще влітку 2021 року. Тоді департамент екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації провів тендер на розроблення проєктів створення територій об’єктів природно-заповідного фонду з очікуваною вартістю 1,5 мільйона гривень. Ідеться про сім нових заповідних територій в межах області. У переліку — створення ботанічного заказника «Гриців ліс».

Після проведення торгів обласні екологи уклали договір із переможцем — підприємством науково-дослідний центр «Дніпровська природна інспекція», яке запропонувало ціну 1 мільйон 467 тисяч гривень. Потім почалося повномасштабне вторгнення, і створення заповідної території у Полтавській громаді відклали на невизначений час.

Однак у березні цього року на засіданні профільної депутатської комісії обласної ради проголосовано план роботи комісії на нинішній рік. Один із пунктів програми роботи — оголошення територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення в межах області (ландшафтних заказників) «Федорівський», «Нелюбівський», «Ковалівський»; ботанічного заказника місцевого значення «Гриців ліс». Ці заходи депутати мають реалізувати протягом року.