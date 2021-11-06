27 жовтня цього року під головуванням Президента Національної академії наук України академіка Анатолія Загороднього відбулося чергове засідання Президії НАНУ. У його роботі взяли участь представники державного підприємства «АНТОНОВ»: генеральний директор, член-кореспондент НАН України Сергій Бичков, перший заступник генерального директора — генеральний конструктор, кандидат технічних наук Олександр Двейрін і головний конструктор підприємства, учений секретар, кандидат технічних наук Олександр Семенець.

Підписана угода сприятиме активному розвитку авіабудівної галузі України. Фото надала НАН України

Творчу співпрацю заклав авіаконструктор Олег Антонов

Державне підприємство «АНТОНОВ» та Національну академію наук України пов’язує багаторічне плідне співробітництво у сфері високих технологій, адже створення нових типів конкурентоспроможних літаків неможливе без впровадження у виробництво перспективних науково-технічних розробок і технологій. Під час засідання Сергій Бичков і Анатолій Загородній підписали нову Генеральну угоду про науково-технічне співробітництво в галузі авіації між НАНУ та ДП «АНТОНОВ».

 «Основи плідної творчої співпраці наукових колективів підприємства і Академії наук заклав видатний авіаконструктор Олег Антонов, якого було обрано академіком нашої Академії. За ці роки творча співпраця наших колективів постійно зміцнювалася і продовжує активно розвиватися у проведенні фундаментальних і прикладних наукових досліджень», — зазначив, коментуючи нову Генеральну угоду,  Президент НАНУ.

Керівник ДП «АНТОНОВ» Сергій Бичков наголосив: «Найкращі у світі транспортні літаки «Ан» створено саме завдяки широкому впровадженню сучасних наукових досягнень. Я глибоко переконаний, що технічне майбутнє пов’язане саме з новими матеріалами і  технологіями, які й визначатимуть концепцію перспективних авіаційних конструкцій. Тому чекаємо від Академії наук на  нові наукові рішення і нові технічні  пропозиції».

Укладена Генеральна угода визначає основні напрями співробітництва, з огляду на актуальні завдання, що стоять перед авіабудівною галуззю, та урахування положень Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості на 2021-2030 роки, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 1 вересня цього року №951. 

Серед пріоритетних завдань — проведення аеродинамічних досліджень та із забезпечення міцності конструкцій літаків; розроблення і впровадження нових перспективних авіаційних матеріалів, технологій і техніки у виробництво, зокрема за програмою імпортозаміщення; проєктування літака і його систем згідно із сучасними вимогами до безпеки; вдосконалення бортового радіоелектронного обладнання; розв’язання проблем охорони навколишнього середовища, пов’язаних зі зниженням рівня шуму тощо.

Науковим досягненням — практичне застосування

Перелік науково-технічних робіт, що планується провести протягом найближчих трьох років, наведено у відповідному протоколі, підписаному в межах Генеральної угоди. Зокрема спільно з Фізико-механічним інститутом ім. Г.В. Карпенка плануються дослідження ресурсних характеристик сплавів після їхньої тривалої експлуатації і розроблення портативних засобів  для пошуку прихованих дефектів авіаційних конструкцій.

Визначення атомних характеристик елементів авіаційних конструкцій із легких сплавів із застосуванням сучасних розрахунково-експериментальних методів буде проведено за участю Інституту проблем міцності ім. Г.С. Писаренка. 

Для ефективного захисту літака від обмерзання за допомогою нагрівальних елементів потрібен сучасний електропровідний матеріал, у розробці якого задіяно Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського.

У співпраці з Інститутом гідромеханіки буде проведено дослідження з управління відривом і аварійною посадкою літака на воду. Розроблення методики розрахунку займистості пального в баках на літаках «Ан» спільно з Інститутом проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова забезпечить  підвищення їхньої безпеки. 

Для ефективної реалізації програми імпортозаміщення передбачено проведення великого обсягу науково-технічних досліджень й розробок щодо матеріалів й технологій. Так, у розроблення нових композиційних матеріалів різного призначення та їхніх складових, а також технологій та інструменту для їхнього оброблення задіяно Інститут хімії високотемпературних сполук, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона та Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. 

З Інститутом металофізики ім. Г.В. Курдюмова й далі триватиме спільна робота  з виробництва високоміцних елементів броньованого захисту, а з Інститутом проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевіча — технології виробництва антифрикційних корозійностійких втулок для вузлів тертя авіаційної техніки.

У технології виготовлення кріплень із титанових сплавів візьмуть участь науковці Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона, Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова та Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля.

Відзначаючи багаторічну співпрацю з НАНУ, генеральний директор ДП «АНТОНОВ» подякував науковцям за особистий внесок кожного з них у розвиток вітчизняного авіабудування, а також вручив пам’ятні відзнаки з нагоди 75-річного ювілею підприємства. Сергій Андрійович ще раз наголосив: «Наукові досягнення повинні обов’язково мати практичне застосування. Важливо забезпечити втілення інноваційних наукових розробок в конструкції літаків. Особливо тепер, коли за підтримки Президента України Володимира Зеленського визначено напрями розвитку вітчизняного авіабудування».