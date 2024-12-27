Кількість отримувачів збільшилася на 800 тисяч порівняно з попереднім місяцем і становить майже 2 мільйони людей

Українці отримали від держави 232 млн грн кешбеку за купівлю товарів українського виробництва за листопад. Це майже вдвічі більше, ніж за жовтень. Середня виплата зросла з 97 до 116 грн на людину.

«Кількість отримувачів кешбеку в листопаді зросла на 800 тисяч. Це свідчить про те, що інтерес до програми зростає, як і попит на товари українського виробництва. Звертаємо вашу увагу, що виплати за грудень і січень буде здійснено наприкінці лютого 2025 року», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.

Найактивнішими учасниками програми залишаються українці до 45 років — 60 відсотків усіх користувачів. Учасників середнього віку — 24, а старшого (60+) — 16 відсотків.

Майже 700 тисяч громадян не отримали виплати через те, що вчасно не активували картки для кешбеку в застосунку «Дія» або накопичили менш як 2 гривні. Загальна сума накопиченого ними кешбеку становить 48 млн грн.

Виплата кешбеку за грудень та січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року, оскільки це пов’язано з особливостями бюджетного процесу. Усі нараховані кошти буде виплачено в повному обсязі. Щоб своєчасно отримувати кешбек, важливо активувати картку для виплат у застосунку «Дія». Перевіряти нарахування кешбеку можна також у «Дії».

Ключові цифри програми на 25 грудня 2024 року: 7,9 млн громадян долучилися до програми; кількість карток «Національний кешбек» — 8,6 млн; 4,2 млн карток активовано в «Дії» для майбутніх виплат; 388 млн грн — загальна сума виплаченого кешбеку від початку програми (за три місяці); у програмі беруть участь 1665 виробників; кешбек доступний на 360 тисяч товарів українського виробництва.

У програмі беруть участь провідні національні торговельні мережі, аптеки, автозаправні станції, а також значна кількість регіональних мереж і окремих магазинів.

Як працює програма?

Національний кешбек обсягом 10 відсотків нараховується за купівлю українських товарів зі спеціального переліку в магазинах — учасниках програми. Кошти надходять на картку для виплат «Національний кешбек». Зняти готівку з такої картки неможливо. Щоб перевірити, чи є кешбек на товар, можна скористатися сканером штрих-кодів у застосунку «Дія». Також товари з кешбеком маркуються спеціальними позначками у торговельних мережах.

Щоб отримувати кешбек від держави, громадянам необхідно: подати заявку на участь у програмі через мобільний застосунок уповноваженого банку або звернутися до відділення — перелік банків є на сайті програми; відкрити фізичну або віртуальну картку «Національний кешбек», на яку зараховуватиметься кешбек за програмою, й активувати її в «Дії».

На що можна витратити кошти? На оплату послуг: комунальних, медичних, освіту, транспорт, мобільний зв’язок, страхування тощо. Купити книжки та іншу друковану продукцію, ліки, лікарські засоби та медичні вироби українського виробництва, що зареєстровані у програмі «Національний кешбек» і продаються в торговельних точках — учасниках програми, —перелік є на сайті. Також кошти можна витратити на благодійність або задонатити на ЗСУ через благодійні фонди і волонтерські організації.

Програму «Національний кешбек» ініціював Президент України Володимир Зеленський. Мета програми — підтримка українців і стимулювання попиту на товари місцевого виробництва. Держава нараховує 10 відсотків кешбеку за купівлю товарів українського виробництва. Максимальна сума кешбеку — 3000 гривень на місяць.

Громадяни, які мають картку «Національний кешбек», зможуть також використати її для одержання допомоги від держави за програмою «Зимова єПідтримка».

Джерело: Міністерство економіки