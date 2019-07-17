Держава повсякчас дбає про підвищення рівня освіти для українських школярів і студентів. 2017 року Міністерство освіти і науки відновило фінансування капітальних видатків — ремонту та побудови нових приміщень — для українських університетів. А 2019-го виші отримають на капітальні ремонти майже 420 мільйонів гривень. Це на 40,5% більше порівняно з 2017-м. Про це повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час преспідходу в межах робочої поїздки на Івано-Франківщину.

«Упродовж останніх років ми збільшили капіталовкладення в наші університети. І це дуже важливо, тому що загальна база вишів нині дуже зношена. Досі університети все робили за власні зароблені кошти, але їх не вистачає, адже потрібно поліпшувати та модернізувати обладнання для досліджень і приміщення. Ми запровадили практику інвестиційних проєктів в університетах. Фахівці вишу можуть написати інвестиційний проєкт, його розглядає Кабінет Міністрів, спеціальна комісія і виносить рішення», — пояснила міністр.

Серед навчальних закладів, що впроваджують проєкти із цих грошей, — Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника. Він отримав понад 60 мільйонів гривень, повідомляє Міністерство освіти і науки. Ці кошти пішли на реалізацію проєкту «Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України і Республіки Польща (селище Микуличин Івано-Франківської області)» та на створення міжнародного наукового центру «Обсерваторія» (гора Піп Іван, Чорногірський хребет, Карпати), який виконують із залученням грантових коштів ЄС.

На базі міжнародного наукового центру «Обсерваторія» реалізують пілотний проєкт із порятунку туристів. Центр, на думку ректора ПНУ Ігоря Цепенди, має стати осередком рятувальних операцій для всіх країн Карпатського регіону, які зможуть об’єднати зусилля. «Обсерваторія» на горі Піп Іван після відновлення стане важливим вузловим пунктом наукових досліджень і для українських, і для іноземних вчених.

У межах робочої поїздки Лілія Гриневич розповіла журналістам, що у 2019 році з державного бюджету спрямовано 13,5 мільйона гривень на закупівлю кабінетів фізики, хімії та біології у вишах, де навчають майбутніх учителів.

«У нас триває реформа «Нова українська школа». Один із її напрямів — підвищення якості природничо-математичної освіти. Ми вже кілька років поспіль надаємо субвенцію для шкіл на забезпечення сучасними природничо-математичними кабінетами. Проблема полягала в тому, що молоді вчителі, які навчалися в педагогічних університетах, прийшовши працювати із цим обладнанням, не вміли цього робити і мусили докваліфіковуватися. Тому цього року ми передбачили кошти спеціально для університетів, які готують учителів фізики, хімії, біології, щоб там поставити такі кабінети. Це означає, що вчитель упродовж навчання в університеті має змогу практикуватися в таких кабінетах і приходить до школи викладати цілком готовий», — наголосила очільниця МОН.

Держава вже четвертий рік на засадах співфінансування надає кошти на обладнання природничо-математичних кабінетів у школах. 2019 року за цією програмою з держбюджету спрямовано 200 мільйонів гривень.

Загалом за останні два роки уряд із держбюджету вклав в інфраструктуру шкіл приблизно 7 мільярдів гривень. Із 2020 року зарплата всіх освітян зросте на 20—70%.

Любов ДМИТРЕНКО

для «Урядового кур’єра»