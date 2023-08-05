Порівнювати огидне керівне кубло кремля і банку із симпатичними павучками таки є резон, хоча це й не зовсім коректно. Так, в обох випадках ідеться про переважно отруйних хижаків, здатних плести павутину. Щодо цієї риси, то московити павутиною брехні й ненависті взагалі заліпили всю свою агресивну імперію і добрих пів світу. Та є й разюча відмінність: павуки належать до членистоногих представників фауни, а кремлівці на чолі з неадекватним фюрером на вигляд таки двоногі. Проте однією з химерних особливостей цих деградуючих представників роду людського залишається те, що їх хлібом не годуй, а тільки дай постояти на колінах. У цій позі московити почуваються найбільш комфортно, хоча без угаву нахваляються, що ось-ось кинуть натирати коліна і підведуться.

Свіжий доказ того, що павукоподібне оточення лідера кремля лихоманить від невдач у розв’язаній ними загарбницькій війні проти України аж до порівняння павуків у банці, — події довкола арешту одного із гвинтиків кремля, котрий був потрібен для розпалювання 2014 року гібридної війни на Донбасі, гіркіна. Звинувачення в екстремізмі та тримання в московському сізо «лефортово» підтверджують звірячий апетит хижаків із фсб та кремля, які взялися жерти собі подібних. А через добрий тиждень після резонансного затримання експолковника фсб його «контора» схаменулася і кинулася плести захисну маскувальну павутину. Слідство вже наклало гриф «цілком таємно» на матеріали розслідування в кримінальній справі проти підозрюваного в екстремізмі. Чим це мотивували павуки-опоненти гіркіна? Тим, що не бажають розголошувати державну таємницю. Знайшли секрет! Уже давно відомо: агресивний екстремізм — один зі стовпів, на якому тримається-хитається вся так звана геополітика пуйла, кремля та рф.

Одноразовий «герой»

Варто нагадати, що свою «славу» фсбешник гіркін (робоче поганяло «стрєлков») здобув у квітні 2014 року, коли на чолі групи російських диверсантів захопив українське місто Слов’янськ. І надалі неодноразово пишався тим, що особисто «натиснув на курок війни проти України». Ще московитський диверсант і агресор навіть не приховував прямої причетності до вбивств українських військовослужбовців та цивільних людей, яких катували у підвалах Слов’янська, а далі він підписував їм смертні вироки. Причетність цього викидня фсб до загибелі 298 пасажирів та членів екіпажу літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній після збиття лайнера російським зрк «бук» уже довів окружний суд Гааги в Нідерландах: гіркіна та ще двох нелюдів засуджено до довічного ув’язнення.

Саме після цієї жорстокої трагедії в небі над Донеччиною стрімка кар’єра дресированого кремлем «міністра оборони днр» та «головнокомандувача армії новоросії» різко припинилася. Його подалі від розслідувань хутко забрали з окупованої частини Донбасу до рф. Після початку повномасштабного вторгнення москви в Україну терорист із чужим паспортом намагався потрапити на Донбас із Криму, проте кремлівські ляльководи не стали ризикувати цінним свідком багатьох військових злочинів кремля і завернули того додому. До того ж він вже перебував у міжнародному розшуку, а ГУР України навіть визначила нагороду 100 тисяч доларів за полоненого мерзотника-вбивцю.

Свого часу Генпрокуратура Україна та СБУ порушили проти гіркіна карні справи за статтями про порушення державного суверенітету та територіальної цілісності України, тероризм, катування та вбивства людей. І з огляду на терористичні дії проти нашої країни та вбивства українців на окупованій рф території Донеччини цей тип мав певну повагу та відзнаки: отримав найвищу там нагороду «герой днр». Ще в Донецьку фігурант міжнародного розшуку перетворився на живий символ «руской вєсни» й початку загарбання москвою частини України. Портретами «міністра оборони» завішували не тільки вулиці в ОРДО, а й школи та дитсадки, його мармизою загиджені шкільні підручники та інші друковані видання про історію «днр».

І раптом у Донецьку настала не хвилина чи година, а значно довша пауза мовчання після арешту в москві знакової для «республіки» персони. Ця подія в рф вже встигла набрати певного розголосу, проте в «днр» усі офіційні ЗМІ та інші дезінформаційні ресурси жодним словом не прохопилися про підозру в екстремізмі гіркіну, котрий опинився за ґратами. Тобто в той час, коли він проводив на Донбасі активну диверсійно-терористичну діяльність проти України, жорстокого вбивцю військових та цивільних жителів рашисти назвали героєм. А коли московити його самого кинули в кутузку зі звинуваченнями екстремізму, донецькі павукоподібні ідеологи втратили дар мови і заклякли.

Зірочка «героя» на гамівній сорочці?

Знаєте, як після мовчання там спробували заступитися за колишнього «міністра оборони» і «головнокомандувача новоросії»? Насамперед кинули йому дещо специфічну рятівну соломинку типу: пожалійте, бо в чоловіка просто не всі вдома…

Про те, що «герой днр» і палій гібридної війни має такі проблеми, було відомо й раніше. Це помітили і знали не тільки пересічні жителі Слов’янська та Донецька, а й московські колеги, які теж марили «новоросією». Зокрема міжнародний терорист із москви бородай — той самий, котрий 2014 року очолював «днр», публічно не раз заявляв, що гіркін — це психічно хвора, неадекватна людина і взагалі шизофренік. «Небезпечним божевільним» також називали його спільники із фсб. Однак, доки він вбивав українців і прагнув загарбати частину сусідньої держави, цього озброєного йолопа чомусь не пеленали в гамівну сорочку, а нагородили званням «герой днр» і довірили посади «міністр оборони» чи «головнокомандувач». Та коли той кинувся відверто критикувати за поразки у війні кремлівського оленяра-міністра оборони рф, інших представників командування і навіть давно вже роздратованого суцільними невдачами пуйла, його захисники нарешті обрали відому лінію виправдання і згадали, що він майже ідіот.

«Мені здається, що стрєлков не цілком здоровий… Душевно не здоровий. Його поведінка часто бентежить і наводить на певні роздуми…» — обережно пробує виправдати ще вчора корисного для москви та «новоросії» терориста і екстреміста один із приблудних донецьких «воєнкорів».

Проте ошелешені таким розвитком подій прокремлівські ідеологічні наймити, раби і плазуни добре знають, що навіть шизофренія чи ідіотизм —не виправдання, бо підозрюваний скоїв найтяжчий смертний гріх. Він насмілився (!!!) критикувати, засуджувати і зневажливо висловлюватися про людські (точніше, павукоподібні) якості, геополітичні та терористичні здібності головного кремлівського злочинця.

«Є колишні заслуги перед країною і новоросією… Та наговорив ігор іванович за останній рік таку купу всього і стількох людей піддав критиці…» — нітрохи не заперечує важкої провини гіркіна його «захисник».

Той факт, що брехливі рашистські «воєнкори» на окупованій території Донбасу змушені були слухняно взяти під козирок, після того як кремлівські ресурси чітко назвали гіркіна ворогом народу, — це очевидно. До того ж їх ще дужче налякали заяви московської пропаганди про необхідність жорсткої військової цензури і тотальних зачисток серед «писак». Вони дружно заклякли, а у відповідь тільки один із відчайдухів анонімно пробелькотів: «Зачищати від тих, хто по-справжньому за країну вболіває, — знаєте… Це остання справа».

Не стали в «днр» на захист ще одного корисного для них міського божевільного, самозванця-«народного губернатора», «факела новоросії» і загалом трагікомічного активіста «руской вєсни» 2014 року павла губарєва. Його, як відомо, також затримали в москві за участь у звичному для нього карикатурному одиночному пікеті на захист гіркіна.

Жеручи собі подібних, кремлівські владні павукоподібні вже звично плетуть довкола себе густу маскувальну павутину брехні. Під грифом «цілком таємно» вони досі намагаються приховати давно очевидні речі: «отцями» примарних «республік» на Донбасі та «новоросії» насправді були психічно хворі і навіть шизофреніки з рф та місцеві божевільні чи маргінали. Використавши цих нікчемних, бутафорних і одноразових «героїв», москва жорстоко позбавляється від них. Згадаймо долю захарченка, «мотороли», «гіві» та їм подібних мертвих «героїв днр». Нині у рф взялися за ще живих потенційних свідків важких військових злочинів головного кремлівського вурдалаки, якому дедалі реальніше загрожує міжнародний суд.