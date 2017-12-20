Президент України
призначив:
ЛЕВЧЕНКА Олега Анатолійовича – головою Баришівської районної державної адміністрації Київської області з 18 грудня 2017 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства.
звільнив:
ШЕВЧЕНКА Сергія Анатолійовича – з посади голови Бобринецької районної державної адміністрації Кіровоградської області згідно з поданою ним заявою;
ГРЄКОВА Віктора Вікторовича – з посади голови Кілійської районної державної адміністрації Одеської області згідно з поданою ним заявою.
прийняв відставку:
Відповідно до частини десятої статті 118 Конституції України прийняти відставку голови Володарської районної державної адміністрації Київської області ТАБАЛЮКА Сергія Костянтиновича.