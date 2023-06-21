Цю програму впроваджує благодійний фонд «Громадянин» разом з оздоровчим центром Fortis health. «Програма називається «Кіборги» і охоплює кілька напрямів діяльності. Один з них ми назвали «Реабілітація кіборгів». Вона передбачає надання допомоги з протезуванням пораненим захисникам, їхнє навчання, медичне, психологічне, соціальне і спортивне відновлення», — розповідає віце-президент благодійного фонду «Громадянин» і керівник програми «Кіборги» Олена Шмідт. Головна мета програми — забезпечення довгострокової і комплексної реабілітації військових з ампутаціями, що дасть ветеранам змогу повернутися до активного життя й максимально пристосуватися до нових умов. «Вони мають залишитися супергероями із суперможливостями в мирному повсякденному житті», — наголошує представниця фонду.

Для тих, у кого складні ампутації

— Благодійний фонд «Громадянин» має 20-річну історію, а програму з реабілітації наших захисників, які пережили ампутацію кінцівок, започаткували рік тому, — розповідає Олена. — Головний ініціатор проєкту Ігор Моркотонов. За цей час налагодили контакти з найкращими реабілітаційними центрами та клініками в Україні і Європі. В Україні працюємо з Харківським науково-дослідним інститутом протезування, який має великий практичний досвід. Нещодавно передали йому дві сучасні термошафи Ottobock, які використовують для виготовлення куксоприймачів. Цей проєкт вартістю 38 тисяч євро профінансував наш партнер Canada-Ukraine Foundation. Також інститут отримав потужний генератор, придбаний завдяки цільовій допомозі ще одного нашого партнера — чайного бренда ТЕТ та g’tea!

Олена Шмідт розповідає, що за рік існування програми «Кіборги» допомогу з протезування, ендопротезування та ортезування отримали приблизно 30 захисників, які зверталися до фонду. «Ми допомагаємо тим, у кого складні ампутації і хто потребує забезпечення спеціальними засобами реабілітації, — уточнює представниця фонду. — Але спочатку цікавимося, чи знають вони про існування державної програми з протезування. Виявляється, знають далеко не всі, хоча вона працює досить успішно. Ми пояснюємо, як захисники можуть отримати допомогу за державною програмою, а коли її не вистачає, збираємо кошти для додаткового фінансування. Тобто ми працюємо на умовах співфінансування.

Наприклад, лише для ендопротезування бійця з позивним «Борман» (він колишній військовий, підполковник запасу ЗСУ) фонд зібрав понад 935 тисяч гривень. «З початком повномасштабного вторгнення рф «Борман» пішов на службу в підрозділ «Омега-Схід», захищав Харків і Харківську область. 19 червня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу Старого Салтова він потрапив під мінометний обстріл і зазнав важкого поранення та контузії, йому відірвало лівий ліктьовий суглоб, — розповідає Олена Шмідт. — Ми зібрали кошти для ендопротезування ліктьового суглоба й перерахували одній з німецьких клінік, де йому встановили потрібний протез». Нині збираємо кошти ще для кількох бійців.

Історії, які вражають

Успішній діяльності благодійного фонду «Громадянин» сприяє його відкритість і прозорість, зокрема щодо збирання та використання коштів. Будь-хто може зайти на сайт фонду і побачити його установчі та звітні документи. Тут можна ознайомитися з історіями бійців, які вже отримали або потребують реабілітаційної допомоги. Більшість цих історій вражають правдивістю, бо їх розповідають самі бійці.

Харків’янин Олександр Колько розповідає, що 24 лютого 2022 року добровольцем пішов захищати Батьківщину, а в березні офіційно був мобілізований до знаменитої 92-ї механізованої бригади. «Спочатку захищав Салтівку, — розповідає чоловік, — а далі де тільки ми не були. Коли прийшов на ротацію, сестра мене ледве впізнала, сказала, що дуже схуднув, а погляд став такий, що не можна забути. Пам’ятаю її шок, коли запитала, що мені потрібно, а я банально відповів: «Сумка! Чи рюкзак. Бо вже три згоріло!» Там, звідкіля женемо російську потвору, горить усе… і земля, і дерева, й одяг на людях... 10 вересня 2022 року поблизу села Кіндрашівка Куп’янського району дрон-камікадзе завдав ураження БМП, в якій був і я. Зазнав поранення — відірвало праві руку і ногу. Одразу мене доправили до Балаклійського, потім до Харківського військового шпиталю. Далі Київ, Вінниця, Львів...»

Олександр Колько пережив кілька складних операцій і отримав протези. Але для мобільності потребував електричного візка. Благодійний фонд «Громадянин» допоміг його придбати, зібравши для цього 76 502 гривні. Наразі Олександр проходить наступний етап реабілітації.

Життя без обмежень

«Суспільство має бути готовим до того, що після війни з’явиться багато людей з інвалідністю, які мають інтегруватися в нормальне життя, — зауважує Олена Шмідт. — Ми будемо виховувати суспільство і показувати, що люди з інвалідністю можуть значно більше, ніж вважають. Приміром, Роман Кашпур (позивний «Скіф») на протезі брав участь в «Іграх героїв», а потім звернувся до нашого фонду з проханням допомогти з придбанням спеціального протеза для бігу. Ми допомогли, й нещодавно він уже пробіг марафонську дистанцію — 42 км. Це приклад для інших важкопоранених бійців з ампутаціями, який мотивує їх до життя. І ми готуватимемо наших героїв до життя без обмежень через реабілітацію та заняття спортом. Наш партнер центр Fortis health має для цього всі можливості. Дуже важливо і те, що тут працює кваліфікований психолог, яка має досвід роботи саме з військовими. Пораненим ветеранам-спортсменам з ампутаціями тут надаватимуть можливість підготуватися до спортивних змагань. До того ж у центрі надаватимуть психологічну підтримку ветеранам та їхнім родинам.