Ті, кому випадає бувати в їдальні Сумського національного аграрного університету, відразу відзначають естетичну вишуканість страв, що пропонують відвідувачам, а також особливу ауру закладу. Навіть одного відвідування досить, щоб упевнитися: тут уміють насамперед готувати, а вже потім — подавати.

Коли недавно про це сказав проректорові вишу Олександрові Маслаку, він погодився. Мовляв, інакше бути не може, бо заклад має власний факультет харчових технологій, який за рівнем оснащеності й стилю навчання відповідає найкращим європейським зразкам.

Як наголошує декан факультету Олег Радчук, у вершині кута щоденної роботи — тісне поєднання науки і практики. Стосовно навичок, то їх студенти набувають насамперед у чотирьох навчально-практичних лабораторіях. А ось удосконалюють і закріплюють під час виробничих та переддипломних практик на підприємствах Сумської, Полтавської, Харківської, Київської та інших областей. Серед партнерів факультету більш як десяток аграрних флагманів — молочних, м’ясних, хлібопекарських тощо.

Залюбки приймають студентів підприємства громадського харчування Сум, зокрема мережеві ресторани швидкого харчування «Фоксі», «МакДональдс». При цьому більшість студентів магістратури, набувши знань та певного досвіду, працюють і водночас навчаються на дистанційній формі.

Далеко за межами Сумщини відома наукова школа сучасних технологій харчової інженерії, що впродовж багатьох років діє при факультеті. Її очолює блискучий майстер академік Міжнародної академії холоду професор Федір Перцевий. Саме під його орудою студенти ґрунтовно вивчають властивості желейних інгредієнтів, що використовують у кулінарії, кондитерській і харчовій промисловості.

За підсумками наукової роботи отримано понад 160 патентів на корисну модель та винахід, зокрема 9 закордонних, а представники школи захистили дві докторські й 11 кандидатських дисертацій. Наукові напрацювання упроваджено на підприємствах харчової промисловості України та країн Балтії.

Особлива увага — молодим науковцям. Нині в їхньому пріоритеті дві розробки: технологія органічних сушених овочевих і плодово-ягідних напівфабрикатів та створення енергоефективної установки із застосуванням сонячних панелей для сушіння органічної сировини. Інноваційна фішка першої — в підготовці наукової концепції створення органічних сушених напівфабрикатів, завдяки чому можна одержувати високоякісну безпечну харчову продукцію з високими органолептичними показниками. Другої — сумські харчовики стануть піонерами у використанні сонячної енергії як альтернативного джерела для реалізації регульованого процесу сушіння — їй в Україні немає аналогів.

Не випадково за підсумками конкурсу проектів молодих учених, який у вересні проводило Мін­освіти, представники факультету отримали фінансування на період 2017—2020 років обсягом 1,2 мільйона гривень.

До наукової роботи долучаються й студенти: для них діють 8 гуртків, де можна здобути додаткові знання, провести дослідження, одне слово, зростати як професіонали.

На факультеті свідомі того, що без невпинного оновлення якості освітнього процесу, матеріально-технічної бази тощо можна швидко опинитися на маргінесі. Тож усі навчальні плани після їх розроблення на кафедрах узгоджують з галузевими фахівцями провідних переробних підприємств.

Запроваджують дуальну освіту, яка передбачає тісний зв’язок студентів з виробництвом вже з третього курсу бакалаврату, застосовують дистанційну форму навчання через веб-платформу Moodl. Так студенти університету мінімізують період адаптації до умов виробництва.

Результативну схему напрацьовано і стосовно оновлення лабораторної бази факультету. Виш пропонує виробничникам власні наукові послуги та підсумки досліджень, які неодмінно застосовують на виробництві, натомість отримує від них таке бажане новітнє обладнання.

В університеті широко практикують виробництво власної харчової продукції: зернових та олійних культур, молока, м’яса — за великим рахунком, повного набору основних її видів. Діє власний комбінат громадського харчування — основа університетської їдальні.

Мають тут і амбіційний план створення цехів з перероблення молочної та м’ясної сировини, щоб виробляти власні натуральні сири, ковбасну продукцію. Спершу — для потреб комбінату громадського харчування, а там, дивись, і для реалізації всім охочим.

Але це поки що плани. Хоч як справедливо помічено, там, де бачать і відчувають перспективи, задуми неодмінно стають реальністю. У Сумському аграрному університеті доводять це на практиці.

ДОВІДКА «УК»

Факультет харчових технологій створено 1999 року з відкриття двох спеціальностей — технологія зберігання, консервування та переробки м’яса і молока. Перший набір — 150 студентів. Нині на 4 кафедрах 38 науково-педагогічних працівників, з яких 4 доктори наук, професори, 23 кандидати, доценти. Навчаються 420 студентів — переважно із Сумської, Полтавської та Чернігівської областей: на рівні бакалавра — 330, магістра — 90 осіб.