У перших класах, що з 1 вересня 2018 року навчатимуться за новим стандартом початкової школи, має бути організовано 8 навчальних осередків. Їх створення підтримає держава спеціальною субвенцією майже в мільярд гривень. Про це очільник освітянського відомства Лілія Гриневич розповіла під час профільної панелі розширеної урядової наради у Вінниці за участю перших осіб держави.
Як має бути облаштовано новий освітній простір у Новій українській школі, міністерство прописало у спеціальних методичних рекомендаціях для керівників шкіл. Зокрема йдеться про вісім навчальних осередків:
1. Навчально-пізнавальної діяльності (з партами/столами).
2. Змінні тематичні (дошки/фліп-чарти/стенди для діаграм із ключовими ідеями).
3. Гри (настільні ігри, інвентар для рухливих ігор).
4. Художньо-творчої діяльності (полички для зберігання приладдя та стенд для змінної виставки дитячих робіт).
5. Куточок живої природи для проведення дослідів (пророщування зерна, спостереження та догляд за рослинами, акваріум).
6. Відпочинку (із килимом для сидіння та гри, стільцями, кріслами-пуфами, подушками з м’яким покриттям;
7. Дитяча класна бібліотечка.
8. Осередок учителя (стіл, стілець, комп’ютер, полиці/ящики, шафи для зберігання дидактичного матеріалу тощо).
«У цих рекомендаціях є застереження щодо безпеки, зовнішнього вигляду та мобільності обладнання. Парти мають бути нормального кольору, який би не виїдав очі, легкими та мобільними для роботи дітей у групах, не травматичними тощо», — підкреслила Лілія Гриневич. Створення умов для навчання дітей — основне повноваження місцевих органів влади, але держава підтримає їх на цьому шляху.
«Уряд ухвалив постанову, що регулює використання освітньої субвенції на Нову українську школу. 998,7 мільйона, тобто майже мільярд гривень, з цієї субвенції спрямують саме на створення нового освітнього простору. Постановою передбачено, що 40% цієї суми піде на закупівлю дидактичних матеріалів для першого класу. Ще 40% коштів буде спрямовано на закупівлю сучасних меблів для початкових класів НУШ. 20% субвенції слід використати на закупівлю комп’ютерного обладнання для початкових класів НУШ», — розповіла урядовець. Ці кошти можна буде використати лише на засадах співфінансування з місцевих бюджетів.
У межах урядової наради профільне міністерство влаштувало виставку сучасного обладнання для початкової школи, щоб представники місцевих органів влади, яким належить використати державну субвенцію, зрозуміли, який вигляд матиме клас нової школи.
Ще однією ґрунтовною підтримкою має стати домовленість між МОН і компанією «Лего». Ця компанія підписала з міністерством меморандум, яким погодилася забезпечити всі перші класи, що навчатимуться з 1 вересня 2018 року, наборами «6 цеглинок» на кожного учня-першокласника та наборами LEGO Play Box на кожен перший клас. Крім того, нагадує прес-служба МОН, відомство проводить переговори з Посольством Канади про експертну підтримку Національної електронної освітньої платформи.
«Головна передумова успіху реформи — це продуктивна партнерська співпраця між нами — урядом та місцевою владою. Кожен з нас має зробити свою значну частину роботи, без якої якісних змін не буде», — наголосила Лілія Гриневич.