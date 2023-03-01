Питання безпеки актуальне в усі часи, а в нинішніх воєнних умовах і поготів. І немає значення, про які саме аспекти йдеться, — загрози чигають будь-де і будь-коли, особливо під час нинішніх повітряних тривог, коли кожен школяр повинен знати, як поводитися в екстремальних умовах. Тож на Сумщині активно працюють над облаштуванням класів безпеки, що передбачено відповідними урядовими документами. Зокрема ухваленими торік у вересні та які стосуються розширення заходів із цивільного захисту населення. Із-поміж таких і облаштування тематичних кімнат.

Сумська спеціалізована школа I ступеня №30 «Унікум» має незаперечний авторитет серед батьків і учнів обласного центру. Тут навчаються понад 600 хлопчиків і дівчаток 1—4 класів, для яких створено всі необхідні умови для здобуття насамперед повноцінної освіти, а віднедавна і знань з основ безпечної життєдіяльності. Саме тут відкрили один з перших у місті клас безпеки, в якому вже проходять відповідні заняття.

Приклад подають в «Унікумі»

Як наголошує директор школи Лариса Сопіна, нині надзвичайно важливо навчити школярів основних правил пожежної, мінної безпеки, цивільного захисту, ознайомити з алгоритмом дій у разі екстрених ситуацій, сформувати навички надання домедичної допомоги тощо. Іншими словами, в разі НП дитині не слід розгублюватися, вона має діяти максимально грамотно і кваліфіковано, щоб не тільки самій убезпечитися від біди чи неприємностей, а й допомогти тим, хто буде поруч.

У школі одне із приміщень нещодавно переобладнали під клас безпеки. Його поділили на сім тематичних зон: пожежну, мінну, ігрову, безпеки життєдіяльності, психологічного розвантаження, домедичної допомоги та навчальну. Кожна з них виконує відповідні функції. У класі встановлено інтерактивну дошку, є муляжі, інвентар, дидактичний та наочний матеріал, розвивальні ігри, завдяки яким діти мають змогу і теоретично, і на практиці опановувати основи правил безпеки під час сигналу повітряної тривоги, в інших екстремальних ситуаціях.

Оскільки школа початкова, то клас облаштовано як навчально-ігровий, щоб дітям було простіше засвоювати знання. Щодо основ надання медичної допомоги пропонують мінімум, доступний хлопчикам і дівчаткам 6—10 років. За словами Лариси Сопіної, клас облаштовували зусиллями освітян, допомогли представники ДСНС, правоохоронних структур, медичних закладів, меценати та інші.

Одне з перших інтерактивних занять «Позитивний контент» та «Гаджетові правила» провела педагог-організатор Анна Єрмакова. Ішлося про основи безпечного користування інтернетом, відповідальне і позитивне використання цифрових технологій для дітей та молоді.

Проте нині не тільки «Унікум» має клас безпеки — такі відкрили в сьомій та дев’ятій школах міста із триступеневим статусом. Відмінності, хоч і неістотні, є, адже йдеться про школярів старшого віку.

Як повідомили Сумський міський голова Олександр Лисенко та начальник управління освіти і науки Сумської міськради Неля Вербицька, які нещодавно побували в «Унікумі», до початку нового навчального року такі кімнати матимуть усі заклади загальної середньої освіти Сумської міської територіальної громади. А допоможуть у цьому Фонд «Східна Європа», який фінансує відповідні роботи в межах програм «Дивись під ноги!», і «Спільнодія», що реалізують коштом DanChurchAid та ЄС, до яких з відповідним проханням звернулися сумські освітяни.

Лідер серед громад — Дубов’язівська

Класи безпеки активно створюють у школах багатьох ОТГ Сумщини, про що повідомили в департаменті освіти і науки Сумської ОДА. За словами начальника відділу департаменту Наталії Лободи, станом на середину лютого їх уже облаштовано на базі 62 закладів загальної середньої освіти, а загалом буде не менш як 260—270, зокрема до кінця першого кварталу цього року — 50 відсотків запланованого.

Лідер у розв’язанні цього питання — Дубов’язівська об’єднана територіальна громада Конотопського району, де всі вісім шкіл уже мають такі кімнати. Не відкладають роботу на безрік в Андріяшівській ОТГ на Роменщині — із десяти шкіл у п’яти діти навчаються в таких класах. Що стосується організаційних аспектів, то, як повідомила Наталія Лобода, освітянам і школярам допомагають коштами місцевих бюджетів, громадські організації, активісти-волонтери, спонсори, представники ДСНС, поліції та інші.

Уже є приклади проведення відповідних уроків: такі пройшли в ліцеї прикордонного міста Ворожба — центрі громади. Поліцейські офіцери поспілкувалися із шестикласниками, розповіли про правила поведінки в темну пору доби, під час повітряних тривог, в разі виявлення підозрілих предметів тощо.

До проведення тематичних уроків, зокрема з можливістю дистанційного доступу, в області залучатимуть не тільки педагогічних, а й медичних працівників, спеціалістів з мінної безпеки, представників Національної поліції та ДСНС, учасників бойових дій. Тож школярі матимуть змогу здобути знання і навички для збереження власного та життя тих, хто поруч, запобігання певним проблемам і негараздам.