У її автомобілі двоє дітлахів: онук і дівчинка — теж уже майже онучка. Настуня з мамою втекла з рідного Слов’янська і опинилася в Малій Любаші під Костополем. Тут їх прихистила в гостинному домі голова громади Світлана Ковальчук.

«Ми всі разом доставляємо допомогу нашим новим жителям. Садочки ще не працюють, — зніяковіла пані Світлана. — Але їх працівників ми залучили до волонтерства, бо прийняли у громаді майже 300 людей зі сходу та півдня України».

Світлана Ковальчук поспішала: цього разу їй вдалося залити аж 20 літрів дефіцитного пального. Раніше заправляли лише по 10, цього якраз вистачало на дорогу до Малого Берестовця чи Глажевої. Територія громади чималенька, а села, в яких прийняли людей, віддалені. Приїхати по допомогу (продукти, засоби гігієни), яку активно залучає керівництво цієї небайдужої громади, люди не мають змоги. Доводиться самотужки розвозити все до адресатів. Але ця робота, з усього видно, дає голові  моральне задоволення: вона дізнається, як живуть люди, що їх турбує.

Юлія, Тимофій, Валентин, Марина, Алла та Анастасія Баганьки щойно отримали допомогу. Фото автора

Допомога надходить звідусіль

«У нас чотири пункти приймання та розподілу гуманітарної допомоги, які розміщені в наших старостинських округах. Де, питаєте, беремо її? Та звідусіль! Обласна військова адміністрація теж надала нам допомогу, закупивши в місцевих виробників за кошти держави масло, сир, тушкованку, курятину. І в такий спосіб підтримали і їх, і переселенців. Хоч це слово мені не до вподоби: ми називаємо наших гостей малолюбашанцями. Борошно та горох пропорційно до розподілу надійшло від продовольчої програми ООН. Ще 50 тисяч гривень ми надали на закупівлю продуктів харчування з бюджету громади. Допомагають волонтери, зокрема привозять продукти з Польщі, а ще — католицька церква в Костополі», — на ходу розповідає Світлана Ковальчук.

Усю допомогу обліковують і під розпис роздають людям. До цієї роботи залучили соціальних працівників, працівників культури, дитсадків. Додайте 86 сімей, які розмістили у своїх домівках людей. Ось і виходить, що вся громада стала єдиним потужним волонтерським штабом, який працює у форматі 24 на 7 уже четвертий місяць поспіль. Приміром, удова Марія Корнійчук  прийняла у своїх двох будинках в Малій Любаші 16 людей із Київщини. Нещодавно вони вже повернулися додому. У Данчимості, в обій­сті Миколи Антонця, живе тато Анатолій Баганько з Херсонщини із шістьма дітьми. У Борщівці Ірина Корейчук прийняла в батьківській хаті родину з Миколаєва. Її голова Сергій Килюшик працює сторожем у місцевій гімназії. А всі разом плетуть маскувальні сітки, прибирають, залюбки садять дерева. Повертатися поки що, на жаль, нікуди — їхнє житло зруйновано.   

Кардіограма української душі

Сама Світлана Ковальчук встає раніше від сонця, а лягає задовго після його заходу. Здавалося б, кому-кому, а їй і стратегічних проблем вистачає. А вона ще й біженців маму з донькою прихистила.

«Я виросла в багатодітній родині, тож мені не звикати до такого темпу й ритму. Мамі пані Наталії ми допомогли влаштуватися працювати в кафе в Костополі офіціанткою — саме цю роботу вона виконувала вдома. А шестирічній Настусі читаємо українські казочки. Вона вже, вважайте, вивчила українську. Так, малече»?

Ось так, сказати б, великою комуною в найкращому розумінні слова  живуть у Малолюбашанській громаді: разом розв’язують поточні проблеми, разом посадили городи й дбайливо доглядають за ними. Продовольча безпека надважлива. І вірять у нашу перемогу, наближаючи її щоденною працею.

Маленька Україна, що утворилася на цій гостинній землі, — наче копія великої незламної нашої країни. Тут не втомлюються вставати разом із першим літнім сонцем і лягати далеко за північ. І дякують нашим сміливим захисникам за можливість заснути у власному ліжку в рідній хаті.

Нещодавно в кілька сіл громади приїхали фахівці районної філії обласного центру зайнятості. Розповіли внутрішньо переміщеним особам про ринок праці області, його потреби та можливості. Поряд у відділенні центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості в Костополі порадили здобути фах кравця та продавця продовольчих товарів. І люди зголошуються вчитися та працювати.

А ще 6-тисячній громаді вдається виконувати й навіть істотно перевиконувати бюджет.

«Звісно, для цього ми індивідуально працюємо з кожним зареєстрованим  підприємцем. Давно помітила: саме така розмова, як кажуть, очі в очі, дає найкращий результат. Попри певні послаблення від держави на початку війни, всі наші підприємці податки у громаду платили. Та ще й армії, теробороні та нашим новим жителям допомагали. За це їм щира вдячність. Я так кажу: «Краще іншим допомагати, ніж від війни втікати».

Офіційно рішенням сесії депутати надавали кошти на обласну програму мобілізаційної підготовки, яка передбачала підтримку тероборони. Згодом — на придбання комп’ютерної техніки для військкомату та військової частини на її території.  Військові у боргу не залишились й істотно поповнили бюджет громади через ПДФО: війну ж, зрозуміло, ніхто не планував. Отак і вийшло перевиконання, яке в нинішній надскладний час на вагу золота. 

«А Флоровича нам не вистачає»

98 жителів цієї патріотичної громади боронять Україну у Збройних силах. Серед них перший заступник голови журналіст Олександр Курсик. Зрідка він виходить на зв’язок через соцмережі з передової. На жаль, двоє хлопців уже поклали голови на вівтар нашої свободи — в останню путь земляки проводжали їх на колінах.

«Оце найважче — втрачати своїх. А з усім іншим упораємося, хіба нам звикати. Тут, як кажуть, очі бояться, а руки роблять. Ось, бачу, цього року люди засіяли більше, ніж торік, і худобу тримають, не продають. І економити ми вміємо. Словом, житимемо, —  впевнена Світлана Ковальчук. — Ось тільки Флоровича нам дуже не вистачає з його мудрістю, харизмою та оптимізмом».

Ідеться про першого голову Малолюбашанської об’єднаної територіальної громади Віктора Талащука, якого забрав коронавірус. Але  першопрохідці децентралізації належно тримають стрій,  і то найкраща пам’ять про цю світлу людину.     

До речі, саме на території цієї громади розташовано обласний індустріальний парк. Це 125 гектарів з усіма необхідними комунікаціями. Тут уже успішно працює підприємство, яке акумулює енергію сонця. Цілком логічно, що повоєнне відродження всієї Рівненщини почнеться з цього благословенного місця, настояного на добрі та любові.