«Ціною неймовірного професіоналізму та хоробрості наших воїнів Україна завоювала стратегічну ініціативу у війні проти російського агресора. Ворог все ще має ресурси, все ще сильний. Для перемоги у війні Україна змінюється», — так розпочав чергове засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Три рішення проти корупції

У контексті змін він констатував, що створено і запроваджено дієву антикорупційну вертикаль.

Так, цифровізація усуває людський чинник і наближає державні послуги до людини на відстань одного кліка. За два роки її антикорупційний та економічний ефект становив понад 16 мільярдів гривень.

Дерегуляція знімає бюрократичні бар’єри. Переглянуто тисячу дозволів, ліцензій та довідок. Частину буде повністю скасовано, частину — спрощено, частину — переведено в цифру.

За словами Прем’єра, сьогодні ухвалюють ще три важливі антикорупційні рішення. Перше — законопроєкт про ратифікацію угоди з OECP. «Україна приєднається до робочої групи щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях. Уже маємо статус потенційного кандидата на вступ до організації. Крок за кроком наближаємося до повноцінного членства», — зазначив глава уряду.

Друге рішення — затверджують законопроєкт, що гармонізує наше законодавство із стандартами FATF — Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей.

«Ми ведемо діалог із FATF щодо внесення росії до чорного списку групи за фінансування тероризму. А доки цього не сталося, врегульовуємо процедуру внесення рф до національного списку терористичних країн», — повідомив Прем’єр. Він розповів, що цим проєктом заборонено надавати кошти, активи та економічні ресурси тим, хто належить до переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності, та осіб, які перебувають під міжнародними санкціями.

«Третє рішення — затверджуємо методологію визначення кінцевого бенефіціарного власника підприємства. Цим продовжуємо імплементацію стандартів FATF, виконуємо умови отримання макрофінансової допомоги від ЄС та зобов’язання на шляху до членства в Євросоюзі», — наголосив Денис Шмигаль.

Рівноправність — принципова умова

За його словами, уряд щотижня ухвалює важливі рішення, спрямовані на швидку інтеграцію в Європейський Союз, демонструючи бажання змінювати країну і підтверджуючи, що ми надійний і рівноправний партнер. «Рівноправний в цьому разі — принципова для нас умова», — наголосив глава уряду.

За його словами, минулого тижня Єврокомісія скасувала обмеження на імпорт українського продовольства. На жаль, наші західні сусіди Польща, Словаччина та Угорщина вдалися до односторонньої блокади.

«Це удар по нашій економіці, по самих принципах роботи Євросоюзу, по світовій продовольчій безпеці», — підкреслив Прем’єр-міністр. За його словами, Україна позиватиметься у Світову організацію торгівлі проти цих трьох країн. Одночасно уряд України пропонує ЄС та країнам-сусідам компроміс.

«Україна впровадить ефективні заходи контролю та верифікації за експортом чотирьох груп товарів. Ми надаватимемо ЄС та сусідам митні дані щодо експорту визначених товарів та збиратимемо дані про кінцевий пункт відправлень у системі електронної черги. Наша ключова пропозиція — запровадження системи верифікації на експорт визначених агротоварів до п’яти держав-членів ЄС. Ми обговорюємо цю пропозицію з Єврокомісією», — повідомив Денис Шмигаль

Україна подала формальний запит до Польщі, Угорщини, Словаччини про порушення норм СОТ. Також починаємо антидискримінаційне розслідування проти недружніх дій цих країн у торговельній галузі.

«Якщо Польща, Угорщина, Словаччина не погодяться на узгоджені з ЄК заходи, то Україна вводитиме дзеркальні або взаємні торговельні обмеження», — повідомив глава уряду.

На його переконання, найважливіше пам’ятати: ми всі на одному боці. На боці європейських цінностей і демократії. А по інший бік — російський тероризм, варварство і диктатура. У таких умовах мусимо бути єдиними, підсилювати одне одного та протидіяти ворогові разом.

Потребуємо допомоги 42 мільярди доларів

Денис Шмигаль повідомив, що триває робота з побудови фундаменту фінансової стійкості на 2024 рік. Проєкт Державного бюджету вже в парламенті. Уряд очікує на його конструктивне обговорення та швидке ухвалення.

Бюджет має чіткі, зрозумілі пріоритети. Із кожної тисячі гривень із загального фонду держбюджету 800 гривень ітиме на оборону, підтримку ветеранів, соціальні виплати, медицину та освіту. Кожну гривню, яку платять громадяни та бізнес у вигляді податків, буде спрямовано на безпеку та оборону нашої держави.

Щодо наповнення бюджету. Як і цього року, в наступному країна потребує фінансової підтримки партнерів обсягом приблизно 42 мільярди доларів. Уже зараз розуміємо, звідки ці кошти можуть надійти. Це програма ЄС Ukraine Facility, допомога Сполучених Штатів, програма МВФ та допомога інших наших друзів і партнерів.

За словами Прем’єр-міністра, якір фінансування — програма співпраці з МВФ. 2024 року очікуємо від фонду траншів на суму 5,4 мільярда доларів.

«Крім того, є довгострокові програми співпраці з Норвегією, Японією, працюємо з Канадою та іншими партнерами. Уже зараз маємо бачення, як можемо закрити фінансування на наступний рік», — підсумував Денис Шмигаль.

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«Урядового кур’єра»