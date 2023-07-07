Кілька років тому багатодітна родина Дмитра й Алли Кущів продала квартиру в Харкові і придбала будинок у селі, щоб розпочати лавандовий бізнес. Нещодавно на своїй сімейній фермі в селі Новоселівка на Нововодолажчині родина відкрила перший лавандовий сезон для туристів і провела благодійну акцію на підтримку ЗСУ. Наступного року подружжя планує створити лавандовий парк. Про складний шлях до успіху і плани на майбутнє розмовляємо з господинею.

«За професією я психолог, народилась і виросла в Харкові й раніше ніколи не працювала на землі, — розповідає Алла Кущ. — Але все змінилося після народження третьої дитини: в міській квартирі стало тісно, і ми із чоловіком вирішили придбати будинок у селі. Одночасно думали про сімейну справу, яка давала б і матеріальне, і моральне задоволення. Друзі порадили зайнятися лавандовим бізнесом, який не дуже поширений в Україні, але привабливий з погляду розвитку зеленого туризму та екологічного виробництва.

Я почала вивчати все, що стосується цього бізнесу. А потім це вже стало моєю мрією, від якої не змогла відмовитись. Одного разу придбала насіння лаванди звичайної вузьколистої й посіяла її разом з мамою в горщиках на підвіконні квартири. Пересадили згодом паростки у відкритий ґрунт, і так виростили перші 80 кущів лаванди, з якої зібрали насіння для майбутньої лавандової ферми».

Квітучі 70 соток

Алла Кущ пригадує, що для створення лавандової ферми складно було знайти будинок із земельною ділянкою в селі в мальовничій місцевості. Дуже хотіли, щоб поряд була бодай невелика водойма. Пів року із чоловіком шукала таке обійстя. Перечитували всі оголошення, розглядали різні варіанти, аж доки випадково не потрапили в село Новоселівка Нововодолазької громади. Це за 60 кілометрів від обласного центру.

«Мені відразу сподобався і будинок, який продавав господар, і місцевість, — каже Алла. — Тож вирішили осісти в цьому селі. Продали в Харкові свою чотирикімнатну квартиру, взяли молодіжний кредит на 19 років і придбали будинок із приватизованою земельною ділянкою площею 25 соток. Згодом скористалися своїм правом на приватизацію і отримали ще 2 гектари землі, яку нам надала сільська рада.

Земля була в бур’янах, тому довелося докласти чимало зусиль, щоб привести її до ладу. Перші кущики лаванди ми висаджували серед густого пирію, який виполювали вручну. Спочатку посадили 2 тисячі кущів, потім ще кілька тисяч. Викопали на своїй ділянці невелике озерце, зробили газони і створили локації для фотосесій. Так з’явилася лавандова ферма, яку ми назвали Lavender.mon — «Лавандова мама».

Нині лавандове поле займає 70 соток, на яких росте майже 7 тисяч кущів лаванди. Із самого початку ми відмовилися від використання хімічних препаратів і розвиваємо органічне виробництво. А воно потребує багато ручної праці. Для мене це було велике випробування, бо фізична робота на землі відбирає багато сил, а результат отримуєш не одразу. Тільки прополов ділянку, знову треба полоти. Кожен кущик слід підстригти і підживити. І все це вручну, з ранку до вечора. Іноді допомагали сусіди, але основний тягар городніх робіт був на мені, бо чоловік має роботу, він медик і не завжди буває вдома.

Красиві лавандові поля даються нелегкою фізичною працею. Але це лише частина бізнесу. Із лаванди виготовляємо натуральні косметичні засоби, а це також складна справа: треба зрізати квіти в певний період цвітіння, висушити або переробити на гідролат, розфасувати і продати. Це складний бізнес».

Для освоєння цієї справи і випуску крафтової продукції Аллі Кущ довелося багато вчитися і пройти кілька курсів лавандистів. Були на цьому шляху і сльози, і відчай, і розчарування. Лише за три роки вона побачила той результат, на який розраховувала. Так її мрія набрала реальних обрисів.

І бізнес, і благодійність

Ще торік Дмитро й Алла Кущі планували відкрити свою ферму для туристів, які вже знали про їхній екзотичний бізнес і хотіли побувати на лавандовому полі. Але цим планам перешкодила війна. Попит на фотосесії різко впав, а подружжю довелося частково переорієнтувати свою діяльність на допомогу ЗСУ. Дмитро з перших днів війни подався у волонтери і багато уваги приділяв цій справі, а дружина займалася дітьми і продовжувала облаштовувати сімейну ферму.

На щастя, село Новоселівка і Нововодолазька громада не потрапили в зону бойових дій і залишились у відносній безпеці. Тому цього року в сезон цвітіння лаванди подружжя вирішило відкрити ферму для гостей і туристів, перетворивши відкриття на благодійну акцію. Її метою було збирання коштів на придбання автомобіля для 92 ОМБР, а точніше, для жителів Нововодолажчини, які служать у цій бригаді. Організувати і провести акцію допомогла місцева влада на чолі із селищним головою Олександром Єсіним, волонтери із громадської організації «Родина», інші небайдужі люди.

Відкриття лавандового сезону перетворилося на справжнє свято і зібрало майже 200 учасників з Новоселівки, Нової Водолаги, Харкова та інших населених пунктів.

Для гостей організатори заходу підготували розіграш подарунків та сертифікатів, продаж сувенірів, лавандових напоїв та інших смаколиків. Особливий попит серед дорослих і дітей мало лавандове морозиво, яке приготувала господиня. Гості із задоволенням фотографувалися на лавандовому полі.

Уже першого дня господарям лавандової ферми та їхнім партнерам вдалося зібрати 51 тисячу гривень на придбання автомашини для наших захисників. А найголовніше — вдалося знайти багатьох нових друзів і партнерів, які оцінили працю родини і висловили готовність допомагати в добрих справах.

У планах — парк

Наступного року Алла і Дмитро Кущі планують розширити посіви лаванди до двох гектарів і створити на базі своєї ферми лавандовий парк. Планують висадити декоративні дерева, викопати ще одне штучне озеро і відкрити додаткові локації для фотосесій. Для цього хочуть запросити ландшафтного дизайнера і разом попрацювати над концепцією лавандового парку. І це теж частина мрії, яку плекає Алла Кущ разом із мрією про перемогу та закінчення війни.

«Лавандова мама» переконана, що краса порятує цей світ, тому важливо наповнювати його позитивними емоціями і добрими справами.

«А ще це дуже вигідна інвестиція, яка обов’язково окупиться», — каже пані Алла. До слова, для військових і членів їхніх сімей, багатодітних родин та дітей з інвалідністю відвідування лавандової ферми безплатне. Так працює соціально відповідальний бізнес. Так переможемо.