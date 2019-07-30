Антрациту для теплоелектростанції, яка забезпечує цілу область, залишилося на кілька днів

Цього тижня в області можливе обмеження електропостачання, і його застосовуватимуть цілодобово. Про це попередили у пресслужбі Луганського енергетичного об’єднання. Причина — зменшення запасів твердого палива на Луганській ТЕС до критичного рівня і ймовірність зупинки її генерації. З огляду на те що прифронтова область залишається на своєрідному енергетичному острові, ситуація тривожна.

«Направлено звернення до Прем’єр-міністра, РНБО та представника України у тристоронній контактній групі щодо цієї ситуації. Йдеться про нестачу вугілля антрацитової групи й необхідність у зв’язку з цим переведення Луганської ТЕС на газ», — каже директор обласного департаменту ЖКГ Віталій Сурай.

За його словами, квот на постачання вугілля не погоджує міністерство економічного розвитку Російської Федерації з червня цього року. Щомісяця це близько 210—220 тисяч тонн. Антрацит возять на Луганську ТЕС із шахтоуправління «Обухівське», яке підпорядковується корпорації ДТЕК, але розташоване в Ростовській області.

Про проблеми з постачанням антрациту влада Луганщини інформувала уряд протягом липня, просила погодити квоти і втрутитися в ситуацію через Міністерство закордонних справ і представництво України у тристоронній контактній групі.

Але настає особливий час: запаси твердого палива майже на нулі. Чи не зупиниться станція? «Ми однозначно говоримо про те, що Луганську ТЕС зупиняти не можна, бо в області дефіцит потужності. Навіть з нитками, які пов’язують нас із Харківською й Донецькою областями, це не той клас напруги й не ті обсяги електро енергії, які нам потрібні. Дефіцит потужності становить близько 50%», — підкреслює Віталій Сурай.

Які варіанти розв’язання проблеми пропонує Луганщина? За словами директора обласного департаменту ЖКГ, відбулося засідання регіональної комісії з техногенної безпеки й надзвичайних ситуацій. «Ми узгодили дії Укртрансгазу, Луганськгазу та станції з переходу на газ. За інформацією директора Луганської ТЕС, вже подано до НАК «Нафтогаз України» відповідний договір. Очікуємо підписання», — розповідає він.

Але газ нададуть за ціною, яку встановив Кабінет Міністрів для промислових споживачів. З огляду на те що є гранична ціна електроенергії — 1,64 гривні, збитки Луганської ТЕС, за інформацією представників підприємства, у разі виробництва електроенергії з газу становитимуть щодоби майже 4 мільйони гривень.

А чи довго зможе станція виробляти таку дорогу електроенергію? «Ми вже звернулися до Прем’єр-міністра України із проханням обговорити питання роботи Луганської ТЕС на рівні Державної комісії з питань техногенної і екологічної безпеки й терміново розглянути та ухвалити спеціальне рішення, — пояснює Віталій Сурай. — Ми запропонували проєкт постанови з приводу покладання спецобов’язків на НАК «Нафтогаз України» в частині ціноутворення для нашої станції на період спалювання газу як палива до моменту переходу на вугілля антрацитової групи».

За словами Віталія Сурая, технічно все необхідне для переходу роботи Луганської ТЕС на газ є: достатні обсяги, тиск. Щоправда, чи зможе підприємство стовідсотково оплачувати блакитне паливо», якщо тарифи не покриватимуть витрат?

Але влада Луганщини постаралася врахувати й можливі ризики в частині припинення його постачання. «Ми робимо все, щоб люди не відчули змін», — підкреслює директор обласного департаменту ЖКГ.

Але про всяк випадок усі варіанти перебігу подій, пов’язані з будь-якими можливими надзвичайними ситуаціями, опрацьовано — аж до підключення всіх резервних джерел.

Іванка МІЩЕНКО

для «Урядового кур’єра»