Студентка Уманського медичного коледжу Анастасія Найдюк поверталася з Києва під враженням Все­української студентської кон­ференції «Україна — понад усе!», де представляла свою науково-пошукову роботу «Внесок волонтерів Уманщини у зміцнення обороноздатності України». Дівчині було про що розповісти одноліткам з різних куточків країни, адже в їхньому регіоні рух волонтерів особливо активний.

У медичному коледжі активно діє студентський волонтерський загін «Турбота», який поставив за мету залучити студентську молодь до суспільно-корисної праці, сприяти розвитку загальнолюдських якостей, виховувати громадянську свідомість та патріотизм. Координує волонтерську роботу заступник директора з гуманітарної освіти та виховання Валентина Домбровська.

Діяльність волонтерського загону охоплює різні напрями, але особливо плідно співпрацюють волонтери коледжу з вихованцями обласного дитячого центру соціальної та психологічної реабілітації в Умані. Стало доброю тради­цією проводити благодійні акції. Тісна співпраця поєднує волонтерів коледжу з міськрайонною організацією Товариства Червоного Хреста. За участі добровольців-студентів набувають популярності спільні акції боротьби зі СНІДом, туберкульозом, онкологічними захворюваннями.

На конференції студенти набули навичок у наданні невідкладної допомоги, а поспілкувавшись з учасниками й очевидцями подій на сході України — медсестрами й лікарями, які рятували життя військовим у зоні АТО, дізналися чимало нового та цікавого про бойові будні. По приїзді в Умань патріотичний дух студентського форуму Анастасія зуміла передати товаришам по навчанню.

Як розповів керівник закладу Юрій Скоробреха, останніми роками число охочих стати висококваліфікованими медичними працівниками значно зросло. Приміром, у цьому навчальному році лави студентів відділення «Сестринська справа» поповнили 86 дівчат і юнаків. Відділення, яке існує з дня створення навчального закладу (а його засновано ще 1921 року), набуло значного досвіду в підготовці кадрів для медичних закладів. Щороку коледж випускає понад сотню медичних сестер. Нині в лікувальних закладах міста і району працює майже 80% медичних сестер — випускників коледжу.

Лави медиків регіону активно поповнюють фельдшери, яких уже багато років готують у цьому закладі. Нині цей фах опановують 280 студентів. Окрім глибокої теоретичної підготовки, вони оволодівають практичними навичками та вміннями, мають змогу вдосконалити фахову майстерність під час проходження виробничої практики у міській та районній лікарнях.

— Відгуки про наших випускників, — зауважила завідувач навчально-виробничої практики Наталія Довгань, — якнайкращі. Особливо відзначають у лікувальних закладах практичну готовність до виконання обов’язків медичних сестер і фельдшерів. До цього докладаємо багато зусиль, удосконалюючи навчальний процес, тісно поєднуючи теоретичну частину з освоєнням практичних прийомів надання допомоги хворим. Студенти обох відділень беруть активну участь у науково-практичних конференціях, роботі предметних гуртків, студентському самоврядуванні, художній самодіяльності та спортивних заходах.

Людяність — це також талант

Добро, милосердя, любов до обраного фаху викладачі прищеплюють студентам із перших днів навчання. Це висококваліфіковані духовно багаті люди, які разом із глибокими знаннями виховують у студентів почуття гордості за професію і навчальний заклад. Майже половина викладачів спеціальних дисциплін, що працюють у відділеннях, — колишні випускники Уманського медичного коледжу.

На сучасному етапі реформування медицини, що розпочинається саме з реформування первинної ланки надання медичної допомоги, постає гостра потреба у кваліфікованих медичних кадрах середньої ланки, спроможних конкурувати на ринку праці. Тому освітній процес медичного коледжу, закладу вищої освіти, має відповідати вимогам часу. Важливо не лише озброїти майбутніх медичних сестер і фельдшерів ґрунтовними знаннями, а й плекати в них милосердя, вміння співчувати.

Колектив коледжу поглиблено працює над цими проблемами з першого дня перебування студента у навчальному закладі. Викладачі за підтримки заступника директора з навчальної роботи Юлії Мамбик постійно вдосконалюють професійну майстерність і методи роботи зі студентською молоддю. Вступаючи до закладу, юнак чи дівчина пов’язує з ним певні очікування, зокрема й у тому, що навчання допоможе наповнити життя новим змістом, зробити впевнені кроки у соціальних відносинах, знайти місце в суспільстві. Тому перед педагогами постає важливе завдання: сприяти зміцненню бажання бачити перспективу особистісного зростання, можливості реалізувати себе для блага країни, бути гідним її громадянином.

Реалізувати це завдання допомагає залучення студентської молоді до роботи у предметних гуртках різного спрямування, участі в науково-практичній та дослідницькій роботі, у спортивних секціях та художній самодіяльності. Кожен з викладачів коледжу розуміє, що не талановитих людей не буває, просто треба вміти розкрити їхні здібності і спонукати до засвоєння знань, які неодмінно стануть у пригоді в дорослому самостійному та професійному житті.

Викладачі клінічних дисциплін щоденно працюють над удосконаленням знань і навичок майбутніх медичних працівників. Рівень професійної підготовки, високу майстерність випускники демонструють під час проходження державної практики, участі в конкурсах «Кращий за фахом», Все­українському конкурсі професійної майстерності «Ескулап» та під час майстер-класів з надання невідкладної допомоги.

Особливо запам’яталися студентам недавні практичні заняття під керівництвом викладача хірургії Ольги Олексієнко і студентів-випускників відділення лікувальної справи. Цікаво, що набуті навички випускники коледжу передають учням старших класів загальноосвітніх шкіл Умані та району. Окрім суто практичної користі в оволодінні найнеобхіднішими медичними навичками, такий підхід допомагає у виборі майбутньої професії старшокласникам, багато з яких обирає для подальшого навчання саме Уманський медичний коледж.

Серце до серця

Особливу увагу в коледжі приділяють формуванню різнобічних особистостей, проводячи, крім предметних олімпіад, конкурси знавців української мови, художні читання, творчі вечори. У закладі діють 19 гуртків медичного, суспільного та загальноосвітнього напрямків та 9 спортивних секцій. Щороку на науково-практичній конференції з нагоди Дня науки студенти під керівництвом методиста коледжу Галини Цибенко та наставників представляють науково-дослідницькі й пошукові роботи, а гуртківці презентують досягнення за навчальний рік у вигляді стендових доповідей. Найкращі роботи та стендові доповіді представляють на регіональній науково-практичній конференції на базі Черкаської медичної академії.

Викладачі циклової комісії фізичного виховання на чолі з Олександром Мамбиком активно залучають студентську молодь до занять у спортивних секціях. Цьому сприяють дні здоров’я, туристські походи, «Козацький ринг», конкурс аеробіки тощо. Численні нагороди, які студенти виборювали на загальноміських і регіональних змаганнях, прикрашають приміщення закладу.

Стали традиційними проведення днів донора. Лише в цьому році до добровільної здачі крові долучилося 87 студентів. А участь у Все­українській акції «Серце до серця», під час якої збирають кошти на лікування дітей з вадами слуху, зору, стала справою честі кожного студента.

Сплеск громадянської активності спричинили заходи, спрямовані на допомогу воїнам, які захищають Україну від ворога на сході. Від початку воєнних дій викладачі та студенти коледжу активно допомагають армії у тісній співпраці з волонтерськими організаціями міста. Стали традиційними акції «Зігрій теплом солдата!», під час яких молодь збирала для армійців продукти харчування, теплі речі, білизну, ліки, засоби гігієни. Великий успіх мав благодійний ярмарок «Будь патріотом! Допоможи армії! Збережи свою і мою Незалежну Україну!», на якому студенти продавали виготовлені власноруч кондитерські вироби, а на зароблені кошти на схід України для бійців передали багато потрібних на фронті речей. Прикладом для молоді стала волонтерська робота провідного фахівця з питань цивільного захисту коледжу Сергія Бебешка, який неодноразово надавав волонтерську допомогу бійцям на передовій.

У сучасних реаліях української дійсності, коли народ боронить власну державу, її цілісність і незалежність, участь у волонтерській роботі на підтримку Української армії, переконані в коледжі, — це не лише вияв громадянської свідомості, а й виховання патріотизму, прищеплення любові до Батьківщини і народу.

Якими виростуть, як сформуються завтрашні фахівці — над цим сьогодні думають і працюють не тільки в міністерських кабінетах, а й у закладах, які готують молоду зміну. Без сумніву, досвід цього коледжу заслуговує на увагу.