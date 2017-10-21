Наглядова рада благодійного фонду Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» під час прес-конференції в Києві оголосила, де саме на території цієї історичної столичної місцини розмістять майбутній меморіальний комплекс. Технічно під меморіал відведено дві ділянки: на одній буде розташовано музейно-меморіальний комплекс — її площа становить близько 22 тисяч квадратних метрів. Друга ділянка — це паркова зона, яка стане продовженням меморіалу, вона займає площу понад 54 тисячі квадратних метрів.

Благодійний фонд Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» було створено за підтримки політичного керівництва України, столичної міської ради, меценатів-олігархів, відомих європейських політиків: колишнього президента Польщі Александера Квасьнєвського, екс-міністра закордонних справ ФРН Йошки Фішера, колишнього американського сенатора Джозефа Лібермана. Члени фонду обіцяють, що меморіал Голокосту буде збудовано до 2021 року, до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру. Він межуватиме з історичною територією єврейського кладовища з одного боку, а з іншого виходитиме до Алеї Мучеників, де 29—30 вересня 1941 року нацисти розстріляли майже 30 тисяч київських євреїв.

За словами голови наглядової ради фонду Натана Щаранського, головна проблема у виборі ділянки під меморіал полягала в тому, що на території Бабиного Яру розташовано кілька кладовищ. А юдейський закон галаха забороняє будувати будь-що на місці поховань. Тому експертну оцінку ділянки для меморіалу в Бабиному Яру готували організація «Атра Кадіша», яка опікується збереженням старих єврейських поховань, і Комітет зі збереження єврейських кладовищ. Місце для майбутнього будівництва благословив і головний рабин Ізраїлю Давид Лау.

Натан Щаранський запевнив, що всі дії зі створення цього музейного комплексу узгоджено з українськими законами, а сам проект відкритий, і кожен його етап широко обговорюватимуть із громадськістю й науковцями.

Київський міський голова Віталій Кличко запевнив, що будівництво не призведе до знищення паркової зони в Бабиному Яру. За словами Натана Щаранського, участь у конкурсі на проект майбутнього меморіалу візьмуть найвідоміші архітектори світу, тому «його будівництво стане благоустроєм для цього району Києва і лише підвищить його вартість». Конкурс на проект меморіалу офіційно оголосять 21 листопада.

Як зазначив член наглядової ради фонду Александер Квасьнєвський, зведення меморіалу — внесок України в діалог примирення, який утвердить її у світі як демократичну й відкриту державу. Він також зауважив, що хоч ідея будівництва та її втілення «організаційно не пов’язана з офіційною владою», їй потрібні розуміння й підтримка уряду. Тому, за його словами, стало важливо, що члени наглядової ради провели зустріч із Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Музей-меморіал в Бабиному Яру стане першим меморіалом Голокосту на території Східної Європи, і «цей крок України буде високо оцінено в світі». Хоч поки що концепцію цього об’єкта не визначено, проте члени Наглядової ради вважають, що він має виконувати кілька функцій: меморіальну, навчальну й дослідницьку.

«На мою думку, можемо реалізувати в проекті унікальну можливість, бо він розповідатиме не лише про трагічні сторінки минулого, а й утверджуватиме авторитет України як держави, яка прагне, щоб вони ніколи не повторилися», — резюмував Натан Щаранський.

Член наглядової Ради Александер Квасьнєвський, який був присутній на прес-конференції, висловив переконання, що зведення меморіалу в пам’ять жертв Голокосту в Бабиному Яру, який стане першим подібним меморіалом на території Східної Європи, «утвердить Україну у світі як демократичну і відкриту державу».