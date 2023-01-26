Днями відбулося чергове засідання Платформи солідарності ЄС за участі віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної та єврокомісара із внутрішніх справ Ільви Йогансон. Майданчик було створено для координації зусиль держав-членів та агентств Європейського Союзу для допомоги українцям, які шукають тимчасового захисту через війну.

На заході обговорено визнання українських електронних документів у ЄС, працевлаштування українців у Європейському Союзі, здобуття належної освіти українськими дітьми, можливості професійного розвитку для українських учителів, а також посилення захисту прав дітей, позбавлених батьківської опіки, які нині перебувають у ЄС, повідомляє служба віцепрем’єра.

Ольга Стефанішина підтримала європейську ініціативу EU Talent Pool Project, яка допомагає з пошуком роботи українцям. Вона запропонувала поширити цей досвід на інші галузі, зокрема освіту.

«Питання, яке перебуває в нашому постійному фокусі, — визнання та видача документів. Важливо, щоб українські громадяни були забезпечені оригіналами національних документів, таких як ID-картки, для можливості повернення в Україну, мали змогу отримати водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Це робиться через консульські відділи. Але ми також відкриваємо мережу центрів, які дадуть змогу виготовляти та друкувати документи в різних країнах Європейського Союзу», — сказала Ольга Стефанішина.

Урядовиця повідомила про можливості розширення мережі відокремлених підрозділів ДП «Документ» за кордоном для забезпечення громадян України послугами з оформлення та видачі документів. Вона закликала країни-члени ЄС, на території яких перебуває найбільша кількість українських громадян, допомогти з відкриттям локальних центрів.

Було обговорено визнання документів про опікунство, нотаріальних документів, документів для дітей та людей з інвалідністю.

«Захист дітей — одне із ключових питань для українського суспільства. Особливої уваги потребує захист дітей, позбавлених батьківського піклування. Важливо запровадити систему обміну даними про кількість сиріт, які нині перебувають у країнах-членах ЄС через збройну агресію росії проти України», — зазначила віцепрем’єр-міністр.

Єврокомісар із внутрішніх справ Ільва Йогансон наголосила, що протягом останніх 11 місяців Європейський Союз демонстрував непохитну підтримку України: «Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно». Вона зауважила, що мережа посольств України у країнах-членах Європейського Союзу відіграє ключову роль для розуміння проблем, з якими стикаються люди, що тікають від жахів війни.

«За цей час Платформа солідарності стала центральним елементом нашої колективної відповіді на війну проти України. Ми залучили українську владу на всіх рівнях. Щиро дякую вам за співпрацю», — сказала Ільва Йогансон. На засіданні вона повідомила, що приїде до Києва наступного тижня, щоб продовжити прямий діалог з українським урядом.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»