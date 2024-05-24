За дев’ять місяців чинності програми було підписано 34 меморандуми та досягнуто ще десяти домовленостей про співпрацю між країнами

Зміцнення міжнародного медичного партнерства між провідними українськими та світовими клініками — основа сталої взаємодії та масштабного обміну досвідом для розвитку медичної галузі на всіх рівнях. За дев’ять місяців чинності програми було підписано 34 меморандуми та досягнуто ще десяти домовленостей про співпрацю між країнами. Про це йшлося на конференції з міжнародного медпартнерства за участі першої леді України Олени Зеленської та міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка.

«Для мене це дуже важливий проєкт, бо ми започаткували його на полях Саміту перших леді та джентльменів у вересні торік. Я вдячна міністрові охорони здоров’я Вікторові Ляшку та українському МОЗ за те, що весь час розвивають міжнародне медичне партнерство», — наголосила Олена Зеленська.

«Торік у вересні під патронатом третього Саміту перших леді та джентльменів ми започаткували програму міжнародного медичного партнерства. Тоді 25 українських лікарень отримали побратимів з­за кордону. Нині вже підписано 34 меморандуми. Програма постійно розширюється та демонструє ефективність: українські лікарі мають змогу безпосередньо вивчати провідний світовий досвід та ділитися власним. Народжуються нові проєкти, як­от експертна школа з технології реконструкції і пластики в разі травматичних ушкоджень. Тож розширення глобальної мережі міжнародного медичного партнерства сприяє підвищенню якості медичної допомоги в Україні. Попри складнощі та непрості умови наша медична система стає сильнішою та більш підготовленою до реагування на виклики, спричинені повномасштабною війною», — сказав міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко. Участь у конференції взяли представники програми німецько­українського партнерства у галузі охорони здоров’я GIZ, Всесвітньої організації охорони здоров’я, міністри охорони здоров’я різних країн, керівники передових лікарень — українських і світових. На конференції представники медзакладів мали змогу презентувати підсумки взаємодії та успішні історії партнерства.

За словами учасників заходу, в основі успішного міжнародного медичного партнерства стоїть передовсім медична дипломатія та розвиток людського капіталу. Адже якісні зміни в медичній системі можливі й ефективні, коли медична спільнота налагоджує міцні взаємозв’язки. Завдяки отриманому досвіду та здобутим навичкам українські й іноземні медики зможуть надавати пацієнтам високоякісну сучасну допомогу, яка відповідає викликам часу.

Побратимами українських лікарень у межах медичного партнерства стали дев’ять медзакладів із Франції, по три — з Молдови та Німеччини, по два — з Литви, Латвії, Ізраїлю, Швеції та Північної Македонії. А також передові лікарні Австрії, Данії, Естонії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Польщі, Румунії, Туреччини. З українського боку до партнерства долучилися медзаклади з Київської, Дніпропетровської, Львівської, Рівненської, Івано­Франківської, Одеської, Миколаївської, Вінницької, Чернігівської, Тернопільської та Закарпатської областей.

Крім того, під час конференції було підписано ще дев’ять нових партнерств між українськими й іноземними клініками. Учасники конференції обговорили важливість реалізації міжнародного медичного партнерства та бачення подальших кроків у цій галузі. Отримані рекомендації та підсумки роботи стануть основою для поглиблення міжнародних медичних партнерств між українськими та світовими лікарнями.

Захід відбувся за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), Федерального міністерства економічної кооперації та розвитку Німеччини, Expertise France та Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Також зазначимо, що лише протягом квітня 2024 року 186 працівників закладів охорони здоров’я, серед яких 79 лікарів із 45 медзакладів з різних областей України, взяли участь у наукових заходах, зокрема конференціях, конгресах, тренінгах, семінарах за кордоном тощо. Українські медики пройшли навчання в Нідерландах, Німеччині, Польщі, Франції, Латвії, Іспанії та інших країнах. Так наші медики продовжують переймати досвід іноземних колег та підвищувати свій професійний рівень і практичні навички.

«Що Україна може дати навзаєм, на додачу до нашої вдячності? Це досвід у лікуванні політравм і бойових травм. Досвід у так званій екстремальній медицині — з масовим надходженням пацієнтів. Лікарі українських клінік зберігають кінцівки пораненим дітям і дорослим у таких ситуаціях, у яких, здається, це неможливо. Хоч ми сподіваємося, вам не знадобиться лікувати рани від вибухів у ваших країнах. Адже Україна робить усе, щоб війна не пішла далі», — зазначила перша леді.

Джерела: Офіс Президента, Міністерство охорони здоров’я