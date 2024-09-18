Стратегічна інвестиційна рада визначила головні галузі для фінансування від держави та міжнародних партнерів

Стратегічна інвестиційна рада визначила головні галузі для фінансування від держави та міжнародних партнерів

10 вересня 2024 року під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулося друге засідання Стратегічної інвестиційної ради. Основною темою зустрічі стало ухвалення єдиного портфеля публічних інвестиційних проєктів та формування переліку пріоритетних проєктів для фінансування на 2025 рік.

«Єдиний портфель інвестиційних проєктів стане ключовим інструментом для систематизації та координації державної політики в галузі публічних інвестицій. Його затвердження — важливий крок до створення прозорої й ефективної стратегії, спрямованої на розвиток країни та залучення міжнародних партнерів до її відбудови», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Під час засідання було розглянуто підсумки оцінки концепцій проєктів, які подали головні розпорядники бюджетних коштів. Основну увагу було приділено відповідності публічних проєктів стратегічним цілям держави та програмі Ukraine Facility. До портфеля було подано загалом 750 концепцій проєктів. З них понад 100 концепцій у галузях охорони здоров’я, освіти, транспорту та енергетики визначено як пріоритетні та запропоновано для внесення до проєкту держбюджету на 2025 рік. На програму підготовки та реалізації публічних інвестицій у проєкті державного бюджету на наступний рік заплановано видатки обсягом 25 млрд грн.

На засіданні також обговорили порядок подання та оцінки проєктів, які фінансують коштом міжнародних фінансових організацій, зокрема в межах міжурядових угод з Республікою Корея та Французькою Республікою. Це проєкти з відновлення та модернізації енергетичної інфраструктури, водопостачання, закупівлі медичного обладнання тощо.

Додатково Міністерство економіки розгляне можливості залучення приватних інвестицій, а також державно-приватного партнерства для фінансування проєктів, що не потрапили до основного переліку пріоритетних.

«Залучення приватного капіталу може значно підвищити ефективність реалізації проєктів відбудови. Міністерство економіки зацікавлене бачити проєкти, які б створювали можливості працевлаштування на регіональному рівні та сприяли розвитку навичок у різних галузях», — зазначив заступник міністра економіки Володимир

Кузьо.

Заплановано, що фінальний перелік концепцій з єдиного портфеля, які буде реалізовано коштом загального фонду державного бюджету, схвалить Стратегічна інвестиційна рада до кінця вересня. Моніторинг інвестпроєктів здійснюватимуть через єдину інтегровану систему управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури DREAM.

Єдиний проєктний портфель здійснення публічних інвестицій складається із 750 проєктів вартістю 2,36 трлн грн.

Загальний ресурс державного бюджету України на фінансування публічних інвестиційних проєктів 2025 року становить 256,1 млрд грн, зокрема 186,9 млрд грн надходжень від міжнародних фінансових організацій та донорів (кредити, гранти, державні гарантії).

Один із пріоритетів уряду — підвищення стійкості та відновлення енергосистеми України. На відповідні публічні інвестиційні проєкти 2025 року передбачено 51,3 млрд грн за рахунок кредитних коштів та грантів, державних гарантій на підставі міжнародних договорів.

Видатки на забезпечення пріоритетних проєктів єдиного проєктного портфеля здійснення публічних інвестицій передбачено під час підготовки проєкту закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», який парламент розгляне найближчим часом.

Довідково

Стратегічна інвестиційна рада — тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів України, який відіграє ключову роль у визначенні стратегічних пріоритетів для здійснення публічних інвестицій за рахунок власних ресурсів держави і коштів міжнародних партнерів.

Джерела:

Міністерство економіки

Міністерство фінансів