Глава держави і керівник уряду обговорили з високопосадовцями США та Великої Британії перспективи подальшої співпраці

Президент України Володимир Зеленський провів спільну зустріч із Державним секретарем США Ентоні Блінкеном і Державним секретарем у закордонних справах, справах співдружності націй та розвитку Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Девідом Ламмі, які перебували з візитом в Україні.

Глава держави наголосив на важливості стійкої та сильної підтримки України від провідних партнерів, а також відзначив особисту участь високопосадовців США та Великої Британії в четвертому саміті міжнародної «Кримської платформи».

«Насамперед я хотів би дуже подякувати за велику підтримку нашої країни Президентові Джозефу Байдену та Конгресу за двопартійну підтримку. Також ми дуже вдячні Сполученому Королівству за вашу підтримку й лідерство у багатьох безпекових питаннях. Обидві ваші країни є лідерами з підтримки України із самого початку повномасштабної війни», — сказав Володимир Зеленський.

Президент поінформував про ситуацію на передовій та першочергові потреби Сил оборони. Окремо він наголосив на тому, що для України важливо якнайшвидше отримати дозвіл на застосування далекобійної зброї, яку надали США та інші партнери.

Під час зустрічі обговорили перспективи співпраці в ОПК в межах підписаних двосторонніх безпекових угод. Глава держави зазначив, що акцент має бути на спільному виробництві на території України. Він подякував Ентоні Блінкену за ухвалений напередодні черговий санкційний пакет проти Ірану у зв’язку з постачанням балістичних ракет росії.

На землі й на морі

Президент також відзначив результативну оборонну співпрацю з Великою Британією, що дає нашим воїнам змогу захищати Україну на землі та на морі. Глава держави висловив подяку за новий оборонний пакет, оголошений під час засідання у форматі «Рамштайн» минулого тижня.

Володимир Зеленський і Девід Ламмі обговорили реалізацію безпекової угоди та узгодили подальші кроки щодо укладення нової двосторонньої угоди про перехід до глибшого партнерства. Президент наголосив на важливості посилення санкційного тиску Великої Британії на рф та її сателітів. Зокрема, він подякував за запровадження нових санкцій проти Ірану та російського тіньового флоту й повітряно-космічних сил. Глава держави також відзначив участь США та Великої Британії в першому Саміті миру. Окрему увагу під час зустрічі приділили підготовці до другого Саміту, який є дуже важливим майданчиком для відновлення справедливого миру для України.

Сторони обговорили майбутні контакти між лідерами держав у межах сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку цього місяця, а також скоординували підходи до проведення спільних заходів на полях сесії Генасамблеї.

Посилення ППО, енергетична й фінансова підтримка

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся у Києві з Державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном. Сторони докладно обговорили головні виклики, які стоять перед нашою державою. Серед них — посилення ППО. Денис Шмигаль подякував США за додаткові системи й ракети. Він наголосив, що Україна потребує більше, щоб захистити людей і критичну інфраструктуру, зокрема, енергетичну.

«Готуємося до складного опалювального сезону. І додаткові системи ППО допоможуть захистити енергооб’єкти від російського терору. Дякуємо США за надання генераторів, трансформаторів та іншого енергообладнання», — сказав Прем’єр-міністр.

Глава уряду наголосив, що Україна очікує на дозвіл США завдавати удари далекобійною зброєю по військових цілях на території росії для збереження життів українців. Денис Шмигаль та Ентоні Блінкен зосередилися на темі фінансів. Очільник українського уряду зазначив, що цього року ми отримали перший транш від США обсягом 4 мільярди доларів.

«Продовжуємо імплементацію реформ та виконуємо свої зобов’язання, очікуємо найближчим часом на додаткову фінансову допомогу до бюджету», — підкреслив Денис Шмигаль.

Сторони акцентували на 50 мільярдах доларів прибутків від заморожених російських активів, які країни G7 пообіцяли передати Україні.

«Розраховуємо отримати доступ до цих коштів до кінця цього року», — зауважив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр подякував Адміністрації Президента, Конгресу та народу США за непохитну підтримку України в боротьбі з російською агресією.

Оборонні питання не втрачають актуальності

11 вересня відбулася зустріч Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з Державним секретарем у закордонних справах Великої Британії Девідом Ламмі. Сторони обговорили важливі питання в оборонній та енергетичній галузях. Денис Шмигаль подякував за новий пакет військової підтримки — минулого тижня Велика Британія оголосила про надання ракет для протиповітряної оборони на суму 162 мільйони фунтів. Девід Ламмі підкреслив, що Велика Британія надаватиме військову підтримку обсягом 3 мільярди фунтів на рік стільки, скільки буде необхідно.

Під час зустрічі Денис Шмигаль наголосив, що Україна очікує на дозвіл Великої Британії завдавати удари далекобійною зброєю по військових цілях на території ворога.

Окремо на зустрічі розглянули питання забезпечення України системами ППО. Також ішлося про ситуацію в енергетиці та необхідну допомогу, яку можуть надати союзники України.

«Завдяки підтримці партнерів ми відновлюємо знищене росією та розбудовуємо децентралізовану генерацію. Британія допомагає в цьому напрямі», — наголосив Денис Шмигаль.

Він висловив вдячність уряду Великої Британії та британському народові за міцну й непохитну підтримку України.

Джерела:

Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ