Прем’єр Денис Шмигаль наголосив, що з’являється дедалі більше нової техніки для розмінування від вітчизняних виробників

Уряд створює ринок гуманітарного розмінування та залучає приватних операторів протимінної діяльності, щоб прискорити цей процес. Про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час урядового засідання 13 вересня.

«Фінансова підтримка партнерів допомагає нашому уряду фінансувати невійськові видатки, соціальні програми, проєкти швидкого відновлення. Один із таких проєктів — розмінування наших земель. Тисячі саперів з Державної служби з надзвичайних ситуацій та Державної спеціальної служби транспорту щоденно працюють, обстежують та розміновують наші землі. Однак масштаб роботи настільки великий, що нам потрібні додаткові інструменти», — акцентував Прем’єр-міністр.

За словами Дениса Шмигаля, уряд нині багато уваги приділяє розмінуванню аграрних земель. Аграріям, які працюють на деокупованих територіях, повністю компенсують витрати на гуманітарне розмінування. У державному бюджеті на цю програму передбачено 3 мільярди гривень.

«Від початку року понад 200 тисяч гектарів родючих земель сапери обстежили, очистили від мін та передали аграріям, щоб вони могли знову сіяти та збирати врожай. Топ-три регіони з розмінування від початку року: Херсонщина, Харківщина та Миколаївщина», — зауважив очільник уряду.

Прем’єр-міністр наголосив, що для розмінування використовують найсучаснішу техніку, дрони, роботизовані системи. З’являється дедалі більше нової техніки для розмінування від українських виробників.

«У межах політики «Зроблено в Україні» держава підтримуватиме такі виробництва. Також збільшуватимемо кількість саперів. Відкриваємо для цього спеціальний навчальний центр», — зазначив Денис Шмигаль.

Очільник уряду акцентував, що роботи в цьому напрямі ще дуже багато, але завдяки підтримці іноземних партнерів з усього світу ми очистимо Україну від російського мінного сміття.

У вступному слові на початку урядового засідання Прем’єр-міністр також нагадав, що нинішній тиждень був насичений подіями. Зокрема відбулася значна кількість міжнародних зустрічей, четвертий саміт міжнародної «Кримської платформи» і Саміт перших леді та джентльменів.

«Прем’єр-міністр Латвії під час нашої зустрічі в Києві оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Із головою міністерства закордонних справ Великої Британії обговорили механізми, як Україна вже цього року може отримати 50 мільярдів доларів за рахунок заморожених російських активів. Під час зустрічі із Прем’єр-міністром Хорватії наші країни підписали два документи в галузях освіти та юстиції, які сприятимуть нашій подальшій євроінтеграції. Провідна хорватська компанія з розмінування відкрила своє представництво в Україні», — перелічив Денис Шмигаль важливі інформаційні приводи.

Він також нагадав, що з Державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном багато уваги приділили енергетиці, її захисту, а також фінансовій підтримці України, а з віцепрезидентом Європейського банку реконструкції та розвитку обговорили реалізацію різних енергетичних та інфраструктурних проєктів, зокрема водопостачання Миколаєва.

«Щодо фінансової підтримки, то маємо цього тижня домовленість з МВФ на рівні експертів про п’ятий перегляд нашої програми на 15,6 мільярда доларів. Україна виконує всі реформи та структурні маяки. Найближчим часом очікуємо від МВФ черговий транш обсягом 1,1 мільярда доларів», — сказав Прем’єр.

За його словами, фінансова підтримка партнерів допомагає нашому уряду фінансувати невійськові видатки, соціальні програми, проєкти швидкого відновлення, один з яких — розмінування наших земель.

Джерело:

Департамент комунікацій

Секретаріату КМУ