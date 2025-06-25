Президент України подякував Великій Британії за лідерство та підтримку і закликав до більшої дипломатичної координації в межах багатосторонніх форматів

У Лондоні Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Глава держави подякував за підтримку України та наголосив, що головне завдання нині — зупинити російський терор і змусити агресора думати про мир, а не про продовження війни та ще більшу ескалацію.

Розвиток спільних оборонних проєктів Розвиток спільних оборонних проєктів

Головні теми зустрічі — збільшення дипломатичної координації в межах багатосторонніх форматів, розвиток спільних оборонних проєктів та посилення санкцій проти рф.

Володимир Зеленський зазначив, що потрібно наростити взаємодію в межах коаліції охочих, зокрема щодо безпекових гарантій для України.

Лідери обговорили поглиблення оборонної співпраці, про що йшлося під час їхньої зустрічі на полях саміту G7. Це дасть Україні змогу отримувати стабільне та належне фінансування оборонних проєктів, зокрема з виробництва дронів-перехоплювачів і дронів дальнього радіуса дії. Також у фокусі — посилення протиповітряної оборони України необхідними засобами. Досягнуто відповідних домовленостей.

«Є хороший результат зустрічі — додаткове рішення про спільне виробництво. Гадаю, що воно буде дуже сильним і зміцнить обидві країни», — сказав Президент.

Глава держави подякував Великій Британії за нещодавній пакет санкцій проти росії та наголосив, що потрібні такі обмеження щодо кремля, які унеможливлять масштабування російського виробництва зброї. За його словами, необхідно посилювати санкції проти енергетичного та банківського секторів, тіньового флоту, а також запроваджувати вторинні обмеження, зокрема щодо компаній, які постачають компоненти подвійного призначення, що використовуються у виробництві дронів і ракет.

Володимир Зеленський передав Великій Британії перелік російських підприємств, залучених до виробництва «орєшніка», інших балістичних ракет, дронів та засобів, які росія використовує для обстрілів українських міст і сіл.

«Тридцять дев’ять компаній оборонно-промислового комплексу росії задіяно у виробництві «орєшніка». Двадцять одна компанія з них не під санкціями. А це означає, що вони отримують деталі й компоненти. І їм це потрібно, бо без них цієї зброї не буде», — зазначив глава держави.

У Лондоні Президент України провів зустріч зі спікером Палати громад парламенту Великої Британії Ліндсі Гойлом і лордом-спікером Палати лордів Джоном Макфолом. Він подякував народу, уряду та парламенту Великої Британії за принципову підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення росії.

Під час зустрічі йшлося про подальшу підтримку та співпрацю, трансатлантичну єдність і дипломатичну роботу з усіма союзниками для того, щоб зупинити російську агресію та закінчити війну. Глава держави наголосив, що важливо продовжувати тиск на москву та запроваджувати тотальні санкції проти банківського й енергетичного секторів.

Крім того, вони обговорили ситуацію на Близькому Сході й загрозу, яку становить співпраця росії з північною кореєю та іраном. Сторони згадали звірства росіян, вчинені в Бучі та інших окупованих містах і селах України. Велика Британія рішуче засуджує всі російські воєнні злочини.

Ліндсі Гойл висловив підтримку українцям і запевнив в абсолютній єдності Палати громад і Палати лордів. За його словами, підтримка України одностайна в обох палатах. Джон Макфол подякував Президентові за зустріч і також запевнив у тому, що допомога від Великої Британії зберігатиметься на високому рівні.

Вдячні за програму навчання військових

Володимир Зеленський і Кір Стармер зустрілися з українськими воїнами, які проходять підготовку та навчання у Сполученому Королівстві.

Глава держави подякував Великій Британії та всім партнерам за програму навчання українських військових «Інтерфлекс», яка стартувала ще в червні 2022 року і до якої вже долучилося 13 країн.

«Щиро вдячний за те, що підтримуєте українців, українських воїнів, зміцнюючи нашу армію та допомагаючи нам вистояти», — сказав Президент.

Кір Стармер зазначив, що, спостерігаючи за навчанням, побачив високий рівень професіоналізму та відданості українців.

«Дехто з вас проходить навчання вперше, дехто був на передовій, воював і повернувся для подальшого навчання. Пишаюся, що Велика Британія відіграє провідну роль у цих навчаннях уже три роки і що разом ми підготували приблизно 58 тисяч людей», — сказав він.

Президент і Прем’єр-міністр поспілкувалися з українськими військовими. Ішлося про те, як підвищити ефективність навчання та охопити ще більшу кількість захисників України.

На зустрічі були присутні військові, що проходять навчання на двох курсах «Інтерфлекс». Перший — базова загальновійськова підготовка, на якому українські воїни навчаються, зокрема, на стрільців. Другий курс спрямовано на командирів відділень. Після закінчення навчання вони повернуться в Україну та виконуватимуть бойові завдання у своїх частинах.

Під час офіційного візиту Президента України до Сполученого Королівства відбулася його аудієнція з Королем Чарльзом III. Глава держави подякував Його Величності, королівській родині та всім британцям за підтримку українського народу в умовах повномасштабної російської агресії.

У Королівському інституті міжнародних відносин (Chatham House) Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками аналітичних і дослідних центрів Великої Британії.

Глава держави наголосив, що Україна продовжує жити й боротися проти російського агресора.

«На мою думку, весь сенс нашої боротьби та нашого життя в простих, але з дуже сильним змістом словах: «Слава Україні!», — сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що для нього важливо бути у Великій Британії та, зокрема, відвідати Chatham House, адже британці дуже допомагали з початку повномасштабної російської агресії й далі підтримують Україну. На зустрічі йшлося про ситуацію на полі бою та дипломатичну роботу для досягнення справедливого й сталого миру.

Також обговорили зростання українського оборонного виробництва, особливо виготовлення дронів-перехоплювачів та далекобійних БпЛА, і посилення співпраці з партнерами.

Крім того, йшлося про необхідність збільшення санкційного тиску на росію та важливу роль у цьому процесі США.

Джерело: Офіс Президента