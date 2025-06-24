Посилення оборони, підтримку громадян та економічну стійкість держави обговорили на координаційній нараді під головуванням Прем’єр-міністра

Учора під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулася координаційна нарада Кабінету Міністрів. Урядовці обговорили ключові питання, серед яких опалювальний сезон, підтримка оборони, прозорість благодійних зборів та бюджет-2026.

Як повідомив Денис Шмигаль, підготовка до осінньо-зимового періоду триває. На нараді розглянули інформацію щодо стану ремонтів тепломереж у прифронтових містах. Глава уряду дав відповідні доручення Мінрозвитку та Міненерго щодо цього питання та повідомив, що ситуація на постійному контролі.

Крім того, заслухали інформацію щодо актуальних потреб у секторі безпеки та оборони.

«Уряд постійно спрямовує кошти безпосередньо бригадам на закупівлю необхідного. На їхніх рахунках залишаються до 20 мільярдів гривень — ці кошти мають використовувати оперативно, зокрема на дрони, ремонти авто та інші потреби передової. Міноборони й Мінфін отримали відповідні завдання», — наголосив Прем’єр-міністр.

Обговорили питання контролю прозорості благодійних зборів. Зокрема, глава уряду доручив Міністерству соціальної політики підготувати пропозиції щодо посилення їх звітності та відкритості.

На нараді також ішлося про реалізацію закону про множинне громадянство, а саме про наступний етап — підготовку підзаконних актів. Нині ця робота триває у взаємодії Мін’єдності, МВС та МЗС.

У контексті обговорення програми «єВідновлення» Денис Шмигаль зазначив, що готують рішення щодо збільшення суми компенсацій для власників пошкодженого житла, яке є пам’яткою архітектури. Відповідні завдання щодо розроблення механізмів отримали Міністерство розвитку громад та територій і Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Урядовці також обговорили підготовку державного бюджету і фінансової стратегії на наступний рік.

«Загальна потреба у зовнішньому фінансуванні цього року — $39,3 млрд. Уже залучено понад $20 млрд. З них $15,8 млрд за механізмом ERA, $3,7 млрд від ЄС, майже $400 млн — від МВФ, $50 млн — від Світового банку. Є напрацювання, щоб повністю закрити фінансові потреби на цей рік. Обговорили фінансування держбюджету, потреби та домовленості з партнерами на 2026 рік. Перед Мінфіном поставлено відповідні завдання», — поінформував Прем’єр-міністр.

Він наголосив, що уряд продовжує системну роботу над посиленням оборони, підтримкою громадян та економічною стійкістю держави.

Зокрема, вчора Кабінет Міністрів спрямував понад 22 млрд грн фінансового ресурсу, наданого партнерами, на потреби відновлення. Рішення ухвалили на позачерговому урядовому засіданні.

За словами Прем’єр-міністра, майже 18,5 млрд грн від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) буде передано на потреби медицини, освіти, сільського господарства, на гуманітарне розмінування та для відновлення комунального господарства міст. Також близько 1,4 млрд грн від JICA спрямують на відбудову енергетики, на тренування та навчання саперів. Ще майже 2,2 млрд грн бюджетної підтримки Європейського Союзу уряд розподілив на відбудову та модернізацію портової інфраструктури.

«Вдячні друзям та партнерам за солідарність. Реконструкція України буде великим глобальним проєктом, успіх якого визначить майбутнє Європи та світу», — зазначив Денис Шмигаль.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ