Стан виконання заходів із гуманітарного розмінування обговорили на нараді в Офісі протимінної діяльності ДСНС. Як повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Україна має значний прогрес в очищенні українських земель від вибухонебезпечних предметів. Одночасно глава уряду акцентував на викликах, які потребують реагування.

За його словами, площа потенційно замінованих земель порівняно з кінцем 2022 року зменшилася на понад 20 відсотків і становить приблизно 137 тис. км2. Переважно це сільськогосподарські землі. Роботи з очищення здійснюють ДСНС, Національна поліція, Міноборони та неурядові оператори протимінної діяльності. Ресурс 112 сертифікованих операторів, серед яких вісім — іноземні, що нині працюють в Україні, налічує понад 9 тисяч фахівців, 278 одиниць розмінувальної та землерийної техніки, а також понад 13 тисяч металошукачів.

Під час наради з доповідями виступили перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки, міністр аграрної політики та продовольства і міністр внутрішніх справ. Учасники заходу обговорили пропозиції щодо посилення розмінувальної підтримки фермерів.

«Державний аграрний реєстр має стати визначальною частиною інформаційного забезпечення Центру гуманітарного розмінування. Дані в реєстр варто вносити оперативніше», — наголосив Прем’єр-міністр.

Також заслухали інформацію від Міністерства оборони щодо розмінування прифронтових територій.

«Домовилися з міністерствами перерозподілити повноваження в царині оперативного й гуманітарного розмінування, щоб поліпшити координацію процесу», — повідомив Денис Шмигаль.

За підсумками наради глава уряду дав завдання міністерствам та відповідальним особам. Зокрема, пришвидшити впровадження Реєстру територій, забруднених вибухонебезпечними предметами, а також розробити план дій для залучення міжнародного фінансування безпосередньо на розмінувальну діяльність. Прем’єр-міністр зазначив, що Україна вже сформувала велику протимінну міжнародну коаліцію з понад пів сотні держав та залучила 1,2 мільярда доларів допомоги для очищення територій.

«Гуманітарне розмінування — ключовий елемент швидкого відновлення. Наша мета — постійно нарощувати темпи робіт, щоб якнайшвидше звільнити від мін українські поля, села, міста, інфраструктуру», — підсумував Денис Шмигаль.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ