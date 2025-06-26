Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт щодо змін до Державного бюджету на 2025 рік. Як повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, документ пропонує збільшення фінансування Сил безпеки та оборони України цього року на 412 млрд грн, з яких майже 311 млрд грн передбачено на Міністерство оборони.

Також, як зазначив Денис Шмигаль, заплановано спрямувати понад 100 млрд грн на посилення спроможностей Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Служби безпеки України та Головного управління розвідки.

«Тобто всіх тих, хто знищує ворогів та створює ефективні інструменти, аби їх ставало менше на українській землі», — наголосив Прем’єр та додав, що зміни до головного кошторису країни передбачають також спрямування Міністерству цифрової трансформації, зокрема для розвитку оборонних інновацій, 6,3 млрд грн.

Прем’єр-міністр нагадав, що за перші п’ять місяців цього року уряд надав на оборону та безпеку України майже 1 трильйон гривень.

«Це 2/3 від усього, що ми витрачаємо з державного бюджету. Якщо порівняти з аналогічним періодом торік, то ми спрямували на армію та безпеку на 34% більше коштів», — наголосив Денис Шмигаль.

Крім того, за словами глави уряду, схвалений законопроєкт пропонує надати Міністерству освіти і науки 6,1 млрд грн на безкоштовні обіди для учнів 5—11 класів шкіл у прифронтових регіонах з 1 вересня. А Міністерству охорони здоров’я — 3,1 млрд на закупівлю ліків, зокрема для лікування громадян з онкологічними захворюваннями, вірусними гепатитами, рідкісними орфанними захворюваннями, гемофілією.

«Усього плануємо збільшити видатки загального фонду державного бюджету на 449 млрд гривень. Джерела покриття цих видатків — збільшення доходів бюджету і збільшення внутрішніх запозичень. Ми чітко розуміємо, як профінансуємо абсолютно всі видатки цього року», — зазначив Денис Шмигаль.

Він запевнив, що швидка відбудова залишається у постійному фокусі уряду: попри всі виклики війни фінансують відновлення житла, енергетики та критичної інфраструктури. За словами Прем’єра, під час засідання Кабінету Міністрів спрямовано понад 700 млн грн на 35 проєктів у галузі енергетики, які критично важливі для проходження зими в окремих громадах.

«Ідеться про будівництво альтернативних джерел тепла та енергії, реконструкцію котелень та мереж теплопостачання, будівництво і встановлення газопоршневих і когенераційних установок. Найбільше коштів піде на проєкти в Харківській, Запорізькій та Сумській областях», — зазначив Денис Шмигаль.

Також, за його словами, ухвалено рішення щодо залучення коштів Європейського інвестиційного банку на завершення 60 проєктів відновлення.

«Завдяки цьому фінансуванню зможемо добудувати 19 шкіл, 12 медичних закладів та 10 дитячих садочків», — наголосив Прем’єр-міністр.

Крім того, уряд надав 50 млн грн на капітальний ремонт реабілітаційного відділення Миколаївського обласного госпіталю для ветеранів. Також 307 млн грн спрямовано на закупівлю обладнання та модернізацію харчоблоків у 23 школах в різних регіонах країни.

У вступному слові Денис Шмигаль зазначив, що тоді як Україна та світ шукають шляхи до завершення війни, росія посилює свій кривавий терор проти українських міст та цивільного населення. «Десятки загиблих у Дніпрі, Києві та інших громадах цього тижня — це демонстрація того, що росія не шукає миру. А отже, Україна та партнери мають примусити агресора до миру через силу. Для цього працюємо із союзниками над новими оборонними пакетами та санкціями, посилюємо нашу економіку, оборонку та виробництво зброї», — підсумував Прем’єр-міністр.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ