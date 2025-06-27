Питання безпеки, енергетики, освіти, медицини та розмінування Херсонської області обговорили на виїзній нараді під головуванням Прем’єра

Урядова нарада під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулася на Херсонщині за результатами робочої поїздки урядової команди. Обговорили питання життєдіяльності регіону та стан виконання доручень Кабінету Міністрів, про який поінформував голова Херсонської обласної військової адміністрації. Учасники наради особливу увагу приділили ключовим напрямам, серед яких безпека.

«Украй важливо захистити населення від постійних атак дронів. Поставив завдання Міноборони та ОВА забезпечити координацію з військовими та оперативно перерозподілити засоби РЕБ у прифронтові регіони», — зазначив Денис Шмигаль та наголосив на важливості безпеки шляхів евакуації.

Він також повідомив, що питання критичної інфраструктури та енергетики залишаються в пріоритеті. Глава уряду наголосив, що держава посилює постачання необхідного обладнання для забезпечення стабільного енергопостачання. Відповідні завдання поставлено перед профільними міністерствами.

Прем’єр-міністр зазначив, що в регіоні будують 11 підземних медичних закладів, зокрема обласну дитячу лікарню та міську клінічну лікарню.

«МОЗ веде перемовини з донорами про закупівлю обладнання, зокрема комп’ютерних томографів. Ці питання на контролі міністерства», — запевнив Денис Шмигаль.

Ішлося на нараді й про освітній процес та безпеку дітей. Зокрема, за його словами, в області триває будівництво перших підземних шкіл — щонайменше по одній на громаду, які мають запрацювати до 1 вересня. Крім того, уже придбано частину шкільних автобусів, решту планують закупити найближчим часом. Прем’єр-міністр доручив МОН і Мінфіну забезпечити покриття потреб громад у транспорті.

Глава уряду також повідомив, що системно проходять роботи з розмінування. Від вибухонебезпечних предметів уже очищено 68% деокупованих територій, попри прогнози, за якими це могло тривати до 15 років. Денис Шмигаль наголосив, що уряд і надалі нарощуватиме спроможності та фінансування розмінування.

Учасники урядової наради приділили увагу й відновленню інфраструктури.

«У Посад-Покровському триває масштабна відбудова. На реалізацію експериментального проєкту передбачено понад 2,2 млрд грн. Перед відповідальними за це стоїть завдання активно продовжувати роботу, важливо не знижувати темпів», — повідомив Денис Шмигаль. За його словами, 2025 року на всі проєкти відновлення Херсонщини уряд спрямує майже 6,3 млрд грн.

Актуальною була і тема меліорації та аграрного сектору загалом. Зокрема питання зрошення, яке постало після підриву Каховської ГЕС. Глава уряду дав завдання Міністерству аграрної політики та продовольства розробити механізм компенсації для аграріїв, які самостійно відновлюють меліоративні системи, за прикладом компенсації за розмінування. Також опрацьовують розширення програми грантів та бюджетної підтримки для садівництва.

«Продовжимо допомагати громадам і забезпечувати людям гідні умови для життя», — зазначив Денис Шмигаль.

Під час робочої поїздки до Херсона Прем’єр-міністр Денис Шмигаль ознайомився з роботою центру життєстійкості міста.

Заклад відкрито у травні цього року за підтримки Херсонської обласної військової адміністрації, громади та Товариства Червоного Хреста України в межах Всеукраїнської програми «Ти як?», започаткованої першою леді Оленою Зеленською.

«Це місце, де кожен може отримати професійну допомогу психолога і підтримку у складні моменти. У центрі працює команда з психолога, соціального працівника та координатора. Тут надають як індивідуальні, так і групові консультації», — розповів Денис Шмигаль та додав, що в закладі проводять тренінги з першої медичної допомоги для рятувальників, комунальників і представників місцевої влади.

«Це один із прикладів того, як громади разом з державою та партнерами будують систему підтримки людей, котрі пережили окупацію, втрати, обстріли, евакуацію», — наголосив Прем’єр-міністр.

Глава уряду повідомив, що в інших громадах області також плануть відкриття нових центрів життєстійкості.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ