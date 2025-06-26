Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Європейської ради Антоніу Коштою, Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб скоординувати зусилля між ЄС і Північноатлантичним альянсом.

«Для нас найважливіше — єдність країн НАТО, усієї Європи та Європейського Союзу. Це відкриває шлях до зміцнення України, надання нам сильної підтримки, щоб допомогти всім нашим людям. Дякую за протиповітряну оборону, додаткові військові пакети й за те, що ви міцно стоїте поряд із нами», — сказав глава держави.

Марк Рютте висловив переконання, що в майбутньому підтримка України буде забезпечена та тісно пов’язана з оборонними витратами країн — членів НАТО.

Президент зазначив, що Україна також розраховує на активну співпрацю з державами — членами ЄС у межах нового оборонного інструменту SAFE (Security Action for Europe), який передбачає надання до 150 мільярдів євро для розвитку оборонної промисловості.

Під час зустрічі йшлося про переговорний процес щодо членства України в ЄС. Наша держава розраховує, що лідери країн — членів Євросоюзу досягнуть консенсусу щодо відкриття першого кластера «Основи».

«Я дуже радий нещодавній оцінці Європейської комісії щодо вашої разючої роботи з реформування в таких складних умовах. Без сумніву, ми досягли умов для продовження переговорного процесу про вступ до ЄС», — зазначив Антоніу Кошта.

Сторони докладно обговорили додаткові санкції проти рф та підготовку 18-го санкційного пакета Європейського Союзу, який має посилити тиск на російський енергетичний і банківський сектори та тіньовий флот, а також знизити граничну ціну на російську нафту до 30 доларів.

«Ми повинні тиснути на президента путіна, щоб він сів за стіл переговорів і серйозно долучився до перемовин про справедливий і тривалий мир. Тому 18-й пакет санкцій буде жорстким, відчутним», — додала Урсула фон дер Ляєн.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном, щоб скоординувати наступні спільні кроки та обговорити дипломатичну роботу задля тиску на росію та збільшення підтримки України.

Глава Української держави поінформував про ситуацію на полі бою та наслідки російських атак проти цивільних. Критична потреба України — зміцнення протиповітряної оборони.

Володимир Зеленський зазначив, що літаки «Міраж» значно посилили спроможності української ударної авіації, особливо у знищенні ворожих БпЛА та крилатих ракет. Лідери обговорили можливість збільшення кількості «Міражів» та виробництво дронів-перехоплювачів для протидії масованим російським обстрілам цивільної інфраструктури іранськими дронами.

Президенти України та Франції також обговорили розширення співпраці між оборонними підприємствами країн.

Докладно йшлося про розвиток коаліції охочих і подальшу дипломатичну роботу заради досягнення справедливого й тривалого миру. Лідери приділили увагу посиленню тиску на рф та запровадженню жорсткіших санкцій: зниженню граничної ціни на російську нафту та впровадженню санкцій проти російського СПГ.

Крім того, Володимир Зеленський і Емманюель Макрон скоординували кроки в межах саміту НАТО в Гаазі та обговорили ситуацію на Близькому Сході.

У Гаазі Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава держави подякував за запрошення на саміт Північноатлантичного альянсу. Це чіткий сигнал, що Україна — серед пріоритетів порядку денного НАТО.

Марк Рютте наголосив, що цьогорічний захід — продовження саміту НАТО у Вашингтоні 2024 року, на якому було ухвалено рішення про те, що шлях України до Альянсу незворотний.

«Рішення Вашингтонського саміту торік були дуже важливими, і важливо, що цей курс не змінюється», — сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив: Україна розраховує на те, що в підсумковій декларації саміту НАТО будуть сигнали щодо подальшої підтримки українців у боротьбі проти російської агресії.

Лідери скоординували кроки в межах саміту та обговорили спільні очікування від його результатів.

Володимир Зеленський наголосив, що рф продовжує ракетно-дроновий терор проти цивільної інфраструктури та людей. Тому одним із головних фокусів обговорення було посилення ППО та підтримка розвитку вітчизняного оборонного виробництва від країн — членів НАТО.

Крім того, ішлося про доступ партнерів — членів Північноатлантичного альянсу до закупівель зброї.

Форум оборонних індустрій Форум оборонних індустрій

На Форумі оборонних індустрій у Гаазі Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів до активнішої участі у спільному оборонному виробництві, підтримці України в боротьбі проти російської агресії та зміцненні європейської безпеки.

Глава держави наголосив, що потенціал України в оборонному виробництві вже перевищив 35 млрд дол. США. Це майже тисяча найменувань продукції — від артилерії та традиційної бронетехніки до сучасних дронів усіх типів і ракет. Утім, приблизно 40% цього потенціалу не має належного фінансування. Як приклад Президент навів здатність України виробляти понад 8 млн дронів різних типів за умови наявності відповідних коштів.

«Водночас росія використовує для оборони не лише свої нафтові доходи, а й ресурси таких режимів, як північна корея та іран, а також корупційні зв’язки в інших країнах. Саме тому наша об’єднана солідарність — найкраща відповідь на воєнну мережу росії», — сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що Україна відкрита до різних форматів співпраці в оборонній галузі, зокрема готова передавати свої досвід та напрацювання тим країнам, які найбільше допомагають.

Крім того, він закликав європейські держави збільшити оборонні видатки, адже цілі володимира путіна виходять за межі України — росія планує нові військові операції на території країн НАТО.

«Ми вважаємо, що 5% ВВП — це правильний рівень. Об’єднана Європа здатна створити таку оборонну спроможність, яка знищить російську ілюзію, що війна з Європою може принести їй щось», — наголосив глава держави.

Володимир Зеленський також звернувся до партнерів із проханням переконатися в тому, що їхні країни та компанії ніяк не допомагають росії та її спільникам. За його словами, сьогодні немає жодної значної російської зброї, яку б виробляли без компонентів, обладнання або матеріалів з інших країн.

Санкційний тиск проти терору

Звертаючись до Сенату й Палати представників парламенту Нідерландів, Президент Володимир Зеленський закликав посилити санкційний тиск на росію та підтримати оборонні спроможності України.

Глава держави зазначив, що з початку повномасштабної війни росія застосувала проти України 28 тисяч 743 «шахеди». Лише в червні цього року росіяни запустили 2736 «шахедів».

«росія ніколи б не спромоглася на таке, якби не її зв’язки з режимом в ірані. А ми в Україні ніколи не змогли б збити більшість цих дронів без підтримки наших партнерів», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що російські пропагандисти погрожують іншим країнам. Тим часом розвідки України, Нідерландів та інших держав у Європі вважають, що росія планує ворожі операції на території НАТО.

За словами глави держави, відповіддю на агресію росії має стати політична ізоляція та посилення санкцій проти неї.

«Військові плани мають стати вбивчо дорогими для росії. Ми маємо по-справжньому заблокувати їхній танкерний флот і відрізати їх від міжнародного банкінгу», — заявив Президент.

Глава держави акцентував на необхідності сильного 18-го пакета санкцій ЄС. Щоб обмежити здатність росії воювати, потрібно знизити граничну ціну на російську нафту до 30 доларів за барель.

«путін удає, що не розуміє, які правила формують сучасний світ. І тут, у Гаазі, я хочу сказати це дуже чітко — для путіна. Є правило «Не вбий». Є правило «Не поводься як нелюд із людьми». Є правило «Не спалювати міста й села». Є також правило «Не виправдовувати й не спонсорувати терор». Є правило «Не красти дітей». І якщо ти порушуєш такі правила, має бути відповідальність», — сказав Президент.

Володимир Зеленський подякував Нідерландам за відчутну допомогу українцям, новий оборонний пакет і підтримку внутрішнього виробництва зброї в Україні. Глава держави також наголосив на тому, що необхідно збільшувати видатки на оборону в європейських країнах.

Під час офіційного візиту до Королівства Нідерланди Президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію в Короля Нідерландів Віллема-Александра.

Глава держави подякував Нідерландам за солідарність з українцями й висловив особисту вдячність Його Величності Королю Віл-лему-Александру та Її Величності Королеві Максимі за підтримку України та українців, які знайшли прихисток у Нідерландах.

Володимир Зеленський зазначив, що росія продовжує свою агресію проти України та не хоче зупинятися, тому потрібен сильний скоординований тиск на рф, зокрема санкційний.

Президент також відзначив участь Нідерландів у консолідації міжнародних зусиль для створення дієвого механізму притягнення рф до відповідальності.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американськими сенаторами Джинн Шахін і Крісом Кунсом.

Глава держави подякував за двопартійну підтримку та зазначив, що українці дуже цінують допомогу від Сенату й Палати представників Конгресу США.

Джинн Шахін і Кріс Кунс запевнили в продовженні підтримки України та відзначили стійкість українських захисників.

Президент наголосив, що Україна цінує оборонну допомогу Сполучених Штатів і готова працювати над тим, щоб купувати необхідні для захисту людей засоби, передусім ППО. Україна також готова до оборонного співвиробництва зі США, адже має унікальних фахівців та досвід. Саме тому виготовлення зброї разом з Україною може бути в інтересах Америки.

Володимир Зеленський зазначив, що наша держава принципово віддана мирному процесу та підтримує ініціативу Президента США Дональда Трампа щодо безумовного припинення вогню, яке відкриє шлях до встановлення справедливого й тривалого миру.

Джерело: Офіс Президента