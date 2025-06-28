Захід об’єднав представників МВС, ДСНС, Національної поліції, влади та органів місцевого самоврядування для обговорення стратегічних напрямів розвитку безпечного середовища в умовах повномасштабної війни.

У форумі взяли участь віцепре-м’єр-міністр — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, голова Національної поліції Іван Вигівський, голова ДСНС Андрій Даник, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, очільники територіальних громад та інші.

Головна мета зібрання — фокус на безпекових проєктах, які мають гарантувати життєстійкість громад в умовах повномасштабної війни. У центрі уваги — ініціативи, спрямовані на посилення присутності служб безпеки в громадах, розвиток партнерства з місцевою владою та впровадження превентивних механізмів, що дають змогу діяти на випередження загрозам.

Відкриваючи форум, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко докладно розповів про вже втілені та заплановані ініціативи МВС, спрямовані на посилення безпеки у громадах: модернізацію реагування на надзвичайні ситуації, цифрові рішення для служб, удосконалення системи оповіщення та підвищення готовності до кризових ситуацій.

Ігор Клименко наголосив, що безпека — це не лише про реагування на загрози, а передусім про створення умов, у яких кожна людина почувається захищеною в повсякденному житті.

«Понад три роки наша країна живе в умовах повномасштабної війни, і це випробування, яке торкнулося кожної родини в нашій державі, кожного населеного пункту, кожної громади. Навіть під обстрілами ми продовжуємо працювати, щоб українці почувалися більш захищеними. Безпека — це не коли просто немає вибухів та атак, це змога спокійно відвести дитину до школи. Це впевненість у тому, що у разі загрози кожен з нас отримає швидку та якісну допомогу. Це коли громадські простори безпечні, а сервіси зручні та доступні. Ми розуміємо, що коли люди почуватимуться в безпеці, вони повертатимуться додому», — заявив він.

Також до присутніх звернувся віцепрем’єр-міністр — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, який розповів про роль місцевого самоврядування у воєнний час, підтримку прифронтових регіонів та необхідність чути голос кожної громади.

«Вдячний Міністерству внутрішніх справ за ініціативу та запрошення. Символічно, що цей форум відбувається у Дніпрі — місті, яке щоденно доводить, що всупереч обстрілам, наші громади та регіони тримаються та допомагають одне одному відновлюватися. Безпечна громада — це спільна відповідальність держави й місцевої влади. Саме у громадах ухвалюють рішення, які забезпечують захист людей, відновлення і розвиток. Особливо важливо чути голос прифронтових і прикордонних територій, бо саме там сьогодні тримається стійкість країни», — переконаний Олексій Кулеба.

У межах форуму «Безпечна громада 2025» міністр внутрішніх справ Ігор Клименко представив новий безпековий проєкт МВС — «Офіцер-рятувальник громади», покликаний значно підвищити ефективність системи цивільного захисту на місцях. Ця ініціатива — відповідь на сучасні виклики, зумовлені повномасштабною війною та необхідністю створення нової моделі взаємодії з населенням у сфері безпеки.

«Для нас безпека — це наша спільна стратегія та щоденна робота. Робимо ще один крок — упроваджуємо новий проєкт про справжніх людей, громади та реальну допомогу для них — «Офіцер-рятувальник громади». Він замінить застарілу систему пожежних інспекторів. Тепер у кожній громаді буде людина, яка відповідатиме за цивільний захист та допомогу під час надзвичайних ситуацій. Це не просто контроль та інструкції, це реальні дії. Від виявлення небезпек — до організації евакуацій, від роботи з ризиками — до допомоги людям у кризових ситуаціях. Разом із поліцейськими офіцерами громади ці рятувальники створять міцний щит безпеки для кожного з нас», — за-явив Ігор Клименко.

За словами голови ДСНС Андрія Даника, офіцер-рятувальник громади — це не лише участь у ліквідації надзвичайних ситуацій: «Важливий аспект — стати помічником керівника територіальної громади у забезпеченні цілісності системи цивільного захисту. Йдеться про облаштування систем оповіщення, впровадження заходів зі створення захисних споруд, безпосередню участь разом із поліцейськими в заходах з евакуації населення. Окрім того, це і профілактична робота з питань пожежної безпеки та цивільного захисту. Разом з тим, офіцер-рятувальник громади відповідатиме за прогнозування ризиків небезпек», — розповів він.

Андрій Даник наголосив, що головна мета проєкту — створення середовища, де кожен житель громади почуватиметься в безпеці. А весь спектр функцій і завдань, які визначені для офіцера-рятувальника, втілюватиметься безпосередньо з головою громади. Наразі понад 200 територіальних громад долучились до цього проєкту.

В основі ініціативи — успішний досвід задуму «Поліцейський офіцер громади», який продемонстрував високу ефективність та довіру населення. Докладніше про цей проєкт та його результати присутні поспілкувалися під час другої панелі форуму.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ